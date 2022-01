Kryptomarkkinat olivat tänä aamuna miinuksella, ja suurin osa kymmenestä suurimmasta kryptovaluutasta on rekisteröinyt tappioita viimeisen 24 tunnin aikana.

Yhdysvaltain markkinat heilahtelivat viime viikolla villisti, kun sijoittajat sulattivat varoituksia korkeammista koroista ja mahdollisesta sodasta Venäjän ja Ukrainan välillä. Viikko oli vaihteleva suurille teknologiayrityksille, kun Apple (+ 4,88 %) ja Microsoft (+ 4,13 %) sijoittuivat viime viikolla korkeammalle.

UK100 laski viime viikolla 0,68 % markkinoiden jatkuessa epävakaasti.

Huippukryptot

Bitcoin on laskenut noin 3 % verran, mutta kauppaa käytiin edelleen yli 37 000 dollarissa tätä kirjoitettaessa. Ethereum oli noin 3 % pienempi, kun taas Cardanon ja XRP:n tappiot olivat noin 4 % ja 5 % luokkaa. Solana ja Polkadot ovat laskeneet tahoillaan noin 6 prosenttia. Avalanche on menettänyt 8 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Terra jatkaa suuria tappioitaan. Se on pudottanut 10 % arvostaan tänään ja 26 % viimeisen 7 päivän aikana.

Huippuliikkujat

Suurin osa 100:n parhaan kolikon joukosta hävitti tänään arvostaan 4–7 prosenttia. Fantom on laskenut 9 % ja Harmony (ONE) on menettänyt noin 8 % arvostaan. Silti ONE on token, joka kannattaa tarkastella tällä viikolla. Se on käynyt kauppaa 0,16 ja 0,36 dollarin välillä.

Hinta on noussut tuesta ja härät yrittävät nyt työntää ONE/USDT-kauppaparin yli 0,19 dollarin. ONE liikkuu tällä hetkellä 0,17 dollarissa, mutta se voi nousta 0,28 dollariin viikon loppuun mennessä.

Kusama ja Secret ovat molemmat 9 prosentin laskussa. Viime viikolla huikeita nousuja osoittanut Convex Finance on tänään laskenut 8 %. Kadena hävisi 10 % viimeisen 24 tunnin aikana. Waves ja IoTeX ovat pudottaneet 11 % arvostaan.

RenderToken (RNDR), hajautettu GPU-renderöintiverkko, joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjun päälle, on erottunut tänään. Sen tavoitteena on yhdistää GPU-laskentatehoa tarvitsevat taiteilijat ja studiot louhijakumppaneiden kanssa, jotka ovat valmiita vuokraamaan GPU-kykynsä.

Sijalla 100, se on yksi tämän päivän suurimmista häviäjistä 9 prosentin laskullaan. Se kuitenkin nousi 61 % viimeisen seitsemän päivän aikana, mikä tekee siitä viikon suurimman voittajan.

OMG Network on noussut tänään 4 %. Aiemmin OmiseGo-nimellä tunnettu OMG on non-custodial Layer-2 -skaalausratkaisu, joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjulle. Se on yksi suurimmista nousijoista viimeisen 7 päivän aikana, jonka aikana se lisäsi arvoaan 27 %.

Maker (MKR), MakerDAO:n ja Maker Protocollan utility token, on yksi harvoista kryptoista, joka on tällä hetkellä vihreällä. Se nousi lähes 4 % viimeisen 24 tunnin aikana. Arweave lisäsi arvoaan 2 %.

Trendaavat

CryptoTycoon on Binance Smart Chainiin (BSC) perustuva pelialusta. Pelaajat voivat käyttää pelissä BNB-, BUSD- ja muita BSC-pohjaisia tokeneita osallistuakseen pelin tuottofarmaamiseen.

Pelijärjestelmässä on loistava token-deflaatiomekanismi ja osinkobonusmalli, mikä näkyykin sen 231 %:n hinnan kasvusta viimeisen 24 tunnin aikana.