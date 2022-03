Parannetun sopimuksen julkaisun jälkeen, käyttäjät voivat nostaa LUSD:n, protokollan USD-sidotun vakaan kolikon, vanhasta sopimuksesta ja tallettaa sen uudelleen uuteen, nopeuttaakseen tasapainottamista. Liquity on noussut tämän seurauksena pilviin – se lisäsi arvoaan tänään 36 prosenttia.

Tämä artikkeli tarjoaa tietoa siitä, mitä Liquity on, onko se kannattava sijoitus, ja parhaat paikat ostaa Liquitya nyt.

Koska LQTY on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa LQTY nyt seuraavasti:

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien LQTY -kolikot.

Liquity on Ethereumille rakennettu hajautettu lainausprotokolla. Etherin haltijat voivat nostaa lainoja sen natiivin tokenin LQTY:n muodossa algoritmisesti säädetyillä lunastus- ja lainanmyöntämismaksuilla.

Liquity veloittaa kertaluonteisen lainanottopalkkion, joka määritetään etukäteen prosenttiosuutena nostetusta summasta. Se voi olla niinkin alhainen kuin 0,5 prosenttia.

Käyttäjät voivat lainata stablecoin LUSD:n korottomasti vakuudeksi käyttämäänsä ETH:ta vastaan. Näin he voivat saada ETH:n tukeman lainan ilman toistuvia kuluja.

Liquityn etuna muihin hajautettuihin lainausprotokolliin nähden on se, että se ei veloita vaihtuvaa korkoa laina-ajan aikana. Nämä korot voivat muuttua mielivaltaisesti ja arvaamattomasti.

Liquity saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tee markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

Tech News Leaderin mukaan Liquityn hinta lähes kaksinkertaistuu vuodessa: nykyisestä 3,19 dollarista 6,09 dollariin. Viiden vuoden kuluttua he ennustavat Liquityn arvoksi 18,49 dollaria, arvon ollessa 116,32 dollaria kymmenen vuoden kuluttua.

The improved @LiquityProtocol B.AMM contract is LIVE!

Users can withdraw their LUSD from the old contract and re-deposit it into the new one for faster rebalancing.

Read our analysis of the last $6m liquidations and the way we improved the Backstop AMM🧐👇https://t.co/rASn4eJTbX

— B.Protocol (⊟→⊞) (@bprotocoleth) February 3, 2022