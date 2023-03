Lumivyöryn hintaennuste on positiivinen, mutta onko Metacaden krypton ennakkomyynti parempi sijoitus?

Odotatko kryptotuloja vuonna 2023? Avalanche on herättänyt paljon huomiota viime viikkoina, mutta viisaammat sijoittajat kääntyvät sen sijaan Metacaden krypto-ennakkomyyntiin. Tässä artikkelissa opit, mihin asiantuntijat asettavat Avalanche-hintaennusteensa vuodelle 2023 ja miksi sijoittajat kerääntyvät Metacadeen saadakseen mahdollisuuden saada merkittäviä palkintoja.

Avalanche (AVAX) on vahva Ethereum-kilpailija

Avalanche on johtava kerroksen 1 -verkko, jonka tavoitteena on kilpailla johtavan älykkäiden sopimusten lohkoketjun Ethereumin kanssa lupaamalla suurta suorituskykyä ja salamannopeita transaktionopeuksia. Se pyrkii olemaan paras ratkaisu dApps- ja DeFi-protokolliin käyttämällä innovatiivista Avalanche-konsensusmekanismiaan. Tämän ansiosta Avalanche voi käsitellä jopa 6 500 tapahtumaa sekunnissa (TPS), mutta teoriassa se voi skaalata jopa miljoonia TPS:itä aliverkkojen avulla.

AVAX, Avalanchen alkuperäinen merkki, on ratkaisevassa roolissa verkon turvaamisessa, panostamisessa ja validaattoreiden palkitsemisessa. Esimerkiksi Avalanchen panospalkkiot ovat tällä hetkellä jopa 8,96 % ( Staking Rewards ), mikä on auttanut houkuttelemaan tuhansia käyttäjiä sen verkkoon.

Tuore Messarin raportti on osoittanut tämän tosiasian. Siinä todetaan, että Avalanchen päivittäiset tapahtumat kasvoivat 85 % vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, kun taas keskimääräiset transaktiokustannukset putosivat huimat 26,8 % kolmannesta neljänneksestä Q4:iin, ja ne maksoivat vain 0,10 dollaria per tapahtuma. Tämä on murto-osa Ethereumin hinnasta ja on auttanut nostamaan Avalanchen hintaennusteita korkeammalle loppuvuodelle 2023.

Avalanche (AVAX) -hintaennuste

Vaikka monet Avalanche-hintaennusteet vuodelle 2023 näkivät sen alun perin ylittävän 30 dollarin rajan, noin kaksinkertaisen nykyiseen hintaansa, 15,70 dollariin, analyytikot ovat alkaneet ennustaa, että AVAX-sijoittajat voivat saada paljon suurempia voittoja. Useat Avalanchen hintaennusteet ovat nyt 56 dollarissa vuoden lopulla, kun taas jotkut jopa ajattelevat, että se voisi haastaa vuoden 2022 huippunsa, noin 103 dollaria.

Tämä tavoite on kunnianhimoinen, mutta varmasti saavutettavissa. Jos nämä Avalanche-hintaennusteet osoittautuvat oikeiksi, tämän päivän sijoittajat voivat nousta 550%+.

Metacade (MCADE) Rages ennakkomyynnissä

Avalanchen nousevista hintaennusteista huolimatta monet sijoittajat ovat päättäneet sijoittaa Metacaden meneillään olevaan ennakkomyyntiin. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun merkittävä FOMO on odottanut useita nimekkäitä pörssilistauksia MCADE-salauksen ennakkomyyntien päätyttyä.

Mutta miksi sijoittajat ovat niin innostuneita Metacadesta? Metacade on yhteisöpohjainen alusta, jonka tavoitteena on saavuttaa kotitalouden asema P2E-pelaajien keskuudessa erinomaisilla ominaisuuksillaan. Metacade tarjoaa reaaliaikaista vuorovaikutusta samanhenkisten pelaajien ja kryptoharrastajien kanssa sekä tiloja, joissa voit löytää maailman lyövän GameFi alpha -järjestelmän, joka palkitsee käyttäjiä osallistumisesta alustan kehittämiseen, ja jopa kokonaisen virtuaalisen pelihallin.

Kaikki nämä ominaisuudet ovat kiinnittäneet laajempien krypto- ja peliyhteisöjen huomion. Erityisesti yksi on johtanut siihen, että jotkut ovat kutsuneet Metacadea yhdeksi vuoden 2023 lupaavimmista krypto-ennakkomyynnistä. Tämä Metagrant-niminen ohjelma tarjoaa pelinkehittäjille mahdollisuuden päästä eroon ja saattaa mahdollisesti viedä Metacaden valtavirran tähteeksi.

Prosessi on yksinkertainen: kehittäjät lähettävät peliehdotuksensa johonkin Metagrant-kilpailuun MCADE-haltijoille äänestääkseen. Idea, joka voittaa eniten käyttäjiä, saa rahoituksen Metacaden treasurysta uskollisen fanikunnan tuen ohella. Nämä kehittäjät voivat jopa kerätä palautetta peleistään sen innokkaimmilta faneilta käyttämällä Metacaden alkuperäistä testausympäristöä ja isännöidä viimeistä peliä sen virtuaalihallissaan, jotta kuka tahansa voi pelata.

Muut ominaisuudet, kuten työpaikkalautakunta ja hajautettu autonominen organisaatio (DAO), jotka molemmat julkaistaan vuonna 2024, ovat herättäneet kiinnostusta sijoittajien keskuudessa, jotka ovat innokkaita investoimaan hajautettuun alustaan, joka tarjoaa käyttäjilleen maksimaalista lisäarvoa. Metacaden mahdollisuudet hyötyä merkittävästi verkkovaikutuksesta ja räjähtää käytännössä yhdessä yössä on johtanut siihen, että sijoittajat ovat tulvineet MCADE-ennakkomyyntiin, joka on tällä hetkellä saavuttanut 14,8 miljoonaa dollaria viimeisessä vaiheessaan.

Metacade (MCADE) -hintaennuste

Tämän seurauksena monet asiantuntijat ovat olleet poikkeuksellisen nousevia MCADEssa sen ilmiömäisen krypto-ennakkomyyntisuorituksen jälkeen. Vaikka tokenin ennakkomyynti päättyy 0,02 dollariin, monet Metacaden hintaennusteet näyttävät sen nousevan 0,20 dollariin ennen vuoden loppua.

Useat analyytikot uskovat jopa, että MCADE voi nousta 0,50 dollariin, kun P2E-markkinat kiihtyvät ja useammat pelaajat etsivät hajautettua yhteisötilaa. Tässä skenaariossa sijoittajat, jotka hyppäävät mukaan MCADE-salauksen ennakkomyynnin nykyiseen ja viimeiseen vaiheeseen, voivat nettotuottonsa olla 2 400 %, mikä ylittää selvästi kaiken, mitä AVAX-sijoittajat voisivat toivoa saavuttavansa vuonna 2023.

Metacade (MCADE) näyttää paremmalta sijoitukselta

Vaikka Avalanche ylpeilee vaikuttavilla kasvu- ja hintaennusteilla, on vaikea sivuuttaa Metacaden krypto-ennakkomyynnissä olevaa valtavaa potentiaalia. Monien jännittävien ominaisuuksien, erityisesti uraauurtavan Metagrant-ohjelman, Metacade on asettunut P2E-tilan johtajaksi.

Nyt on aika tarttua tilaisuuteen ja poimia joitain MCADE-tokeneita ennen kuin ne osuvat pörssiin ja mahdollisesti räjähtävät stratosfääriin. Älä missaa – se voi olla yksi vuoden 2023 parhaiten tuottavista rahakkeista!