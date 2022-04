Miljardööri, Ricard Salinas Pliego, Meksikon kolmanneksi rikkain henkilö Forbesin viimeisimmän listan mukaan, on paljastanut Bitcoinin muodostavan suurimman osan hänen likvidistä salkustaan.

Salinas, joka on aiemmin kehottanut sijoittajia pitämään vähintään osan salkuistaan vertailuvaluutassa, puhui Bitcoin 2022 -konferenssissa Miamissa torstaina.

"Minulla on likvidi salkku. Minulla on 60 % Bitcoin- ja Bitcoin-osakkeissa ja sitten 40% kiinteiden omaisuuserien osakkeissa, kuten öljy-, kaasu- ja kultakaivosyhtiöissä.", Grupo Elektran puheenjohtaja huomautti.

Huomautusten perusteella Salinas Pliegon Bitcoinin ja siihen liittyvien tuotteiden kokonaisomistus on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 2020 meksikolainen miljardööri kertoi omistavansa noin 10 prosenttia salkustaan BTC:ssä.

Kuten silloin, hänen viimeisimmät kommentit viittaavat siihen, että Bitcoin on parempi sijoitus kuin valtion obligaatioiden hallussapito.

"Minulla ei todellakaan ole joukkovelkakirjoja", hän sanoi konferenssin paneelissa. Hän jatkoi kutsuessaan joukkovelkakirjoja "hirvittäväksi sijoitukseksi", johon hän ei koskeisi edes "10 metriä pitkällä tangolla".

Joukkovelkakirjalainat ovat matkalla huonoimpaan tuottoonsa yli seitsemään vuosikymmeneen keskuspankin rahapolitiikan kiristymisen ja koronnostojen keskellä. Salinaksen mukaan Bitcoin on parempi omaisuus. Joukkovelkakirjojen kehityksestä hän sanoi:

"Se on pahin asia. Tarkoitan, että parasta, mitä sinulle voi tapahtua, on se, että saat takaisin 100 dollaria. Se on parasta mitä voi tapahtua."

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about "what's next", it was a pleasure to meet you all.

"Please… don't put your future in government's hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc"

