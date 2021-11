Doge Dash on pelitoken, joka haluaa mahdollistaa valtavirran yleisöille pääsyn kryptopelaamiseen. Se on yksinkertainen peli, joka on saanut inspiraationsa sellaisista klassikoista, kuten Mario ja Sonic. Tokenin arvo on tällä hetkellä 0,002 dollaria. Lue eteenpäin saadaksesi tietoa sen parhaista ostopaikoista tänään.

Koska DOGEDASH on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa DOGEDASH nyt seuraavasti:

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen SushiSwap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien DOGEDASH -kolikot.

Pelin tarkoituksena on törmätä niin nopeasti kuin pystyt kaikkien 10 tason läpi, samalla kun keräät kolikoita matkan varrella. Kaikki 10 tasoa suorittaneet saavat kerätyt Doge Dash -kolikot suoraan lompakkoonsa. Pelin 10 hauskaa, nopeatempoista tasoa vaikeutuvat asteittain. Pelaajien on kohdattava hirviöitä, zombeja ja muita haasteita saadakseen pelin loppuun.

Saattaa olla hyvä idea sijoittaa Doge Dashiin, varsinkin jos olet pelin fani. Muista, että pelitokenien arvo riippuu pelin suosiosta. Jos sen arvo jostain syystä putoaa, saatat jäädä huonoarvoisten tokeneiden loukkuun.

Priceprediction.net -sivustojen mukaan, Dogedashin hinta tulee nousemaan ensi vuonna keskimäärin 0,0045 dollariin. Vuotta myöhemmin sen vähimmäisarvo tulee olemaan 0,006 dollaria. Vuonna 2024 yhden Dogedashin hinnan odotetaan saavuttavan vähintään 0,008 dollaria.

Just look at that chart!! 😍 #DogeDash just isn’t stopping! I’ve been saying for weeks to get on and it’s been going up ever since! Game released December, exchange in 5 days, this one is literally going to moon! 🚀🚀 get in and make some money! 🤑$SHIB $DOGE $FLOKI @ProTheDoge pic.twitter.com/DT2aRVIZnZ

— CryptoLuke (@lukecoin1) November 12, 2021