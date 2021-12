Mistä ostaa Polkadotia, Web 3.0:n perusprotokollaa

Polkadot on markkina-arvoltaan kymmenenneksi suurin kryptovaluutta. Se vaihtaa tänään omistajaa 31,47 dollarilla ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on 1,75 miljardia dollaria. Polkadot on yksi 10:stä suurimmasta voittajasta, jonka arvo on kasvanut 7,33 % viimeisen 24 tunnin aikana. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat tietää lisää Polkadotista, olemme kirjoittaneet tämän oppaan sinua varten.

Polkadot on avoimen lähdekoodin sirpaloitu moniketjuinen protokolla, joka yhdistää ja turvaa erikoistuneiden lohkoketjujen verkoston. Näin ollen se helpottaa minkä tahansa datan tai omaisuustyyppien ketjujen välistä siirtoa, eikä ainoastaan pelkkiä tokeneja, jolloin lohkoketjut voivat olla yhteentoimivia toistensa kanssa. Polkadot suunniteltiin luomaan perusta hajautetulle lohkoketjujen internetille, joka tunnetaan myös nimellä Web3.

Polkadot tunnetaan Layer-0 -metaprotokollana, koska se on Layer-1 -lohkoketjujen verkoston taustalla ja kuvailee muotoa, joka tunnetaan parachaineina (rinnakkaisketjuina). Metaprotokollana Polkadot pystyy myös päivittämään omaa koodikantaansa itsenäisesti ja harkitsemattomasti ketjun sisäisen hallinnan kautta, tokeneita hallitsevan yhteisönsä tahdon mukaisesti.

Polkadot tarjoaa perustan tukea hajautettua verkkoa, jonka käyttäjät hallitsevat, ja yksinkertaistaa uusien sovellusten, instituutioiden ja palveluiden luomista.

En ole koskaan tehnyt sijoituspäätöksiä kevyesti. Lue analyyseja ja hintaennusteita ja ota kaikki suositukset huomioon.

Wallet Investorin DOT-kolikoiden hintaennuste oli lyhyellä aikavälillä laskeva, sillä se ennusti, että hinta voisi olla keskimäärin 25,73 dollaria vuoden 2022 alussa. Ilmeisesti he erehtyivät. Tarkasteltaessa pidemmälle tulevaisuuteen, he ennustivat sen nousevan 51,4 dollariin vuoden 2022 loppuun mennessä ja 129 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä.

DigitalCoinin Polkadot-ennuste arvioi, että kolikon hinta voisi olla keskimäärin 41,7 dollaria vuonna 2022 ja nousta 43,6 dollariin vuonna 2023 ja 52 dollariin vuonna 2025. Vuoteen 2028 mennessä DigitalCoin ennusti, että DOT voisi käydä kauppaa 114 dollarin keskihinnalla ja 119 dollarin huippuhinnalla, Capital kirjoitti.

