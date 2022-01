NEAR-protokollan (NEAR) reaaliaikainen hinta on tänään 16,44 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi hieman alle 1,8 miljardia dollaria. NEAR-token on noussut 16,68 % viimeisen 24 tunnin aikana. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat tietää, miten ja mistä ostaa NEAR:ia, tämä opas on sinua varten.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

NEAR Protocol on yksikerroksinen lohkoketju, joka on suunniteltu yhteisön ylläpitämäksi pilvilaskenta-alustaksi. Se eliminoi osan kilpailevien lohkoketjujen tukkimista rajoituksista, kuten alhaiset transaktionopeudet, alhainen suorituskyky ja huono yhteentoimivuus.

Se käyttää Nightshade-tekniikkaansa parantaakseen transaktioiden suorituskykyä massiivisesti. Nightshade on shardingin muunnelma, jossa yksittäiset validaattorisarjat käsittelevät tapahtumia rinnakkain useiden jaettujen ketjujen välillä, mikä parantaa lohkoketjun kokonaiskapasiteettia.

Toisin kuin "tavallinen" sirpalointi, Nightshaden sirpaleet tuottavat murto-osan seuraavasta lohkosta, jota kutsutaan "paloiksi". Näin tehdessään NEAR Protocol pystyy saavuttamaan jopa 100 000 tapahtumaa sekunnissa ja saavuttamaan lähes välittömän tapahtuman lopullisuuden.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enemmän kuin sinulla on varaa menettää.

Wallet Investor ennustaa kasvua pitkällä aikavälillä. NEAR-protokollan hinta voi nousta jopa 27 dollariin vuodessa. Tänä aikana ansaintapotentiaali on + 63 %. Viiden vuoden kuluttua NEAR-protokollan hinta tulee olemaan 78 dollaria.

🔥#NEAR 4h chart broke above $15.15 and looks to be en route to the current target of $18.66. This remains an EXTREME ALERT as $NEAR has over +14.1% to go before this target is met, and may push QUICKLY! If $18.66 is broken above, #NEARProtocol can climb over +18% more to $22.17. https://t.co/dTMoK3RUcx pic.twitter.com/Pv239wrEAK

— JAVON MARKS (@javonnnm) January 11, 2022