NuCypherin reaaliaikainen hinta on tänään 0,57 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 377,2 miljoonaa dollaria. Sen alkuperäinen token, NU, on noussut 25,37 % viimeisen 24 tunnin aikana. Sen kumppani, NuLink, on kerännyt 4 miljoonaa dollaria useilta kryptosijoittajilta, mukaan lukien Coincu Venturesilta ja CypherVenturelta.

Tämä lyhyt artikkeli kertoo lisätietoja NuCypheristä: kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa NuCypheria.

Koska NU on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa NU nyt seuraavasti:

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien NU -kolikot.

NuCypher on hajautettu kulunvalvonta- ja avaintenhallintajärjestelmä, julkisten lohkoketjujen salauspalvelu. Se tarjoaa päästä päähän salatun tiedon jakamisen julkisissa lohkoketjuissa ja hajautettuja tallennusratkaisuja.

NuCypherin avulla käyttäjät voivat jakaa yksityisiä tietoja useiden osallistujien kesken julkisissa konsensusverkoissa, käyttämällä välityspalvelimen uudelleensalaustekniikkaa (PRE).

NuCypherin mukaan tämä salauksenpurkutekniikka tekee siitä paljon turvallisemman ja suojatumman, kuin perinteiset julkisen avaimen salaukseen perustuvat lohkoketjuprojektit.

NuCypher (NU) ovat alkuperäisiä tokeneita, joita käytetään suuremmassa NuCypher-verkossa. Niitä käytetään kannustamaan verkon osallistujia suorittamaan avainhallintapalveluita.

Niitä käytetään myös panostamiseen NuCypher-työntekijäsolmun suorittamiseksi. NuCypher-verkko on suojattu haitallisilta panostuksilta, ja se leikkaa automaattisesti epäillyn käyttäjän palkkioita.

NuLink tekee yhteistyötä NuCypherin kanssa ja on saanut Polkadot Web3 Foundationin apurahan. Se yhdistää NuCypher-verkoston Polkadotiin, Hecoon, Neariin ja PlatONiin, ja tekee yhteistyötä useiden ekosysteemien kanssa lohkoketjujen välisten ominaisuuksien osalta.

Mikään ei voi korvaa oman tutkimuksen tekemistä. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Cryptonewszin mukaan NU:n hinta nousee 0,90 dollariin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Lopulta se tekee erittäin järkevän sijoituksen, koska yksi NU käy kauppaa 1,15 dollarilla vuoden loppuun mennessä, mikä on kaksi kertaa sen nykyinen hinta.

🔥#NU's 1d chart showing STRENGTH towards the target at $1.56 but this may only be minimal compared to what it is set up to show! $NU is on EXTREME ALERT as it is setup to climb over 171% more to reach this target and can do so QUICKLY! #NuCypher can NEAR 3X from here… https://t.co/2e1mARWyht pic.twitter.com/JG8BRs84TO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 27, 2022