Oasis.app, jonka avulla DeFi-käyttäjät voivat lainata ja moninkertaistaa riskinsä kryptovaluutoille sekä ansaita varoistaan, keräsi 6 miljoonaa dollaria Libertus Capitalin johtaman A-sarjan rahoituskierroksen aikana. CoinJournal sai kyseisen tiedon lehdistötiedotteesta.

Muita rahoituskierroksen sijoittajia olivat Road Capital ja jotkut korkean profiilin toimijat DeFi-tilassa.

Varoja käytettiin tuotteen kehittämiseen ja tiimin kasvattamiseen

Oasis sai 6 miljoonan dollarin rahoituksen sekä käteisenä että kryptoina. Tämä kierros seuraa UDHC Financen ensimmäistä 5 miljoonan dollarin siemenkierrosta kesäkuussa 2021, kun Oasis poistettiin Maker Foundationista osana sen purkamista.

Oasis-tiimi käyttää varat tuotevalikoimansa kehittämiseen, tiimin laajentamiseen ja brändi-identiteetin parantamiseen.

Libertus ilmoitti:

Olemme innoissamme yhteistyöstä Oasis-tiimin kanssa, kun he jatkavat sellaisten tuotteiden ja työkalujen kehittämistä, joiden avulla DeFi-käyttäjät voivat käyttää pääomaansa saumattomasti ja turvallisesti. Oasis-tiimi on tähän mennessä rakentanut no. 1 DeFi-sovelluksen vuorovaikutuksessa Maker Procotolin kanssa. Tämän rahoituksen avulla odotamme heidän tuovan maailmanluokan älykkäitä sopimus- ja turvallisuusosaamisensa laajempaan DeFi-ekosysteemiin.

Chris Bradbury, Oasis.appin toimitusjohtaja lisäsi:

Matka on ollut uskomaton tähän mennessä. Todistamme visiomme tulla DeFin luotettavimmaksi paikaksi sijoittaa ja hallita pääomaa. Tämän uusimman rahoituksen avulla Oasis.app voi skaalata ominaisuuksia, joita yhteisömme etsii seuraavaksi. Meillä on tiiminä nöyrä työskennellä tällaisten uskomattomien sijoittajien kanssa, jotka jo vievät meitä eteenpäin kokemuksellaan tästä tilasta. Tämä on DeFille suurta aikaa, koska käyttäjät eivät vain näe potentiaalia, vaan myös löytävät tekniikan käyttääkseen sitä. DeFillä on vielä varhaisia päiviä, ja olemme innoissamme voidessamme viedä käyttöönoton seuraavaa vaihetta.

Tietoja Oasis.appista

Oasis.app on DeFi-alusta, jota voidaan käyttää lisäämään altistumista kryptolle, vaihtamaan tokeneita tai lainaamaan Dai:ta kryptoa vastaan sekä kaikkia kolmea. Kerroinominaisuuden kaupankäyntimäärä ylitti miljardin dollarin vain 6 kuukauden sisällä sen julkaisusta.