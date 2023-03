Paras kryptovaluutta julkaistaan vuonna 2023. Asiantuntijoiden 12 ehdotusta parhaaksi uudeksi kryptovaluutaksi, johon sijoittaa

Metsästätkö parhaita uusia kryptoja, joihin sijoittaa? Kannattaa katsoa tätä listaa, jossa on 12 asiantuntijan valitsemaa huippuluokan uutta kryptovaluuttaa, jotka näyttävät olevan räjähdysvalmiita vuonna 2023. GameFi-tilassa innoissaan olevista pelaajista tekoälyteknologian jännittäviin uusiin sovelluksiin, näillä 12 tokenilla on potentiaalia mullistaa toimialojaan ja tarjota merkittäviä voittoja tänä vuonna.

Ne ovat:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Livepeer (LPT) Balancer (BAL) ApeCoin (APE) Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) AngelBlock (THOL) CryptoGPT (GPT) Stepn (GMT) Aptos (APT) Grove Coin (GRV) Proxy Swap (PROXY)

1. Metacade (MCADE) – Web3 koti Play-To-Earn pelaamiselle

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on yhteisöllinen keskus, jonka tavoitteena on tulla Web3:n ykköspaikaksi kaikelle P2E-pelaamiselle (play-to-earn). Sen visiona on luoda hauska ja dynaaminen virtuaalinen hengailupaikka, jossa pelaajat, kryptofanit ja kehittäjät kokoontuvat yhteen osallistuakseen kasvavaan GameFi-vallankumoukseen. Käyttäjät voivat lukea ja jakaa viimeisimpiä alfatietoja, olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa reaaliaikaisesti ja jopa osallistua suoraan GameFi-toimialan muokkaamiseen parempaan suuntaan.

Metacaden keskeisten periaatteiden ytimessä on käyttäjäarvon maksimointi. P2E-pelaajille annetaan kaikki, mitä he tarvitsevat pelitulojensa kasvattamiseen ja samalla mahdollistetaan orgaanisen yhteisön kasvu ja kukoistus. Sen lisäksi, että se tarjoaa eksklusiivisia peliturnauksia ja fantastisia lahjakortteja uskomattomilla palkinnoilla, Metacade myös palkitsee käyttäjiä heidän panoksestaan alustalle.

Vastineeksi siitä, että pelaajat jakavat pelin sisäisiä edistymisvinkkejä, auttavat muita löytämään parhaat pelit arvostelujen avulla ja julkaisevat muuta arvokasta sisältöä, Metacade palkitsee pelaajat MCADE-tokenilla heidän roolistaan yhteisön kasvattamisessa. Lisäksi vuonna 2024 Metacade aikoo käynnistää työpaikka- ja keikkataulun. Sieltä jäsenet löytävät rooleja yhtä lailla satunnaisia pelien testauskeikkoja, joissa käytetään alustan omaa testausympäristöä kuin Web3:n vaativien asiantuntijoiden palkattuja tehtäviä.

Monet sijoittajat odottavat innolla Metagrantin järjestelmää, joka ratkaisee reaalimaailman ongelman pelinkehittäjien tehottomasta rahoituksesta. Toimintaperiaate on yksinkertainen: pelinkehittäjät jättävät ehdotuksensa johonkin Metagrant-kilpailuun, ja MCADE-omistajat äänestävät, mitkä pelit heidän mielestään pitäisi rahoittaa. Voittaja saa rahoitusta Metacaden kassasta ideansa toteuttamiseen, ja valmis peli lisätään Metacaden virtuaaliseen pelihalliin koko maailman pelattavaksi.

Miksi Metacade (MCADE) on sijoittamisen arvoinen?

Metacade vaikuttaa ihanteelliselta kryptoprojektilta kaikille, jotka haluavat hyötyä kasvavista GameFi-markkinoista. Vaikka P2E-pelejä tulee ja menee, Metacade on yhdistävä voima, joka yhdistää koko alan ja tarjoaa yhden luukun alustan kaikille, jotka haluavat löytää GameFi-edun ja osallistua samalla elinvoimaiseen yhteisöön.

Lisäksi sosiaaliset alustat ovat elintärkeitä pelaajille; katso vaikka Discordin ja Twitchin nousua. Metacadella on sama potentiaali, mutta sen lisäbonuksena ovat pelaajien palkinnot ja mahdollisuus ohjata P2E:n tulevaisuutta. Pian lanseerauksen jälkeen Metacade aloittaa työskentelyn hajautetun autonomisen organisaation (DAO) parissa, mikä lisää entisestään MCADE:n arvoa sijoittajille, sillä se antaa heille mahdollisuuden äänestää alustan kehittämiseen liittyvistä tärkeistä päätöksistä.

Metacade on kerännyt presalessaan yli $14.7m, koska sillä on valtava potentiaali tulla yhdeksi GameFi:n parhaista uusista kryptokolikoista. Se on tällä hetkellä presalen viimeisessä vaiheessa, mikä tarkoittaa, että MCADE-tokeneita ei ole enää tarjolla kauan ennen kuin presale saavuttaa loppuvaiheensa. On jopa huhuttu, että useat kryptovalaat ovat hypänneet mukaan, jos se pitää paikkansa, on se lupaava merkki siitä, että MCADE on valmis nousuun vuonna 2023.

2. AltSignals (ASI) – huippuluokan tekoälyä erittäin tarkkojen kaupankäyntisignaalien tuottamiseen

Mikä on AltSignals (ASI)?

AltSignals on yksi markkinoiden johtavista kaupankäyntisignaalien tarjoajista, joka on kerännyt yli 50 000 tilaajaa ilmaisiin signaaleihinsa ja 1400 jäsentä VIP-ryhmäänsä vuodesta 2017 lähtien. AltSignals on lähettänyt yli 1 500 kaupankäyntisignaalia, jotka ovat pelin parhaita signaaleja, ja niiden keskimääräinen tarkkuus on 64 %. Se on saanut ylivoimaisen positiivista palautetta Trustpilot -sivullaan ansaiten lähes 500 positiivista arvostelua, joiden keskimääräinen arvosana on 4,9/5.

Esimerkiksi, sen viimeaikaiset tulokset ovat olleet suorastaan ilmiömäisiä. Sen Binance Futures -signaalit tuottivat helmikuussa 2 163 % 90 %:n voittoprosentilla, kun taas tammikuu oli vielä parempi: 2 480 % voitto 92 %:n tarkkuudella. Nämä erinomaiset tulokset ovat mahdollisia AltSignalsin veteraanikauppiaiden tiimin ja AltAlgo™-algoritmin ansiosta. AltAlgo™ on AltSignalsin oma indikaattori, joka yhdistää yli 34 eri suodatinta tuottaakseen poikkeuksellisia voittoja.

Äskettäin AltSignals käynnisti ASI-tokenin presalen tukeakseen seuraavaa suurta hankettaan: ActualizeAI-algoritmia. ActualizeAI valjastaa edistyneimmän tekoälyteknologian, jotta AltSignalsin keskimääräinen voittoprosentti nousisi yli 80 prosenttiin. Se aikoo sisällyttää koneoppimisen, ennakoivan mallintamisen, luonnollisen kielen käsittelyn, tunneanalyysin ja vahvistusoppimisen, jotta se voisi tuottaa vertaansa vailla olevia tuloksia kauppiaille.

ASI-tokenin omistaminen tarkoittaa, että haltijat pääsevät ensimmäisenä käyttämään ActualizeAI-algoritmia, mutta se avaa myös maailman mahdollisuuksia ja oivalluksia alustan AI-ekosysteemissä. Esimerkiksi algoritmin sentimenttianalyysiominaisuuksia käytetään kryptojen ennakkomyyntien tunnistamiseen ennen niiden räjähdysmäistä leviämistä, jolloin ne voivat varmistaa etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden.

Miksi AltSignals (ASI) on sijoittamisen arvoinen?

ASI-sijoittajaksi liittyminen ei ainoastaan takaa yksinoikeuden ActualizeAI:n signaaleihin, vaan tarjoaa myös jäsenyyden AI Members Clubiin. Tässä klubissa käyttäjät voivat antaa palautetta, osallistua tuotekehitykseen ja osallistua backtestingiin – ja ansaita samalla ASI-tokeneita ponnisteluistaan. Jotkut ovat spekuloineet, että tämä voisi olla vain jäsenille tarkoitettu Discord-ryhmä, mutta todennäköisesti AltSignalsilla on mielessä räätälöity ratkaisu.

Suunnitteilla on jopa kaupankäyntiturnauksia, joissa yhteisön jäsenet voivat esitellä kaupankäyntitaitojaan ja kilpailla suurimman voiton ansaitsemisesta. Tämä tarkoittaa, että he voivat paitsi hyötyä AltSignalsin kaupankäyntisignaaleista, myös olla mukana voittamassa merkittäviä palkintoja! Jotta AltSignalsin prioriteetit pysyisivät linjassa yhteisön kanssa, ASI toimii myös hallinnointitokenina, jonka avulla käyttäjät voivat äänestää algoritmiin ja alustaan tehtävistä muutoksista.

Kaiken kaikkiaan AltSignals näyttää olevan yksi kuumimmista uusista kryptovaluutoista, jotka tulevat markkinoille. Sen todistettu kokemus yhdistettynä vankkaan suunnitelmaan viedä kaupankäyntisignaalit seuraavalle tasolle, houkuttelee todennäköisesti tuhansia sijoittajia ASI-tokenin presaleen. Se on jo kerännyt $112k vain 1 päivä lanseerauksen jälkeen, ja monet kryptoäly-yhteisöt ennustavat, että ASI räjähtää käsiin, kun se pääsee kryptovaluuttapörsseihin.

3. Livepeer (LPT) – Helpotus videoiden jakamiseen

Mikä on Livepeer (LPT)?

Livepeer on hajautettu videoinfrastruktuuriprotokolla, joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjulle. Sen tavoitteena on tarjota kehittäjille ja yrityksille kustannustehokkaampi ja tehokkaampi tapa rakentaa ja käyttää videon suoratoistosovelluksia.

Tällä hetkellä suoratoistopalvelujen tarjoajille kallein osa-alue on niin sanottu transkoodaus eli videon peittäminen ja uudelleenmuotoilu, jotta sitä voidaan toistaa eri laitteissa. Livepeer pyrkii muuttamaan näitä markkinoita sallimalla lähetystoiminnan harjoittajien käyttää tuhansia solmuja, niin sanottuja orkestroijia, videoiden luomiseen turvallisesti syömättä suuresti niiden kassavirtaa.

Käyttäjät, joilla on ylimääräisiä tietokoneresursseja, voivat panostaa LPT-tokeneita vakuudeksi ja ansaita kryptovaroja transkoodausprosessin hoitamisesta. Jos transkooderi epäonnistuu, se menettää panostamansa LPT-tokenit rangaistuksena.

Miksi Livepeer (LPT) on sijoittamisen arvoinen?

Livepeer ratkaisee videon suoratoistoalan merkittävän ongelmakohdan: korkeat kustannukset ja monimutkaiset tekniset vaatimukset. Hyödyntämällä hajauttamisen voimaa Livepeer voi tarjota edullisemman ja helpommin saatavilla olevan vaihtoehdon videon käsittelyyn ja jakeluun, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon ja yhden parhaista uusista kryptokolikoista lähetystoiminnan harjoittajille, jotka haluavat virtaviivaistaa toimintaansa.

Lisäksi Livepeerillä on runsaasti reaalimaailman hyötyjä, mikä tarjoaa vankan kasvualustan verrattuna kapeampiin kryptoprojekteihin. Sen panostuspalkkiot joko transkooderina tai delegoijana tarjoavat myös yksityissijoittajille mahdollisuuden saada jopa 23 prosentin vuotuisia tuottoja, mikä on houkutteleva etu, kun osallistut kasvaviin hajautettuihin suoratoistomarkkinoihin.

4. Balancer (BAL) – Maailman ensimmäinen itsestään tasapainottuva painotettu DeFi-salkku

Mikä on Balancer (BAL)?

Balancer on Ethereum-verkkoon rakennettu innovatiivinen hajautettu vaihto- (DEX) alusta. Se mahdollistaa mukautettavien poolien luomisen, joissa on jopa kahdeksan tokenia eri suhteissa, mikä mahdollistaa tehokkaan kaupankäynnin ja kryptovarojen tasapainottamisen. Toisin kuin perinteiset pörssit, Balancer ei vaadi keskusviranomaista tai tilauskirjaa. Sen sijaan se luottaa automaattisiin markkinatakaajiin (AMM) helpottamaan kauppoja ja ylläpitämään pörssin likviditeettiä.

Balancerin poolit ovat analogisia indeksirahastojen kanssa. Sen sijaan, että käyttäjät omistaisivat joukon osakkeita tietyin suhtein, he voivat luoda kahdeksan eri digitaalisen valuutan poolit. He voivat esimerkiksi luoda poolin, jossa on 50 % Bitcoinia, 25 % Ethereumia, 15 % Aavea ja 5 % ApeCoinia. Jos Ethereumin hinta kaksinkertaistuisi, Balancer käyttäisi älysopimuksia tasapainottaakseen poolin uudelleen ja vähentäisi Ethereum-omistuksiaan. Tämä Ethereum saatetaan sitten kauppiaiden ostettavaksi.

Miksi Balancer (BAL) on sijoittamisen arvoinen?

Balancer tarjoaa muita DeFi-protokollia joustavamman ja muokattavamman lähestymistavan AMM:iin, sillä sen avulla käyttäjät voivat luoda poolit, joissa on mikä tahansa yhdistelmä varoja ja painoja. Sijoittajat, jotka haluavat saada lisätuloja johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla, voivat tarjota likviditeettiä näihin pooleihin ja ansaita BAL-tokeneita aina, kun kauppiaat käyttävät heidän likviditeettiään.

Ensimmäisenä itsetasapainottavan painotetun portfolion DeFi-sovelluksena Balancerilla on hyvät mahdollisuudet vallata suuri markkinaosuus, kun yhä useammat käyttäjät hakeutuvat DeFi-projekteihin. Lisäksi Balancer on varmistanut joitakin kumppanuuksia, jotka vahvistavat entisestään sen asemaa johtavana DeFi-kryptoprojektina, kuten Aave ja Polygon.

5. ApeCoin (APE) – Metaversumin valuutta

Mikä on ApeCoin (APE)?

ApeCoin on suhteellisen uusi kryptovaluutta, jonka Yuga Labs on luonut maailmankuulun Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-kokoelman menestyksen myötä. Se on Ape-ekosysteemin hyödyke- ja hallintotoken, joka tarjoaa haltijoille yksinoikeuden peleihin, kauppatavaroihin, tapahtumiin ja palveluihin.

Se on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa Web3-sovelluksissa, erityisesti Othersidessa. Otherside on Yuga Labsin metaversumihanke, jonka se väittää olevan yksi markkinoiden kehittyneimmistä metaversumeista. Otherside sijoittuu kaukaiselle planeetalle, ja pelaajat voivat uppoutua avoimeen maisemaan, jossa he voivat olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, rakentaa erilaisia kokemuksia ja omistaa virtuaalista omaisuutta, joka tunnetaan nimellä Otherdeeds.

Miksi ApeCoin (APE) on sijoittamisen arvoinen?

ApeCoinia pidetään yhtenä uusien kryptokolikoiden kärkiehdokkaista useista syistä, eikä vähiten Yugan aiempien projektien eeppisen menestyksen vuoksi. ApeCoin on jo löytänyt käyttökohteita Benji Bananas- ja Dookie Dash -pelien, kahden P2E-pelin, jotka ovat saaneet kohtalaista suosiota kryptoyhteisön keskuudessa, natiivina tokenina.

Lisäksi Othersidea kehitetään yhteistyössä kahden keskeisen Web3- ja pelialan toimijan, Animoca Brandsin ja Improbablen , kanssa, mikä lisää Othersiden mahdollisuuksia käynnistyä ongelmitta. Othersidea odotetaan jo nyt kiihkeästi, sillä Otherdeeds saavutti yli 500 miljoonan dollarin myynnin 24 tunnin sisällä. Jos Otherside lunastaa lupauksensa, APE voi pian nousta uusiin korkeuksiin.

6. Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) – Isännöi maailman ensimmäisen murto-osittaista Stablecoinia

Mikä on Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS)?

Frax Finance oli alun perin stablecoin, joka toimi ainutlaatuisella algoritmisella mallilla, jossa käytettiin vakuudellisia ja vakuudettomia komponentteja vakaan Yhdysvaltain dollarin arvon ylläpitämiseksi. Frax Shares (FXS) -tokenin haltijat äänestivät kuitenkin hiljattain sen stablecoinin täydellisestä vakuudellistamisesta, jolloin algoritminen elementti poistettiin kokonaan.

Frax esitteli maailman ensimmäisen murto-osittaisen stablecoinin ja kryptomarkkinoiden kuluttajahintaindeksin, Frax Price Indexin (FPI). Sen visiona on luoda erittäin skaalautuvia, hajautettuja valuuttamuotoja kiinteän tarjonnan digitaalisten varojen, kuten Bitcoinin, tilalle.

Miksi Frax Finance (FRAX) on sijoittamisen arvoinen?

Frax on saanut merkittävää vetovoimaa DeFi-tilassa parin viime vuoden aikana, ja sen protokolla on saavuttanut 3,8 miljardin dollarin huippulukeman (TVL) vuonna 2022 ( DeFiLlama ). Frax on myös solminut kumppanuuksia monien suosittujen kryptoprojektien, kuten Wombat Exchange ja OlympusDAO, kanssa, mikä kertoo sen uskottavuudesta kryptoyhteisön keskuudessa.

Fraxin lähestymistapa hajautettuun päätöksentekoon voi olla houkutteleva mahdollisuus sijoittajille. Frax-osakkeiden (FXS) omistaminen antaa haltijoille mahdollisuuden ehdottaa ja äänestää protokollan muutoksista, mikä johti siihen, että Frax siirtyi kokonaan pois algoritmisesta peggingistä.

7. AngelBlock (THOL) – Lohkoketjupohjaisen varainhankinnan muuttaminen

Mikä on AngelBlock (THOL)?

AngelBlock on itse hallittava, protokollapohjainen varainkeruuhanke, joka tarjoaa kiinnostavia käyttötapoja sekä sijoittajille että startup-yrityksille. Sen mielestä nykyinen kryptorahoituksen keräysympäristö on erittäin pirstaleinen ja tehoton, ja kryptomarkkinoita vaivaavat muun muassa pettäminen, huijaushankkeet ja tyhjät lupaukset. AngelBlock suojaa sijoittajien varoja ja palauttaa ne, jos startup ei pidä lupauksiaan.

AngelBlockin tehtävänä on luoda synerginen yhteisö sijoittajista, innovaattoreista ja tukijoista, jotka keskittyvät puhtaasti lohkoketjuteknologian edistämiseen. Pääomaa maksetaan startup-yrityksille, jotka täyttävät tietyt vaatimukset varainhankintaprosessin aikana, ja sijoittajat äänestävät siitä, onko hanke heidän mielestään saavuttanut tietyn vaatimuksen onnistuneesti.

Miksi AngelBlock (THOL) on sijoittamisen arvoinen?

AngelBlock pyrkii parantamaan luottamusta kryptorahoituksen maailmassa. Tarkoituksena on lisätä varainhankinnan läpinäkyvyyttä ja yhdistää startup-yritykset oikeudellisten, strategisten ja teknisten neuvonantajien eliittiryhmään. AngelBlock tarjoaa sijoittajille keinon tukea Web3-kehitystä ja edistää samalla turvallista sijoitusprosessia.

THOL-tokenin ansiosta haltijat pääsevät käsiksi monenlaisiin mahdollisuuksiin sijoittaa nouseviin kryptoprojekteihin, sillä protokollassa on maksettava kaasumaksuja. THOL-tokeneita voi myös panostaa, jolloin käyttäjät voivat ansaita palkkioita vastineeksi siitä, että he nimeävät startup-valtuuttajia, jotka ovat vastuussa uusien kryptolistausten due diligence -tarkastuksesta.

8. CryptoGPT (GPT) – Käyttäjien tietojen hallinnan antaminen heille itselleen tekoälyn tulevaisuudessa

Mikä on CryptoGPT (GPT)?

CryptoGPT on yksi monista uusista kryptoprojekteista, jotka pyrkivät hyödyntämään kasvavaa tekoälytrendiä, jonka ChatGPT käynnisti. Kyseessä on ainutlaatuinen lohkoketjuprojekti, jonka tavoitteena on kerätä tietoja tekoälyn kehittämistä varten, jolloin käyttäjät voivat ansaita kryptovaluuttaa jakamalla anonymisoituja tietojaan.

CryptoGPT aikoo luoda kokonaisen dApp-ekosysteemin monilla eri aloilla, kuten kuntoilussa, deittailussa, peleissä ja koulutuksessa, ja tarjota GPT:tä maksuna kerätyistä tiedoista aina, kun joku käyttää näitä dApp-ohjelmia. Alusta on rakennettu layer-2-lohkoketjuarkkitehtuuriin, jossa käytetään zkRollup-teknologiaa, mikä tekee siitä skaalautuvan ja yhteensopivan Ethereum Virtual Machinen (EVM) kanssa.

Miksi CryptoGPT (GPT) on sijoittamisen arvoinen?

CryptoGPT eroaa muista lohkoketjupohjaisista tekoälyhankkeista siinä, että sen tavoitteena on vähittäiskaupan laajamittainen käyttöönotto, ja se tarjoaa käyttämättömän mahdollisuuden, kun se tulee markkinoille kuluttajasovellusten kautta. Se on jo houkutellut ekosysteemiinsä yli kaksi miljoonaa käyttäjää ja johtanut useisiin nimekkäisiin pörssilistauksiin.

GPT itsessään on monikäyttöinen hyödyketoken. Vaikka sen käyttötarkoitukset ovat vielä beta-testauksessa, CryptoGPT:tä voidaan panostaa, sitä voidaan käyttää likviditeettitapahtumissa, kuten takaisinostoissa tai polttamisissa, ja se toimii polttoaineena CryptoGPT-lohkoketjun transaktioille. Käyttäjät voivat jopa ostaa Capsule NFT:tä, mikä parantaa heidän kykyään luoda kassavirtaa nopeammin. Vaikka CryptoGPT:n kehitys on vasta alkuvaiheessa, se on varmasti yksi tämän hetken jännittävimmistä uusista kryptovaluutoista.

9. Stepn (GMT) – Move-To-Earn -sektorin suunnannäyttäjä

Mikä on Stepn (GMT)?

Stepn on ainutlaatuinen Solana-lohkoketjuun perustuva mobiilisovellus, jossa yhdistyvät pelaaminen, kuntoilu ja krypto hauskalla ja jännittävällä tavalla. Sen avulla käyttäjät voivat ansaita palkkioita hyödyketokenina, Green Satoshi Tokenina (GST), kävelemällä, hölkkäämällä tai juoksemalla, olipa kyse sitten liikkumisesta urbaanisti tai oikeilla kuntosaleilla. Stepn:ä on kutsuttu johtavaksi Move-to-Earn -toiminnaksi, ja sitä on ylistetty yhtenä positiivisimmista uusista kryptovaluutoista.

Käyttäjien ansaitsema summa on verrannollinen heidän NFT-lenkkareidensa ominaisuuksiin, ja jotkut eniten ansaitsevista lenkkareista tuovat tuhansia dollareita SOL- ja GST-tokeneina. Stepn:llä on myös Green Metaverse Token (GMT) -niminen token, joka on alustan hallintotoken, ja sen voi ansaita vasta, kun pelaajat ovat edenneet tietyn tason yli. GMT:n avulla käyttäjät voivat ansaita panospalkkioita hankkeesta ja vaikuttaa Stepn:iin suoraan äänestämällä ja ehdottamalla muutoksia.

Miksi Stepn (GMT) on sijoittamisen arvoinen?

Stepn tarjoaa innovatiivisen tavan kannustaa ihmisiä noudattamaan terveellisiä elämäntapoja ja ansaitsemaan samalla palkintoja kryptojen muodossa. Se on yksi harvoista hankkeista, jotka pyrkivät tuomaan positiivisia muutoksia käyttäjien elämään maksimoimalla krypton täyden potentiaalin. Alustalla on myös käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja lompakko mobiilisovelluksessaan, joten myös muiden kuin kryptonatiivien on helppo ansaita palkkioita.

Lisäksi alusta on saanut suurten urheilubrändien, kuten ASICS:n, huomion, joka lisäsi oman NFT-lenkkarimallistonsa Stepn:n katalogiin. Mikä tärkeintä, jotkut merkittävät nimet pääomasijoitusmaailmassa ovat panostaneet Stepn:iin; MorningStar Ventures, Solana Capital ja Sequoia Capital ovat kaikki asettuneet hankkeen taakse.

10. Aptos (APT) – Uusi lohkoketju entisiltä Metan insinööreiltä

Mikä on Aptos (APT)?

Aptos on layer-1-lohkoketju, jonka tavoitteena on haastaa Ethereumin valta-asema älykkäiden sopimusten alalla. Entisten Meta-insinöörien kehittämä Aptos perustuu yhtiön epäonnistuneeseen Diem-projektiin, ja siinä käytetään Metan kehittämää Move-nimistä natiivia ohjelmointikieltä, jota pidetään muita lohkoketjupohjaisia kieliä parempana.

Aptosin arkkitehtuuri on suunniteltu tarjoamaan nopeampia ja halvempia transaktioita kuin Ethereum, ja sen potentiaalinen kapasiteetti on jopa 150 000 transaktiota sekunnissa (TPS), kun verkko on täysin kehittynyt. Hanke keräsi yli 350 miljoonan dollarin rahoituksen ennen kuin APT-kryptolistaukset saapuivat pörsseihin, osittain sen poikkeuksellisen tohtoreista, tutkijoista ja insinööreistä koostuvan tiimin ansiosta.

Miksi Aptos (APT) on sijoittamisen arvoinen?

Aptosin suuri transaktiokapasiteetti ja kyky käsitellä älykkäitä sopimuksia tehokkaammin voivat nostaa sen alan johtavaksi kilpailijaksi. Google Cloud on jo ilmoittanut kumppanuudesta Aptosin kanssa validoijana, kuten se on tehnyt useiden muidenkin kryptovarojen kanssa, joilla se uskoo olevan potentiaalia arvonnousuun.

Lisäksi Aptosilla on vahva tiimi eri alojen asiantuntijoita, jotka ovat menestyneet aiemmissa kryptoprojekteissa, kuten Solanan entinen markkinointipäällikkö Austin Virts. Projektin kyky houkutella merkittävää pääomasijoitusrahoitusta osoittaa myös luottamusta projektin potentiaaliin, minkä vuoksi sitä pidetään yhtenä parhaista uusista kryptovaluuttajulkaisuista tällä hetkellä.

11. GroveCoin (GRV) – Vihreä lohkoketju, jolla on korkeat tavoitteet

Mikä on GroveCoin (GRV)?

GroveCoin on uusi kryptoprojekti, jonka tavoitteena on auttaa sijoittajiaan, joita se kutsuu Grovereiksi, saavuttamaan terveellisempi ja vauraampi tulevaisuus hyödyntämällä hajautettua digitaalista valuuttaa ympäristötietoisella tavalla. Nykyään kryptojen louhinnan ympäristövaikutuksiin liittyvien huolenaiheiden vuoksi GroveCoin pyrkii olemaan vihreä vaihtoehto monille kryptomarkkinoiden digitaalisille valuutoille.

GroveCoin itsessään on GroveCoin-verkon natiivi token, joka on proof-of-stake-lohkoketju, joka toimii Ethereum-verkon kovana haarautumisena. Se on tehnyt kovasti töitä kehittääkseen jännittävien tuotteiden ekosysteemin, kuten GroveKeeper-lompakon ja GroveSwapin hajautetun vaihdon.

Miksi GroveCoin (GRV) on sijoittamisen arvoinen?

Sijoittamalla GroveCoiniin voit tukea uutta innovatiivista kryptovaluuttahanketta, joka on omistautunut luomaan ympäristöystävällisempää tulevaisuutta teollisuudelle. GroveCoinin proof-of-stake-konsensusalgoritmi tarjoaa kestävämmän vaihtoehdon proof-of-work-verkoille ja tarjoaa samalla Ethereumin turvallisuutta.

Grove pyrkii myös sijoittamaan osan kaikista transaktioista takaisin vihreille teollisuudenaloille ja yrityksille, mikä tuottaa sijoittajille lisää tuottoa. Se aikoo esimerkiksi investoida aurinkoenergiaan ja ottaa käyttöön alustan, jolla tuetaan kansakuntia, jotka hyötyisivät eniten omavaraisista viljelymenetelmistä. Se aikoo jopa investoida uusiutuvan energian markkinoille, jolloin Grove voisi osallistua hiilidioksipäästöjen hyvityksiin, mikä voisi tehdä GRV:stä arvokkaamman lähitulevaisuudessa.

12. Proxy Swap (PROXY) – Tietosuojaan keskittyvä digitaalisen omaisuuden vaihtoalusta

Mikä on Proxy Swap (PROXY)?

Proxy Swap on Ethereum-verkkoon rakennettu dApp, jonka avulla käyttäjät voivat ostaa ja myydä digitaalista omaisuutta täysin yksityisesti. Käyttämällä teknologiaa, kuten nollatietotodistuksia (zkProofs), Proxy Swap mahdollistaa transaktioiden suorittamisen paljastamatta kauppiaan MetaMask-osoitetta, mikä poistaa transaktioiden jäljitettävyyden ja parantaa taloudellisten tietojen hallintaa.

Proxy Swap tukee mitä tahansa Uniswapissa listattua tokenia, mikä tekee siitä uskomattoman monipuolisen. Käyttäjät voivat käyttää Proxy Swapia saavuttaakseen täydellisen yksityisyyden riippumatta siitä, suorittavatko he suuria taloudellisia transaktioita kaupallisiin tarkoituksiin ja haluavat pitää toimintansa yksityisenä vai ovatko he yksinkertaisesti huolissaan anonymiteetistään jatkuvasti verkottuneessa maailmassa.

Miksi Proxy Swap (PROXY) on sijoittamisen arvoinen?

Sijoittaminen Proxy Swaan on hyvä tapa tukea hajautettua sovellusta, joka asettaa etusijalle käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden. Sen ainutlaatuiset ominaisuudet ovat erityisen houkuttelevia käyttäjille, jotka ovat huolissaan yksityisyydestä ja sensuurista nykypäivän digitaalisessa ympäristössä.

Eri PROXY-tasojen omistaminen avaa myös useita etuja Proxy Swap -ekosysteemissä. Yli 100k PROXY-tokenien omistaminen tarjoaa sijoittajille rajoittamattomat päivittäiset swapit ja ensimmäisenä pääsyn uusiin kuumiin premium-ominaisuuksiin. Yli miljoonan tokenin omistaminen antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää ensimmäisenä Proxy Swapin mobiilisovellusta. Proxy Swap tukee myös panostusta, joka tarjoaa tällä hetkellä yli 60 prosentin vuotuisen tuoton, mikä on ihanteellinen sijoittajille, jotka haluavat luoda kassavirtaa samalla kun tukevat projektia.

Kuinka löydän uusimmat kryptovaluutat, jotka saattavat nousta räjähdysmäisesti?

On olemassa muutamia tapoja löytää uusia kryptovaluuttoja, jotka saattavat nousta räjähdysmäisesti. Yksi suosituimmista lähteistä uusien kolikoiden löytämiseen on Coinmarketcapin uudet kryptovaluutat -sivu. Sieltä löydät luettelon uusimmista markkinoille tulleista kolikoista ja keskeisiä mittareita, kuten markkina-arvo ja kaupankäyntivolyymi. Samoin CoinGeckon uusien kryptovaluuttojen luettelo on myös arvokas lähde.

Ennakkomyyntien etsiminen voi olla hyvä vaihtoehto, jos etsit vielä uudempia kolikoita, jotka eivät ole vielä tulleet markkinoille. Nämä hankkeet löytyvät usein ICO- (Initial Coin Offering) tai IEO- (Initial Exchange Offering) -aggregaattorisivustoilta, jotka löytyvät etsimällä ”ICO-lista” tai ”IEO-lista”.

Älä myöskään aliarvioi sosiaalisen median voimaa. Liittymällä Discord- ja Telegram-ryhmiin, seuraamalla vaikutusvaltaisia kauppiaita Twitterissä ja pitämällä silmällä muita sosiaalisen median alustoja voit saada varhaisessa vaiheessa tietoa uusimmista kryptokolikoista ennen kuin ne tulevat valtavirtaan.

Mitkä ovat uusiin kryptoihin sijoittamisen edut ja haitat?

Sijoittaminen uusiin kryptovaluuttahankkeisiin voi olla jännittävä tilaisuus tehdä merkittäviä voittoja, mutta tässä lähestymistavassa on hyvät ja huonot puolensa. Yksi merkittävä etu on mahdollisuus saada suuria tuottoja, kun kolikon suosio kasvaa. Tokenit, joilla on innovatiivisia käyttötapauksia, ja jotka ratkaisevat reaalimaailman ongelman, voivat houkutella suuren käyttäjäkunnan. Jos hanke yleistyy, varhaiset sijoittajat voivat saada kymmenkertaisen, 50-kertaisen tai jopa satakertaisen tuoton.

Lisäksi uusilla kryptovaluutoilla on usein parhaita yhteisöjä, jotka ovat täynnä sijoittajia, jotka suhtautuvat projektiin intohimoisesti. Tämä voi auttaa sijoittajia tapaamaan samanhenkisiä harrastajia, auttaa heitä oppimaan lisää uuden kryptokolikon sisäisestä toiminnasta ja mahdollisesti vaikuttamaan sen kehitykseen.

On kuitenkin myös olemassa riski, että hanke ei välttämättä onnistu. Koska viikoittain syntyy paljon uusia kryptovaluuttoja, sijoittajat saattavat päätyä sijoittamaan rahansa projektiin, joka oli alusta alkaen tuomittu epäonnistumaan. Tämän voi torjua tutkimalla hanketta perusteellisesti ennen sijoittamista.

Uudet kryptoprojektit ovat myös yleensä epävakaampia ja heiluvat paljon enemmän kuin vakiintuneemmat altcoinit. Tämän volatiliteetin takia on haastavaa ennustaa, miten hanke kehittyy pitkällä aikavälillä, ja se voi aiheuttaa psykologista ahdistusta, jos sijoittaja joutuu kohtaamaan suuria realisoitumattomia tappioita.

Mikä on paras uusi krypto sijoitettavaksi nyt?

Vaikka parhaiden uusien kryptovaluuttojen löytäminen voi olla haastavaa, sinulla on nyt hyvä yleiskuva siitä, mitä asiantuntijat pitävät parhaina projekteina. Jotkut tokenit ratkaisevat tietyn alan ongelman, kuten Livepeer ja AngelBlock, kun taas toiset, kuten ApeCoin ja CryptoGPT, toivovat voivansa hyödyntää metaversumin ja tekoälyteknologian nopeaa nousua. Laajempaa kuvaa tarkasteltaessa esiin nousee kuitenkin kaksi selkeää voittajaa: Metacade ja Altsignals.

Metacadella on merkittävä potentiaali tulla tunnetuksi P2E-pelaajien keskuudessa. Se on jo saavuttanut merkittävän kannattajakunnan erinomaisen presalesuorituskykynsä ja taustalla olevien ominaisuuksiensa ansiosta, ja monet uskovat, että Metacade voisi olla yksi GameFi-toimialan vaikutusvaltaisimmista voimista Metagrant-järjestelmänsä ansiosta.

AltSignals puolestaan aikoo valloittaa kaupankäynnin maailman myrskyn lailla. Se on jo osoittanut olevansa yksi kaupankäyntisignaalien huippuehdokkaista, ja sen omaa AltAlgo -järjestelmää suosivat kauppiaat ympäri maailmaa. AltSignalsin ActualizeAI-algoritmi ja ASI-tokenin vertaansa vailla olevat edut nostavat AltSignalsin todennäköisesti kartalle monien kryptosijoittajien keskuudessa. Kun sen presale on vasta alkamassa, varhaiset sijoittajat voivat ansaita ASI-tokenilla massiivisia voittoja lähitulevaisuudessa.

Kryptojen UKK

Ovatko uudet kryptokolikot hyvä sijoitus?

Uudet kryptokolikot voivat olla hyvä sijoitus, jos niillä on vankka tiimi takanaan, innovatiivinen teknologia ja selkeä käyttötapaus. On tärkeää tehdä perusteellinen tutkimus sen määrittämiseksi, onko uudella kryptovaluutalla potentiaalia tuleviin voittoihin.

Kuinka uudet kryptovaluutat tehdään?

Uusia kryptovaluuttoja voidaan luoda tokenisoinniksi kutsutun prosessin avulla, jossa uusi token luodaan olemassa olevaan lohkoketjuverkkoon tai käynnistämällä kokonaan uusi lohkoketjuverkko.

Mikä kryptoista nousee räjähdysmäisesti vuonna 2023?

On mahdotonta ennustaa, mikä krypto räjähtää käsiin vuonna 2023, mutta tämän listan uusissa kryptokolikoissa, erityisesti Metacadessa ja AltSignalsissa, on paljon potentiaalia.

Mikä on kryptolistaus?

Kryptolistauksella tarkoitetaan kryptovaluutan lisäämistä digitaalisen omaisuuden pörssiin, jolloin käyttäjät voivat ostaa, myydä ja käydä kauppaa tokenilla pörssin alustalla. Kolikkolistaukset voivat lisätä tokenin näkyvyyttä ja likviditeettiä.

Millaisia käyttötapauksia minun pitäisi etsiä sijoittaessani uusiin tokeneihin?

Etsi hankkeita, jotka ratkaisevat todellisia ongelmia. Tehottomuuteen tai kipupisteisiin puuttuvilla tokeneilla voi olla merkittävää hyväksyntäpotentiaalia, sillä ne ovat hyödyllisempiä kuin puhtaasti spekulatiiviset tokenit.

Kiinteistöalan esimerkin avulla voisi etsiä asuntolainausalustaa, joka käyttää lohkoketjuteknologiaa lainanantoprosessin tehostamiseen. Tai sellaista, joka ratkaisee kipupisteen kiinteistöhuollon tai kiinteistösijoittamisen markkinoilla.

