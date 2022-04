Polygon sitoutuu olemaan hiilineutraali vuonna 2022

Polygon julkisti tänään ”Vihreä manifesti: Älykäs sopimus planeetan kanssa”, sitoutuen olemaan hiilineutraali tänä vuonna.

He lupasivat myös 20 miljoonaa dollaria, toteuttaakseen monitasoista kestävän kehityksen strategiaa, kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi ekosysteemilleen, asiakkailleen ja planeetallensa, CoinJournal oppi lehdistötiedotteesta.

Ensimmäinen yhteistyö on KlimaDAO:n kanssa

Ensimmäinen aloite tehdään yhteistyössä KlimaDAO:n kanssa, joka on merkittävin kannattaja syntyvien ketjun sisäisten hiilimarkkinoiden edistämisessä.

KlimaDAO on yhteistyössä Offsetran kanssa toimittanut Polygonille hiilijalanjälki-analyysin verkoston hiili-intensiteetin arvioimiseksi ja päästöjen hallinta- ja lieventämis-strategian antamiseksi.

Valmis analyysi sisältää päästöt panostus-solmulaitteistoista, niiden toimintojen energiankulutuksesta aiheutuvat päästöt sekä Ethereum Mainnetin kanssa suoraan vuorovaikutuksessa olevien sopimusten päästöt.

Ethereum vastaa 99 % päästöistä

Analyysi osoitti, että Ethereum Mainnet -verkkokauppoihin liittyvät tarkistus- ja siltaustoiminnot ovat vastuussa yli 99 prosentista Polygonin päästöistä. Verkoston perustamisesta lähtien, tarkastuspisteistä on syntynyt yli 16 000 tonnia päästöjä ja siltauksesta lähes 74 000 tonnia.

Helmikuussa 2022 Polygonin kokonaispäästöt verkoston perustamisesta lähtien olivat 90 654 hiilitonnia.

Polygon – hiilidioksidipäästöjen ostaminen

Tasoittaakseen ekosysteeminsä hiilivaikutuksia, Polygon ostaa korkealaatuisia, jäljitettävissä olevia BCT- ja MCO2-hiilihyvityksiä KlimaDAO:n ketjun hiilimarkkinoiden Klima Infinityn kautta korvatakseen 90 654 hiilitonnia.

Polygon on tilannut Crypto Carbon Ratings Instituten (CCRI) suorittamaan toissijaisen tarkastuksen hiilijalanjäljestään näiden tietojen vahvistamiseksi ja oikeellisuuden varmistamiseksi.

Lupaus kompensoida päästöjä 20 miljoonaa dollarilla

Polygon on luvannut 20 miljoonaa dollaria kompensoidakseen hiilidioksidipäästöjä ja toteuttaakseen useita yhteisöaloitteita. He rahoittavat hankkeita, joissa käytetään teknologiaa ilmastonmuutoksen torjuntaan tai ratkaisemiseen, jotta he keskittyvät kestäviin käytäntöihin.

Polygon parantaa Ethereumin käytettävyyttä ja ekologista elinkelpoisuutta skaalausratkaisuilla, kuten Polygon PoS, Polygon Edge, Polygon Avail, Polygon Nightfall ja Polygon Hermez. Ekosysteemin kestävän kehityksen lupaus edeltää Ethereumin siirtymistä PoS-järjestelmään, mikä vähentää verkon energiankulutusta lähes 99 prosenttia.

Sandeep Nailwal, yksi Polygonin perustajista, kommentoi seuraavasti:

”Olemme saavuttaneet ratkaisevan pisteen ihmiskunnan historiassa. Toimet, joita teemme seuraavan vuosikymmenen aikana, määräävät koko planeetan kohtalon. Suunnittelemamme toimenpiteet saattavat poistaa Polygon-ekosysteemin päästöjä, mutta se ei riitä saamaan aikaan sellaista muutosta, jota tarvitaan ilmastokriisin torjumiseksi mittakaavassa. Yhdessä Polygonin kanssa, laajemman lohkoketjuteollisuuden on muodostettava yhteinen rintama rahoittaakseen, tukeakseen ja hyödyntääkseen teknologiaa, joka auttaa parantamaan maapalloa sen tuhoamisen sijaan.”