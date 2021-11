Polymath Network (POLY) tarjoaa teknologiaa suojaustunnusten luomiseen, myöntämiseen ja hallintaan lohkoketjussa. Se toimii erittäin luotettavalla Ethereum-lohkoketjulla. Haluatko tietää mistä ostaa POLY:a? Lue eteenpäin saadaksesi lisätietoja parhaista vaihdoista oston suorittamiseksi.

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Polymath johti ERC 1400:n luomista, yhtenäistä standardia Ethereumin suojaustokeneille. Polymathia on käytetty yli 200 tunnuksen käyttöön.

Tunnustettuaan sen tosiasian, että nykyiset lohkoketjut eivät täyttäneet pääomamarkkinoiden sääntelyvaatimuksia, Polymath lanseerasi Polymeshin, institutionaalisen luokan lohkoketjun, joka on rakennettu erityisesti säänneltyjä varoja varten.

Ratkaisemalla identiteettiin, vaatimustenmukaisuuteen, luottamuksellisuuteen, hallintoon ja selvitykseen liittyviä julkisen infrastruktuurin luontaisia haasteita, Polymath virtaviivaistaa vanhentuneita prosesseja ja avaa oven uusille rahoitusvälineille.

Turvatokenit tarjoavat valtavan markkinamahdollisuuden, mutta niiden laajaa käyttöönottoa vaikeuttavat merkittävät esteet. Polymath pyrkii ratkaisemaan nämä esteet Polymeshilla, joka on ensimmäinen tämäntyyppinen erikoistunut ketju. Tämä takia se saattaa olla lupaava investointikohde.

Polymath kasvaa hitaasti, mutta tasaisesti. Wallet Investorin ennusteiden perusteella, kasvua voidaan odottaa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2026 POLY:n hinta voi olla 3 dollaria nykyiseen 0,74 dollariin verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että 5 vuoden sijoitus voi tuottaa 324 prosentin tuoton. Jos sijoitat 100 dollaria POLY:n nyt, saatat saada 424 dollaria viiden vuoden kuluttua.

You can now use the Polymesh block explorer on @subscan_io to search, analyze, and visualize #blockchain information!

Check out our blog to learn more about the block explorer and what it means for users and devs on Polymesh: https://t.co/5FuAil4It6 pic.twitter.com/8fG8D8Uobv

— Polymesh (@PolymeshNetwork) November 3, 2021