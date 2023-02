Pystyykö Metacade päihittämään The Sandboxin hintaennusteen vuonna 2023 ja siitä eteenpäin?

The Sandbox nousi valtavirran tähdeksi vuonna 2021. SAND:in arvon laskettua vuonna 2022 monet ovat kuitenkin pysähtyneet pohtimaan projektin tulevaisuutta. Tästä artikkelista voit lukea The Sandboxin hintaennusteet vuosille 2023, 2025 ja 2027 ja saat tietää, miksi Metacade saattaa olla paljon parempi sijoitus.

The Sandbox (SAND) on houkutellut muutamia suuria nimiä

The Sandbox on Decentralandin ohella yksi markkinoiden parhaista metaversumitokeneista. The Markkinakapasiteetiltaan tällä hetkellä 43:nneksi suurin token, The Sandbox, on virtuaalimaailma, jossa käyttäjät voivat rakentaa luomuksiaan ja ansaita niistä rahaa. The Sandbox antaa pelaajien käyttää luovuuttaan sisäänrakennettujen VoxEdit- ja Game Maker -työkalujen avulla. VoxEdit esimerkiksi antaa käyttäjien manipuloida lohkoja (ns. vokseleita) ja valmistaa virtuaalisia objekteja, joita voidaan käyttää kokemusten luomiseksi metaversumissa tai myydä SAND-tokeneita vastaan.

Pelaajat voivat ostaa ja myydä virtuaalisia tontteja, joita edustavat LAND NFT:t. Käynnissä olevista laskusuhdanteista huolimatta näistä LAND-palstoista saa edelleen säännöllisesti 1 500 dollaria, ja vuoden 2021 noususuhdanteen huipulla ne olivat jopa 16 000 dollaria ( CoinGecko ). Kun otetaan huomioon The Sandboxin metaversumissa olevien maailmankuulujen brändien, kuten Guccin, Adidaksen, HSBC:n ja Warner Music Groupin määrä, monet ovat vakuuttuneet The Sandboxin pitkän aikavälin hintaennusteista.

The Sandboxin (SAND) hintaennuste vuosille 2023, 2025, 2027

Vuoden 2023 alussa SAND:in hinta on 0,70 dollaria. The Sandboxin hintaennuste vuoden 2023 loppuun mennessä on tällä hetkellä keskimäärin 2,50 dollaria eli noin 260 prosenttia korkeampi. Jos metaversumin omaksumisaste jatkaa kasvuaan, voi SAND voi nousta vuoteen 2025 mennessä 6,53 dollariin, ja palkita tänään mukaan hyppäävät sijoittajat noin 830 % voitoilla. Vuoteen 2027 mennessä alustalla on todennäköisesti huomattava pelaajakunta. The Sandboxin hintaennuste vuodelle 2027 on noin 12 dollarin tasolla, joka tietäisi nykyisille sijoittajille noin 1 600 % tuottoa.

Metacaden (MCADE) tavoitteena on olla Web3:n Play-To-Earn-keskus

Metacade on Web3-pelaamista varten rakennettu yhteisökeskeinen alusta. Sen tavoitteena on olla keskitetty alusta kaikelle metaversumi- ja P2E-pelaamiselle (play-to-earn), joka antaa pelaajille kaikki työkalut, joita he tarvitsevat hyödyntääkseen näitä uusia teknologioita parhaalla mahdollisella tavalla. Se tarjoaa kaiken, mitä pelaajat voivat toivoa pelikeskukselta, kuten foorumit, joilla keskustellaan uusimmista peleistä, pelaamisen arvoisten pelien löytämistä helpottavat tulostaulukot sekä tilat, joissa voi lukea kuumimpia P2E-alfoja. Yksinkertaisesti sanottuna Metacade on paikka, jossa voi hengailla, keskustella ja oppia, miten päästä eteenpäin The Sandboxin kaltaisissa peleissä.

Metacade menee kuitenkin vielä pidemmälle varmistaakseen, että sen pelaajat saavat mahdollisimman paljon arvoa hyödyntämällä lohkoketjuteknologian voimaa. Pelaajat esimerkiksi palkitaan MCADE-tokenilla aina, kun he antavat pelivinkkejä, jakavat perusteellisia arvosteluja tai toimivat muulla tavoin vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Sen lisäksi, että käyttäjät saavat suoraan hyötyä panoksestaan, muut pelaajat voivat käyttää jaettua tietoa hyödykseen – toisin sanoen kaikki hyötyvät!

Säännöllisten turnausten, arvontojen ja kilpailujen lisäksi Metacaden käyttäjät voivat jopa löytää töitä Web3:sta vuonna 2024 avattavan työpaikka- ja keikkaportaalin kautta. Metacaden sijoittajat odottavat eniten Metagrant-järjestelmää. Metagranttien avulla yhteisö voi hyödyntää alustan resursseja rahoittamalla huippuluokan pelikehitystä.

Metagrantit jaetaan suoraan kehittäjille sen mukaan, mikä peli-idea saa eniten ääniä jossakin Metagrant-kilpailussa. Valmis peli lisätään sitten Metacaden virtuaaliseen pelihalliin, jonka toivotaan täyttyvän vuosien mittaan kymmenillä yhteisön tukemilla peleillä.

Jotkut fiksut sijoittajat ovat oivaltaneet Metacaden potentiaalin ja rynnistäneet mukaan MCADE:n presaleen. 12 viikon kuluessa tuhannet sijoittajat ostivat noin $6.4m arvosta MCADE-tokeneita. Tämä on nostanut MCADE:n hinnan 0,008 dollarista $0.014 arvoon.

Metacaden (MCADE) hintaennuste vuosille 2023, 2025, 2027

Presalen päättyessä MCADE:n arvo on 0,02 dollaria. GameFin odotetaan lähtevän liikkeelle vuonna 2023, joten MCADE:n tavoitteeksi on asetettu 0,18 dollaria vuoden loppuun mennessä – 0,02 dollariin nähden luku on jopa 800 % suurempi. Metacaden alusta valmistuu vuoteen 2025 mennessä, ja se on todennäköisesti houkutellut mukaan tuhansia pelaajia.

Monet arvioivat, että MCADE on arvoltaan 0,43 dollaria vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä merkitsee 2 050 % tuottoa niille, jotka myöhästyivät presalesta. Analyytikot ennustavat myös, että MCADE voi olla jopa 1,20 dollarin arvoinen vuoteen 2027 mennessä, mikä tarkoittaa 5 900 % voittoa vain neljässä vuodessa!

Metacadella (MCADE) on paljon kasvuvaraa

Vaikka The Sandboxin hintaennusteilla on varmasti paikkansa, on selvää, että Metacadella on paljon enemmän kasvupotentiaalia. Kiinnostuksen kasvaessa metaversumia ja P2E-pelaamista kohtaan syntyy tarve yhteisölliselle tilalle, ja Metacade on valmis täyttämään tämän tarpeen. Kun tähän yhdistetään vielä presalessa oleva token, edessä voi olla yksi vuoden 2023 ja sen jälkeenkin suurimmista GameFi-sijoitusmahdollisuuksista.

Älä unohda, että MCADE:n hinta on tällä hetkellä $0.014. Ennusteet on perustettu vain lopulliseen presale-hintaan (0,02 dollaria), mikä tarkoittaa, että voittopotentiaalisi voi olla paljon ennustettua suurempi, jos pääset mukaan tämän päivän hinnoilla. Jos harkitset sijoittamista The Sandboxiin, mikset sen sijaan harkitsisi Metacaden presalea?

Voit ostaa The Sandboxia (SAND) eTorossa täällä .