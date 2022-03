Qredo on noussut tasaisesti viime viikkoina. Sen täysin laimennettu markkina-arvo on kasvanut tänään 28 % ja kaupankäyntivolyymi taas jopa 163 %. Tämä artikkeli kertoo mikä Qredo on, onko se arvokas sijoituksena, ja parhaat paikat ostaa Qredo nyt.

Qredo on ekosysteemi, joka väittää suunnittelevansa uudelleen digitaalisen omaisuuden omistajuutta ja lohkoketjuyhteyksiä. Se on edelläkävijä ensimmäisen hajautetun MPC-säilöntäverkon luomisessa.

Tämä edistysaskel antaa Qredolle mahdollisuuden tarjota hajautettua säilytyspalvelua, alkuperäisiä ketjujen välisiä vaihtosopimuksia ja useiden alustojen likviditeettiä. Hyödyntämällä uusimpia innovaatioita kryptografiassa ja hajautetun pääkirjatekniikan alalla, Qredo tarjoaa tehokkaan maailmanlaajuisen verkoston digitaalisen omaisuuden turvaamiseen ja kauppaan.

Ekosysteemin QRDO-token tarjoaa Qredo-verkoston hyödyllisyyden ja hallinnan. Qredo on suunniteltu sisältämään "käyttäjäkeskeinen" kannustinrakenne, joka suosii taloudellisesti Qredo-verkoston osallistujia, ja edistää verkon omaksumista ja hyödyntämistä.

Qredo saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

Wallet Investor odottaa nousua pitkällä aikavälillä. Qredon kauppahinta on 12,60 dollaria viiden vuoden kuluttua, mikä vastaa noin + 346 prosentin liikevaihtoa. Nyt tehty 100 dollarin sijoitus Qredoon voi nousta 446 dollariin 5 vuodessa, jos tämän analyytikon ennuste pitää paikkansa.

