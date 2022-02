Solanan hinta on laskenut uudelleen yrittäessään korjata äskettäistä pudotusta. Tällä kertaa hinta on laskussa sen jälkeen, kun Solanan ja Ethereumin välinen silta, nimeltään Wormhole Bridge, hakkeroitiin, mikä johti 120 000 käärityn ETH:n tappioon, jonka arvo on arviolta 320 miljoonaa dollaria.

Solanan kauppa käy tällä hetkellä 98,45 dollarissa, ja viimeisen 24 tunnin pudotus on 9,42 %. Sen kauppa on nyt 62,15 % pienempi kuin 6. marraskuuta 2021, mikä oli sen kaikkien aikojen korkein 260,06 dollarissa.

SOL:n markkina-arvo on tällä hetkellä 30,9 miljardia dollaria. Sillä on liikenteessä 314,8 miljoonaa SOL-kolikkoa ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 3,2 miljardia dollaria.

Uusien raporttien mukaan Wormhole Bridge -silta hakkeroitiin helmikuun 3. päivän aamuyöllä.

Solana Teamin tekemien raporttien ja Twitter-viestien mukaan hakkerointi johti noin 120 000 ETH-kolikon menetykseen, joiden arvo on huimat 320 miljoonaa dollaria. Hakkeroinnin jälkeen tiimi sanoi, että Ethereum (ETH) lisätään sillalle varmistaakseen, että kaikki sillalla oleva ETH on täysin tuettu.

The wormhole network was exploited for 120k wETH.

ETH will be added over the next hours to ensure wETH is backed 1:1. More details to come shortly.

We are working to get the network back up quickly. Thanks for your patience.

— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 2, 2022