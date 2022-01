Suosituimmat Social Tokenit vuonna 2022

Social token tunnetaan muuten nimellä sosiaalinen raha, luojakolikko tai yhteisötunnus. Se on kryptovaluutan muoto, joka perustuu digitaaliseen omistukseen. Brändit, sisällöntuottajat, yhteisöt ja tietyt henkilöt käyttävät sitä rahallisen arvon asettamiseksi teoilleen. Toisin kuin valtamedia, joka hallitsee näiden ihmisten sisältöä ja tuloja, sosiaaliset tokenit poistavat tämän esteen ottamalla käyttöön turvallisuuden ja hajautuksen lohkoketjuteknologian avulla.

Sosiaaliset tokenit voivat perustua yksilöön tai yhteisöön. Tietääkseni NFT:t ovat tavallaan sosiaalisia tokeneita. Niistä tulee mahdollisesti entistä tärkeämpiä web 3.0:n myötä. Niitä voidaan käyttää kannustamaan yhteisön faneja ja kompensoimaan sisällöntuottajaa.

Suurin osa sosiaalisista tokeneista on olemassa Ethereum-lohkoketjussa. Yritykset, kuten Seed Club, Fyooz, Rally ja BitClout, ovat investoineet sosiaalisiin tokeneihin. Kuten kaikki kryptovaluutat, on olemassa myös sääntelyn riski. Sen uskotaan kuitenkin olevan brändäyksen ja markkinoinnin tulevaisuus.

Suosikkitaiteilijallasi, -urheilijallasi tai -vaikuttajallasi ei ehkä vielä ole sosiaalista tokenia, mutta he tarttuvat pian tilaisuuteen. Odottaessasi, harkitse seuraavia sosiaalisia tokeneita:

1. SWAGG

SWAGG on SWAGG-verkoston sosiaalinen token. Sitä voidaan käyttää hankkimaan heidän luomuksiaan, osallistumaan Forefrontiin, nauttimaan SWAGG Dropsista, hankkimaan SWAGG-palkintoja ja osallistumaan mihin tahansa yhteisön aloitteeseen. Omistajille myönnetään pääsy yksityiseen SWAGG Discord -ryhmään. Lisäksi he voisivat ehdottaa SWAGG-yhteisön suunnitelmia ja toimia ja äänestää niistä.

SWAGG antaa haltijoille pääsyn SWAGG-taloon. Se luotiin edistämään yhteistyötä, aitoutta ja luovuutta yhteisön jäsenten keskuudessa. Omistajat voivat lunastaa yhteisössä tehtyjä luomuksia. He voivat käyttää SWAGG-yksikköään likviditeetin tarjoamiseen Uniswap-pörssissä.

SWAGG-yhteisöön pääsemiseksi tarvitset vain 400 SWAGG-tokenia Metamask-lompakkoosi. Osallistuaksesi tulevaan yhteisön hallintoon, tarvitset 10 000 SWAGG-tokenia. Se lyötiin Rollilla, ja sitä oli yhteensä 10 miljoonaa tokenia 1 299 päivän ansaintajaksolla. Miljoona varataan yhteisön apurahoihin ja palkkioihin, kun taas 2 miljoonaa jätetään yhteisöapurahoihin.

Niitä on tällä hetkellä liikkeessä yli 7 miljoonaa. Nykyään yhden arvo on 0,043 dollaria. Se saavutti 0,26 dollarin, kaikkien aikojen korkeimman, lukemansa syyskuussa 2020. Sen markkina-arvo on 330 843 dollaria.

2. BAEPAY

Se on BAE:n Ethereum-lohkoketjulle luoma sosiaalinen token. BAE perustettiin vuonna 2018 yhdeksi ensimmäisistä Crypto Artin alustoista. Se on avoin alusta avantgarde-, underground- ja ulkopuolisille taiteilijoille lavastamaan taideteoksiaan Ethereum-lohkoketjussa.

BAEPAY:tä käytetään yhteisön jäsenten palkitsemiseen ja hallintotokenina. Sitä voidaan käyttää maksujen suorittamiseen alustalla. Se palkitsee sekä likviditeetin tarjoajia että taiteilijoita vakaan talouden luomisesta.

Se on saatavilla Uniswap-pörssissä, ja se maksaa tällä hetkellä 0,05 dollaria. Se oli huipussaan 1,65 dollarissa maaliskuussa 2021. Yhteensä tarjontaa on 10 miljoonaa, ja nyt liikkeellä on yli 5 miljoonaa. Sen markkina-arvo on 256 616 dollaria.

3. Rally (RLY)

RLY on Ethereum-lohkoketjussa lanseeratun, Rally Networkin, sosiaalinen token. Rally Networkin avulla sisällöntuottajat, brändit ja yhteisöt voivat tuoda markkinoille sosiaaliset valuutat. Tämä antaa heidän faneilleen pääsyn heidän etuihinsa. Rally on Ethereumin sivuketju, jonka avulla tekijät voivat rakentaa digitaalista talouttaan.

Se tukee helppoa integrointia muihin alustoihin, mukaan lukien fanien autentikoinnin ja lohkoketjun tutkimisen mahdollistaminen. Se on avoin, yhteensopiva ja turvallinen. Näin tekijät voisivat mahdollistaa tapahtumat, hallita pääsyä ja luoda taloudellisempia ratkaisuja.

Luominen Rallylla ei vaadi transaktiomaksuja tai likviditeettiä. Se on ympäristöystävällinen ja tukee maksukortteja. Fanit tarvitsevat RLY-tokeneita ostaakseen suosikkiensa tokeneita. Se on sosiaalinen token numero yksi.

Se on listattu Huobi Global-, KuCoin-, Coinbase Exchange-, MEXC Global-, Gate.io- ja Uniswap-pörsseissä. 15 miljardin kokonaistarjonnasta, 2,3 miljardia on tällä hetkellä liikkeessä. Nykyään sen arvo on 0,22 dollaria ja markkina-arvo on 496 miljoonaa dollaria. Se saavutti 1,20 dollarin, kaikkien aikojen korkeimman, arvon maaliskuussa 2021.

4. Friends with Benefits Pro (FWB)

Pro lisättiin maaliskuussa 2021 Rollin sosiaalisen tokenin hyväksikäytön jälkeen. Yhteisö koostuu yksilöistä, muun muassa web 3.0 -taiteilijoista, uudistajista ja ajattelijoista, jotka ovat kiinnostuneita hajautetusta tulevaisuudesta. Yhteisöä ohjaavia periaatteita ovat jaettu identiteetti, vastuu, osallisuus, monimuotoisuus ja mielenrauha. Yhteisöön pääsy edellyttää FWB-tokeneita.

FWB on kallein sosiaalinen token. Yksi FWB maksaa 46,40 dollaria tästä päivästä lähtien. Sen markkina-arvo on 27,7 miljoonaa dollaria. Yli puolet kokonaistarjonnasta (1 milj.) on nyt liikkeessä.

Se oli huipussaan 196,19 dollarissa elokuussa 2021. Se on listattu Uniswap-pörssissä ja Bitgetissä.

5. MORK

Tämä on Hackatao-taidekollektiivin ja sen yhteisön sosiaalinen kolikko. MORK-kahvilaan pääsee Discordin kautta. Se julkaistiin elokuussa 2020 Ethereum-lohkoketjussa. Se on listattu Uniswap-pörssissä.

Sen kokonaistarjonta on 10 miljoonaa, ja tällä hetkellä liikkeessä on yli 8 miljoonaa rahaketta. Se oli huipussaan 14,79 dollarissa marraskuussa 2021, mutta nyt sen arvo on 2,41 dollaria. Sen markkina-arvo on 19,3 miljoonaa dollaria.

6. WHALES

WHALE lanseerasi toukokuussa 2020 WhaleShark, NFT-keräilijä. Se on ensimmäinen token, joka on sidottu kokonaisuuteen – Holviin, jota hallitsee DAO. The Vault on julkisesti tarkastettu tallelokero, joka sisältää WhaleSharkin lukemattomia NFT-kokoelmia. WHALE kehitettiin käyttämällä ERC-20-standardia.

Sen enimmäistarjonta on 10 miljoonaa; 10 % jaetaan perustajalle ja hänen tiimilleen, 10 % myydään yksityisesti, 42,6 % jaetaan yhteisölle ja 37,4 % pidetään WHALE Foundation -reservissä.

Omistajat nauttivat lukuisista eduista. Joihinkin niistä kuuluu NFT:n vuokraaminen The Vaultilta, eksklusiivisten NFT:iden ostaminen ja valittujen NFT:iden ostaminen The Vaultilta. Lisäksi he osallistuisivat yhteisön hallintoon ja DAO:n projekteihin. Omistajat voivat käyttää WHALEaan likviditeetin louhinnan tukemiseen palkkioiden saamiseksi.

Omistajilla on myös eksklusiivinen pääsy NFT Airdrops-arvontoihin, pelejä tarjoaviin kanaviin, WHALE Airdrops-arvontoihin, verkostoitumiseen ja henkilökohtaiseen WhaleSharkin kanssa. Toisin kuin useimmat sosiaaliset tokenit, sillä on lukuisia käyttötapauksia, se on sidottu digitaalisiin resursseihin ja sitä hallitsee DAO.

WHALE on listattu Uniswap-pörssissä, Huobi Globalissa, KuCoinissa, Hotbitissä ja Hoossa. Se saavutti huippunsa 52,37 dollarissa maaliskuussa 2021 ja on nyt 7,84 dollaria. Sen markkina-arvo on 57,2 miljoonaa dollaria. Tällä hetkellä liikkeessä on 7,3 miljoonaa.

Loppuhuomautus

Yllä lueteltujen tokenien lisäksi kannattaa tarkistaa myös GCR, GENRE, YUP ja ALEX. Sosiaaliset tokenit ovat kryptovaluuttoja ja sellaisenaan epävakaita. Ne ovat riskialttiita sijoituskohteita, joten hanki niitä ainoastaan sillä rahalla, josta voit luopua. Tee tutkimusta ja toimi aina viisaasti.