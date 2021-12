Se saattaa nyt käydä kauppaa sentin murto-osalla, mutta MultiFarmCapital lupaa paljon. Kokeellisen sadonviljelyn ja voitonjako-protokollan alkuperäinen token on helposti tämän päivän suurin kasvattaja. Lue eteenpäin saadaksesi selville, mikä se on, ja parhaat paikat ostaa MultiFarmCapital tänään.

Multi-Farm Capital on kokeellinen farmaus- ja voitonjakoprotokolla, joka on kehitetty ja lanseerattu Ethereum-lohkoketjussa. Kaupankäynnin transaktiomaksut kerätään kassaan, jota sitten käytetään yield farmaamiseen useissa muissa lohkoketjuissa. Tämä tehdään kaasumaksujen alentamiseksi. Voitot käytetään sitten MFC dollarin takaisinostoon arvon nostamiseksi. Tämän lisäksi haltijat saavat prosenttiosuuden transaktiomaksuista MFC-tokeneina.

MFC lisättiin CoinMarketCapiin alle kolme kuukautta sitten. Sekä sen hinnan että markkina-arvon odotetaan olevan erittäin epävakaa, ja kauppiaiden tulee olla erittäin varovaisia, jos he päättävät sijoittaa siihen. On mahdollista, että tämä kolikko nousee dramaattisesti, mutta yhtä todennäköistä on, että se romahtaa.

Token on pysynyt useimpien suurten analyytikoiden tutkan ulkopuolella. Olemassa olevat ennusteet ovat olleet liian karhumaisia. Price Prediction esimerkiksi ennustaa, että MFC:n keskihinta saattaa laskea 0,00000006 dollariin tämän vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä sen arvo on 0,000001 dollaria. Digital Coin Price ennustaa pudotuksen 0,00000019 dollariin samalla aikavälillä.

