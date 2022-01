Tässä kolme syytä Propyn (PRO) äskettäisen hinnannousun takana

Propyn (PROP) hinta nousi tähtitieteellisesti tammikuun 10. ja 18. välisenä aikana, ennen kuin se vetäytyi, joka on pientä verrattuna tokenin aiheuttamaan nousuun.

Propy (PROP) -token on Propy-protokollan alkuperäinen token, protokolla, joka integroi lohkoketju-teknologian kiinteistösektoriin automatisoimalla koko asunnon ostoprosessin, tehdäkseen siitä yksinkertaisempaa, turvallisempaa ja nopeampaa.

Vuoden 2021 aikana non-fungible tokenit (NFT) ovat saavuttaneet suosiota digitaalisten kuvien, kuten CryptoPunksin ja Bored Ape Yacht Clubin, ansiosta. Propy on kuitenkin päättänyt laajentaa NFT-rahakkeiden käyttökohteita ohi digitaalisen taidetilan ja siirtyä kiinteistöalalle.

Propyn äskettäinen hinnannousu johtui NFT-rahakkeiden aina kasvavista käyttömahdollisuuksista eri kohteissa, sen token-listalle Coinbase-pörssissä ja kiinteistö-NFT:n ensimmäisestä myynnistä.

PRO-tunnuksen hinnannousuun 14. tammikuuta vaikutti pääasiassa volyymiltaan maailman toiseksi suurimman kryptovaluuttapörssin, yhdysvaltalaisia sijoittajia palvelevan Coinbasen, listautuminen.

Ennen Coinbase-listausta PRO-tunnus oli saatavilla vain muutamissa pörsseissä, kuten Bitrue, Huobi Global ja hajautettu pörssi Uniswap.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022