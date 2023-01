The Sandboxin, Metacaden ja Decentralandin hinnanennusteet vuoteen 2025 saakka: metaversumin merkittävimmät hankkeet

Oletko utelias metaversumin tulevaisuuden suhteen ja haluat tietää,, mitkä projektit tulevat hallitsemaan alaa? Tässä artikkelissa käsitellään The Sandboxin, Metacaden ja Decentralandin hintaennusteita vuodelle 2025 – niiden myötä saat toivottavasti paremman käsityksen siitä, mitä pitkällä aikavälillä on odotettavissa.

Mikä on The Sandbox (SAND)?

The Sandbox on hajautettu 3D-maailma, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, jakaa ja ansaita rahaa pelikokemuksilla. The Sandboxin avulla pelaajat voivat rakentaa mitä tahansa haluamaansa käyttäen vokseleita, pelin suunnittelulle ominaisia rakennuspalikoita. Ne ovat paitsi esteettisiä, myös suunniteltu niin, että niitä on helppo käsitellä ja että pelaajat voivat luoda monimutkaisia ja yksityiskohtaisia esineitä, kuten autoja, rakennuksia, veistoksia ja paljon muuta.

Rakentaakseen The Sandboxissa pelaajien on ensin omistettava LAND-tokeneita. LAND-tokenit ovat yksilöllisiä, joka mahdollistaa niiden ostamisen ja myymisen SAND-tokeneilla. Kun pelaajilla on omistuksessaan LAND:ia, voivat he halutessaan ostaa ASSET:ia (muiden pelaajien suunnittelemia esineitä) tai rakentaa esineitä VoxEditissä ja käyttää niitä Game Makerissa luodakseen mukaansatempaavia pelejä ja kokemuksia. Yritykset, kuten Forbes, Gucci ja Warner Music Group, ovat kaikki hyödyntäneet näitä työkaluja ottaessaan ensimmäisiä askeleensa metaversumissa, ja monet muut ovat todennäköisesti tulossa perässä.

The Sandboxin (SAND) hinnanennustus vuoteen 2025 asti

Metaversumeiden yleistymisen myötä on todennäköistä, että The Sandbox osoittautuu nimensä veroiseksi ja toimii testialustana tuotemerkeille, jotka haluavat liittyä tähän uuteen digitaaliseen rajapintaan. Kun The Sandboxia käyttävien korkean profiilin yritysten jo kasvavaan luetteloon lisätään yhä enemmän nimiä, se todennäköisesti kasvattaa investointien tulvaa ja saattaa siten nostaa SAND:in hinnan paljon korkeammalle kuin sen nykyinen $0,42. 2,50 dollarin arvo on varmuudella saavutettavissa, kun taas 4,50 ja 5 dollarin välillä oleva arvo on todennäköisempi.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on yhteisöllinen alusta, joka on rakennettu metaversumi- ja play-to-earn (P2E) -pelaamista varten. Se on keskus, jossa pelaajat löytävät uusimmat P2E-pelit, tutustuvat nopeasti kasvavaan metaversumiavaruuteen yhdessä samanhenkisten pelaajien kanssa ja vaikuttavat suoraan GameFin tulevaisuuteen. Metacade sisältää kaiken, mitä tarvitset metaversumi- ja P2E-pelaamiseen, kuten arvosteluja, pistetaulukoita, alfoja, foorumeita ja keskustelupalstoja, joissa voi saada ystäviä ja ansaita panoksesta yhteisön hyväksi.

Aina kun käyttäjä julkaisee arvostelun, pelivinkkejä tai muuta hyödyllistä sisältöä, hänet palkitaan MCADE-tokeneilla kiitoksena osallistumisestaan foorumin kasvattamiseen. Lisäksi tarjolla on säännöllisiä palkintojen arvontoja ja turnauksia, joissa voi taistella muita Metacade-käyttäjiä vastaan ja voittaa suuria summia. Vuodelle 2024 on suunnitteilla jopa työpaikkaportaali, josta löytyy keikkoja, osa-aikaisia tehtäviä ja kokopäivätyötä joidenkin Web3:n suurimpien nimien alaisuudessa.

Vuoteen 2025 mennessä kaksi Metacaden houkuttelevinta ominaisuutta pitäisi olla käytössä. Ensimmäinen on sen hajautettu autonominen organisaatio (DAO), jossa käyttäjät voivat osallistua maailman ensimmäisen pelaajien omistaman virtuaalisen pelihallin luomiseen. Toinen on Metagrant. Metagrantit ovat rahoitusväline, jonka avulla Metacaden käyttäjät voivat äänestää ja rahoittaa P2E-pelien kehittämistä. Kehittäjät esittelevät ideoitaan tasavertaisina yhteisölle, ja eniten ääniä saanut saa rahoitusta Metacadelta, jotta peli voidaan toteuttaa.

Metacaden (MCADE) hintaennuste vuoteen 2025 asti

Monien innovatiivisten ominaisuuksien ja yhteisölliseen omistajuuteen keskittymisen ansiosta Metacade tulee todennäköisesti houkuttelemaan tuhansia pelaajia ja olemaan alan edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. MCADE-token on tällä hetkellä presalessa, mutta sen odotetaan lanseerattavan yleisölle hintaan 0,02 dollaria tokenia kohden.

Kun otetaan huomioon, että metaversumi- ja GameFi -käyttöönoton odotetaan kiihtyvän vuoteen 2025 mennessä, 0,20 dollarin eli kymmenkertaisen kasvun saavuttaminen on kohtuullinen ennuste. Jos asiat sujuvat Metacaden osalta suunnitellusti, on hyvin mahdollista, että 0,50 dollarista noustaan yhteen dollariin. Toisin sanoen presalen lopussa tehty 1 000 dollarin sijoitus voi olla jopa 25 000–50 000 dollarin arvoinen vuoteen 2025 mennessä!

Mikä on Decentraland (MANA)?

Kuten The Sandbox, myös Decentraland on 3D-maailma, jossa pelaajat voivat omistaa pelin sisäistä omaisuutta (joka tunnetaan myös nimellä LAND), luoda kokemuksia ja tutkia muiden luomuksia. Siinä missä The Sandbox painottaa enemmän pelejä, Decentralandin tarkoitus on kuitenkin yleisempi, sillä se keskittyy käyttäjien tuottamaan sisältöön ja taiteeseen. Decentraland antaa käyttäjille myös mahdollisuuden tutustua ympäröivään maailmaan virtuaalitodellisuudessa, mitä The Sandbox ei vielä tarjoa.

Vuonna 2017 tapahtuneen perustamisensa jälkeen Decentraland on laajentanut tarjontaa muun muassa taidegallerioihin, museoihin, kasinoihin, yökerhoihin ja hotelleihin. Se järjestää myös säännöllisesti tapahtumia, kuten konsertteja, konferensseja ja sosiaalisia tapaamisia, joista yhteisö voi nauttia. Yhteisössä on jopa DAO, jonka avulla käyttäjät voivat osallistua virtuaaliseen kaupungintalon kokoukseen ja äänestää Decentralandin tulevaisuudesta.

Decentralandin (MANA) hintaennuste vuoteen 2025 asti

Vaikka Decentralandilla ei ole kumppanuuksia yhtä monen brändin kanssa kuin The Sandboxilla, sen asema yhtenä vanhimmista metaversumiprojekteista antaa sille todennäköisesti etulyöntiaseman. Kun yhä useammat toimijat liittyvät metaversumivallankumoukseen, saattaa MANA kiinnostaa sijoittajia sankoin joukoin ja saada sen myötä vetoapua, mikä voi nostaa sen hintaa paljon korkeammalle tämänhetkiseen $0,32 hintaan nähden.

Optimistisin Decentraland-hintaennuste vuodelle 2025 olisi, että MANA palaisi takaisin marraskuun 2021 huippulukemiinsa eli jonnekin viiden tai kuuden dollarin tietämille. Realistisempi Decentraland-hintaennuste vuodelle 2025 olisi 3,50–4 dollarin luokkaa.

Metacade (MCADE) on todella aliarvostettu metaversumiprojekti

The Sandbox, Metacade ja Decentraland menestyvät todennäköisesti hyvin lähivuosina, kun yhä useammat käyttäjät liittyvät metaversumiin. Mutta vaikka SAND:n tai MANA:n massiiviset voitot ovat luultavasti jo takanapäin, on MCADE:lla vielä paljon voitettavaa. Ja kun token on vielä presalen 1 vaiheessa, ei voisi olla parempaa ajankohtaa päästä mukaan. Metacade on jo nyt myynyt yli 1.55m dollaria MCADE:a, ja tämän luvun odotetaan nousevan vähintään kolmeen miljoonaan dollariin presalen loppuun mennessä. Älä odota – nappaa osuutesi MCADE:sta ennen kuin on liian myöhäistä!

Voit ostaa Sandboxia ja Decentralandia eTorossa täällä .