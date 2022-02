Theta Network on ollut rallissa kuun alusta lähtien, kun Resorts World Las Vegas ilmoitti lanseeraavansa siihen NFT:nsä. Tämä on ensimmäisen kerta, kun yksi suurimmista Las Vegasin kasinoista liittyy NFT-maailmaan.

Theta on myös nousussa sen haettavien patenttien suuren määrän vuoksi, joista viimeisintä he hakivat tänään.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Thetaa, tämä opas on sinua varten.

Theta (THETA) on lohkoketjulla toimiva verkko, joka on suunniteltu videoiden suoratoistoon. Maaliskuussa 2019 lanseerattu Theta-mainnet toimii hajautettuna verkkona, jossa käyttäjät jakavat kaistanleveyttä ja laskentaresursseja peer-to-peer (P2P) -periaatteella.

Projektia johtavat Steve Chen, yksi YouTuben perustajista, ja Justin Kan, yksi Twitchin perustajista. Thetan token suorittaa erilaisia hallintotehtäviä verkossa.

Sen yritysten validaattoreita ovat Google, Binance, Blockchain Ventures, Gumi, Sony Europe ja Samsung.

Kehittäjiensä mukaan, Theta pyrkii ravistelemaan videoiden suoratoistoteollisuutta nykyisessä muodossaan. Keskittäminen, huono infrastruktuuri ja korkeat kustannukset tekevät loppukäyttäjäkokemuksesta huonon. Sisällöntuottajat ansaitsevat myös vähemmän tuloja heidän ja käyttäjiensä välisten esteiden vuoksi.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

CryptoNewsZ on äärimmäisen optimistinen THETA:n suhteen ja ennustaa sen nousevan nykyisestä noin 4 dollarista 20 dollariin heti tämän vuoden syyskuussa, aina 25 dollariin joulukuussa. Vuonna 2025 he ennustavat sen ylittävän 70 dollaria.

Gov Capital on myös positiivinen. He ennustavat sen käyvän kauppaa hieman alle 10 dollarilla yhdessä vuodessa ja 55,29 dollarilla viidessä, mikä on kuitenkin yli 1 200 prosentin arvonnousu.

Digital Coin on maltillisempi. Tänä vuonna he asettivat hintatavoitteeksi 7 dollaria ja 11 dollaria vuonna 2025. Ollenkin konservatiivinen, tämä on edelleen yli 150 % nousu nykyisestä hinnasta.

This is how it's done. Accumulate cheap quality #altcoins during times of extreme fear. I got $THETA from $3.40 all the way down to $2.50 and today it's over $4.00. It was a great dip buying opportunity. It's not easy. It takes courage to buy when there's that much fear. https://t.co/hBTouIuVge pic.twitter.com/4jUYwQKOTE

— Secrets (@SecretsOfCrypto) February 10, 2022