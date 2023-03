Top 10 parasta penny kryptoa sijoitettavaksi juuri nyt

Parhaan ostettavan kryptovaluutan löytäminen on aina hankala tehtävä, sillä kryptomaailmaan tulee joka päivä monia uusia projekteja. Penny kryptoprojektit ovat kuitenkin suosittuja sijoitusvaihtoehtoja, sillä matalat tokenien hinnat merkitsevät usein sitä, että niillä on suuri potentiaali tuottaa sijoittajille hyviä tuottoja.

Mitkä penny kryptovaluutat ovat parhaita sijoituskohteita?

On monia ominaisuuksia, joita kannattaa tarkkailla, kun yrität löytää parhaan kryptovaluuttaprojektin, jonka voit lisätä salkkuusi, ja useimmiten niihin soveltuvat samanlaiset kriteerit kuin vahvojen kryptovaluuttaosakkeiden löytäminen. Laadukkaan penny krypton tärkein elementti on tokenin hyödyllisyys, joten käyttötapausten ja natiivin tokenin roolin tarkastelu on ratkaisevan tärkeää.

Tässä on kymmenen parasta penny kryptovaluuttahanketta, jotka perustuvat penny kryptoasiantuntijoiden yksimielisyyteen ja joista jokainen tarjoaa lohkoketjuteknologian innovatiivista käyttöä ja mahdollisuuden ansaita suuria voittoja varhaisille sijoittajille:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) BitTorrent (BTT) Dogecoin (DOGE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Tron (TRX) Shiba Inu (SHIB) Cardano (ADA) Cronus (CRO)

AltSignals – Uskomaton seuraavan sukupolven kaupankäyntisignaalien tarjoaja

Mikä on AltSignals?

AltSignals on hanke, joka keskittyy tarjoamaan korkealaatuisia kaupankäyntisignaaleja käyttäjilleen, mukaan lukien kryptokauppiaat ja myös muilla markkinoilla toimivat. Projekti tunnetaan tällä hetkellä luultavasti parhaiten sen markkinoiden johtavasta AltAlgo™-tuotteesta, jonka avulla AltSignals on onnistunut toimittamaan yli 1500 kaupankäyntisignaalia uskomattomalla 64 prosentin onnistumisprosentilla.

AltSignals-tiimi jatkaa mahdollisuuksien rajojen ylittämistä tarjotakseen parhaan mahdollisen kokemuksen käyttäjilleen ja se lanseeraa ASI-tokenin, kun he pyrkivät rakentamaan seuraavan sukupolven kaupankäyntisignaalialustaansa ActualizeAI:ta.

ActualizeAI käyttää uusimpia koneoppimismenetelmiä, kuten luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) ja vahvistusoppimista, antaakseen käyttäjille valtavan edun kilpailijoihin nähden. ASI on avain ActualizeAI-tuotteen varhaiseen käyttöön, ja sen avulla sen haltijat voivat myös liittyä eksklusiiviseen AI Members Clubiin, joka tarjoaa mahdollisuuksia ansaita palkintoja ja osallistua tuotteen kehittämiseen.

Miksi AltSignals on sijoittamisen arvoinen?

On käytännössä ennenkuulumatonta, että presale-projektilla, jolla on erittäin edullinen token, on olemassa oleva käyttäjäkunta, mutta AltSignalsilla on jo 50 000 käyttäjää, ja 4,9/5 Trustpilot-luokitus osoittaa, että tiimi pystyy toimittamaan tuloksia.

Tiimi on tehnyt useita fiksuja strategisia päätöksiä, kuten sen, että takaisinosto- ja polttomekanismi otetaan käyttöön, jos yhteisö kokee sen hyödylliseksi. Sijoituspiireissä nähty valtava kiinnostus ASI:n presalea kohtaan ei ole yllätys, sillä AltSignals-hanke voi olla harvinainen tilaisuus hankkia token, jolla voi olla edessään mahtavat ajat.

Metacade – Paras penny krypto ostettavaksi pelaamista varten

Mikä on Metacade?

Metacade on GameFi-tilassa toimiva hanke, joka rakentaa kattavaa peliekosysteemiä käyttäen hankkeen omaa tokenia, MCADE:a. Metacaden peliekosysteemin sydän on maailman suurin play-to-earn-pelihalli, jonka avulla projekti pystyy palvelemaan valtavaa määrää erilaisia pelityylejä.

Hanke sisältää laajan palkitsemisjärjestelmän, jonka avulla käyttäjät voivat ansaita palkintoja paitsi pelaamisesta myös muista ekosysteemiä laajemmin hyödyttävistä toimista, kuten osallistumisesta yhteisöön tai peliarvostelujen kirjoittamisesta.

Analyytikoiden huomiota herättää myös Metagrants-ohjelma, jonka avulla kehittäjät voivat tarjota peli-ideoitaan Metacade-yhteisölle. MCADE-omistajat voivat sitten äänestää näiden projektien rahoittamisesta, mikä auttaa ohjaamaan peliekosysteemin suuntaa tulevaisuudessa.

Miksi Metacade on ostamisen arvoinen?

Metacade-kryptoprojektia on pidetty yhtenä parhaista kryptosijoitusmahdollisuuksista MCADE-tokenin tarjoaman valtavan hyödyllisyyden ansiosta. Kun ekosysteemin käyttäjäkunta kasvaa, MCADE:n ostopaine todennäköisesti kasvaa merkittävästi, mikä voi merkitä suuria palkkioita niille sijoittajille, jotka pystyvät ostamaan tarpeeksi aikaisin.

BitTorrent – Paras tiedostojen jakamisen penny kryptovaluutta

Mikä on BitTorrent?

BitTorrent Crypto -hanke on aloite, jonka tavoitteena on yhdistää lohkoketjuteknologian voima maailmankuuluun BitTorrent-protokollaan. Hanketta kehittää Tron-säätiö, ja se hyödyntää lohkoketjun hajautettua luonnetta yrittäessään luoda turvallisemman, yksityisemmän ja tehokkaamman alustan digitaalisen sisällön jakamiseen ja jakeluun.

Ytimessään BitTorrent Crypto käyttää BTT-nimistä penny kryptovaluuttaa, jonka tarkoituksena on kannustaa käyttäjiä jakamaan kaistanleveyttä ja tallennusresurssejaan kryptomaksujen muodossa olevia palkkioita vastaan. Tämä luo tehokkaan vertaisverkon, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa suuria tiedostoja nopeasti ja turvallisesti turvautumatta keskitettyihin palvelimiin, mikä on houkutteleva käyttötapaus penniäkään maksavalle tokenille.

BitTorrent Crypton avulla käyttäjät voivat nauttia nopeammista latauksista, luotettavammasta tiedostojen jakamisesta ja suuremmasta yksityisyydestä ansaiten samalla palkkioita panoksestaan. Hyödyntämällä lohkoketjuteknologian voimaa BitTorrent Crypto edustaa suurta edistysaskelta vertaistiedoston jakamisen evoluutiossa ja tarjoaa käyttäjille entistä turvallisemman ja tehokkaamman alustan digitaalisen sisällön jakamiseen ja jakeluun.

Miksi BitTorrent on ostamisen arvoinen?

BitTorrentilla on valtava, yli 100 miljoonan käyttäjän käyttäjäkunta, mikä antaa BTT:lle merkittävän edun käyttöönoton ja mahdollisten verkostovaikutusten suhteen. Penny krypto BTT on jo integroitu myös useisiin suosittuihin torrent-ohjelmiin, kuten uTorrentiin ja BitTorrentiin, ja tämä helpottaa käyttäjien mahdollisuuksia aloittaa tokenin ansaitseminen ja käyttö.

BTT:n haltijat uskovat, että tokenilla on selkeä hyöty BitTorrent-ekosysteemissä, ja jos käyttäjämäärät kasvavat, tämä voi synnyttää itseään ylläpitävän verkostovaikutuksen, jossa mitä enemmän käyttäjiä osallistuu, sitä arvokkaammaksi penny kryptovaluutta BTT tulee.

Dogecoin – Paras penny kryptovaluutta huolehtivalle yhteisölle

Mikä on Dogecoin?

Dogecoin on ensimmäinen meemikolikko, joka syntyi, kun sen luoja Billy Markus käynnisti projektin vuonna 2013 vastauksena Bitcoin-yhteisön vakavuuteen. Dogecoin on siitä lähtien tehnyt uskomattoman matkan, ja se on osoittanut lukemattomat arvostelijat vääriksi pysytellessään vuosien ajan kryptojen kärkisijoilla markkina-arvoltaan.

Dogecoin on yksi niistä digitaalisista varoista, joiden ensisijainen käyttötapaus on fiat-valuutan korvaaminen, ja hitaasta yleistymisestä huolimatta dogecoin on menestynyt hyvin kryptomaksujen alalla. Tämä myös siitä huolimatta, että projekti ei tue älykkäitä sopimuksia, ja tämä menestys johtuu osittain uskomattomasta yhteisöstä, joka tukee intohimoisesti uusia haltijoita ja käyttäjiä.

DOGE on token, joka useimmilla penny kryptovaluuttoja ostavilla sijoittajilla on jossain vaiheessa kryptolompakossaan, ja kun otetaan huomioon digitaalisten valuuttojen kasvu kaikkialla maailmassa, tämä on yksi hanke, joka todennäköisesti siirtyy jossain vaiheessa pois penny kryptovaluuttasijoitusten kategoriasta, kun se ylittää dollarin lähivuosina.

Miksi Dogecoin on ostamisen arvoinen?

Dogecoin on täydellinen kryptovaluutta kryptoalan uusille tulokkaille, sillä valtava yhteisö on tunnettu siitä, kuinka kannustava ja vastaanottavainen se on. Tämä tarkoittaa, että kun tietoisuus penny kryptovaluutoista ja koko markkinoista kasvaa, Dogecoin voi olla projekti, joka kasvaa valtavasti ja tuo suuria voittoja omistajilleen.

Basic Attention Token – Digitaalisten tokeneiden käyttäminen luovan työn tekijöiden palkitsemiseen

Mikä on Basic Attention Token?

Basic Attention Token on hanke, joka pyrkii palkitsemaan tekijöitä heidän tuottamastaan sisällöstä ja käyttäjiä mainoksista, joita he voivat halutessaan nähdä. Tämän saavuttamiseksi hanke käyttää natiivia tokenia, BAT:ia, vaadittujen digitaalisten maksujen vaihtovälineenä.

Basic Attention Tokenin Brave Browser -selaimen katsotaan usein olevan yksi kaikkien penny kryptovaluuttojen vahvimmista tuotteista. Tämä kilpailee Google Chromen ja Microsoft Edgen kanssa ja helpottaa BAT-tokenien jakelua mainostajilta käyttäjille ja käyttäjiltä sisällöntuottajille ajan myötä.

Vain parhaimmilla penny kryptovaluutoilla on yhtä vahva käyttötapaus kuin BAT:lla, mutta ei ole epäilystäkään siitä, että vaikka hanke saattaa olla ilmiömäinen digitaalisten tokenien käyttötapa, se on kovasti kilpailluilla markkinoilla, joilla on vaikea kilpailla.

Miksi Basic Attention Token on ostamisen arvoinen?

BAT-tokenit ovat ehdottoman tärkeä osa tapaa, jolla Basic Attention Token antaa kryptopalkkioita käyttäjille, joten sijoittajat voivat odottaa, että Brave-selaimen käyttäjämäärien kasvaessa myös BAT-tokenin arvon pitäisi nousta, koska alustan toimintaan tarvitaan enemmän.

Tämä mielessä pitäen BAT on vahva haastaja parhaasta penny kryptosta. Hankkeella on edessään haasteita, kun se yrittää viedä markkinoiden hallinnan teknologiajätiltä, mutta pienikin siivu valtavista selainmarkkinoista riittäisi saamaan BAT:n hinnan nousemaan pilviin.

Ripple – Paras penny kryptovaluutta pankin käyttötapauksia varten

Mikä on Ripple?

Ripple on lohkoketjupohjainen maksuprotokolla ja digitaalinen valuutta, jonka tavoitteena on mullistaa tapa, jolla ihmiset siirtävät rahaa ympäri maailmaa. Vuonna 2012 perustetusta Ripplestä on nopeasti tullut yksi rahoitusalan laajimmin käytetyistä lohkoketjualustoista, vaikka SEC:n kanssa on ollut ongelmia.

Ripple-verkon ytimessä on XRP, natiivi token, jota käytetään helpottamaan liiketoimia verkossa. XRP-tokenit on suunniteltu nopeaksi ja tehokkaaksi tavaksi siirtää rahaa rajojen yli, sillä transaktiot kestävät vain muutaman sekunnin ja maksut ovat huomattavasti perinteisiä maksutapoja alhaisemmat.

Ripple eroaa monista penny kryptovaluuttahankkeista yrityskäyttötapauksillaan ja sillä, että se keskittyy työskentelemään TradFi-instituutioiden kanssa eikä niitä vastaan. Ripplellä on kumppanuuksia yli 300 pankin ja rahoituslaitoksen kanssa ympäri maailmaa, mukaan lukien Santander ja American Express, jotka käyttävät sen teknologiaa rajat ylittävien maksujen helpottamiseen.

Miksi Ripple on ostamisen arvoinen?

XRP:tä on jo pitkään pidetty yhtenä parhaista kryptovaluutoista, ja se voi olla merkittävä edistysaskel lohkoketjuteknologian kehityksessä, sillä se tarjoaa nopean, turvallisen ja tehokkaan tavan siirtää rahaa ympäri maailmaa. Ripplen taustalla olevaa teknologiaa pidetään laajalti merkittävänä innovaationa rahoitusalalla, ja sillä on potentiaalia muuttaa tapaa, jolla lähetämme ja vastaanotamme rahaa tulevina vuosina, ja jos hanke pystyy voittamaan SEC:n oikeusjutun tänä vuonna, XRP ei ehkä ole enää pitkään aikaan penny kryptovaluutta.

Tron – Paras penny krypto ostettavaksi viihde-alalta

Mikä on Tron?

Tron on lohkoketjupohjainen hajautettu viihdealusta, jonka tavoitteena on mullistaa tapa, jolla internetin käyttäjät kuluttavat ja jakavat digitaalista sisältöä. Justin Sunin vuonna 2017 käynnistämä Tron on pyrkinyt luomaan tehokkaamman ja hajautetumman viihdeteollisuuden, jossa sisällöntuottajat ja kuluttajat voivat olla suoraan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa sen sijaan, että luottaisivat suuryritysten välikäsiin.

Tron-verkon ytimessä on TRX, krypto, jota käytetään alustan polttoaineena. TRX:ää pidetään usein suosittuna penny kryptovaluuttana, johon kannattaa sijoittaa, sillä sillä on paljon hyötyä sen roolissa kannustaa sisällöntuottajia ja kuluttajia osallistumaan Tron-ekosysteemiin sekä helpottaa transaktioita ja muita toimintoja verkossa.

Tron-alusta tarjoaa erilaisia työkaluja ja palveluja sisällöntuottajille, kuten sisällönjakelualustan, joukkorahoitusalustan, sosiaalisen median alustan ja monia muita niiden lisäksi. Se tarjoaa myös nopean ja edullisen lohkoketjuverkon, joka voi käsitellä jopa 2 000 transaktiota sekunnissa, mikä tekee siitä yhden maailman nopeimmista lohkoketjuverkoista. Tämä selittää, miksi Tron mainitaan usein mahdollisena parhaana ostettavana penny kryptona.

Miksi Tron on ostamisen arvoinen?

Monet alan toimijat pitävät Tronia ja TRX:ää merkittävänä innovaationa viihdeteollisuudessa, sillä ne tarjoavat sisällöntuottajille ja kuluttajille hajautetun ja virtaviivaistetun alustan, jonka avulla he voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Hankkeella on monia kannattajia, jotka väittävät, että TRX on paras kryptovaluutta ostettavaksi, kun otetaan huomioon alustan parissa työskentelevien kehittäjien määrä juuri nyt, mutta korkean markkinakapasiteetin vuoksi TRX:ää on vaikea asettaa parhaaksi penny kryptovaluutaksi, johon sijoittaa verrattuna joihinkin varhaisemman vaiheen hankkeisiin.

Shiba Inu – Top penny kryptovaluutta Ethereumin meemikolikoille

Mikä on Shiba Inu?

Shiba Inu on yksi monista meemikolikoista, jotka seurasivat Dogecoinin jalanjälkiä, ja projekti on myös rakentanut intohimoisen seuraajien yhteisön samaan tapaan kuin Dogecoin pystyi tekemään. Shiba Inu luotiin vasta vuonna 2020, mutta se levisi kulovalkean lailla sosiaalisen median alustoilla yhdeksi erottuvaksi projektiksi samalla, kun se suuren tarjontansa ansiosta on edelleen penny krypto.

SHIB:n pysyminen penny kryptona on todennäköinen tekijä projektin menestyksessä, mutta se on myös onnistuneesti kääntynyt hajautetuksi rahoitusalustaksi, joka on lisännyt tokenin hyödyllisyyttä. Suuri osa projektin pitkäikäisyydestä on seurausta tiimin kyvystä toteuttaa strateginen kääntöpiste, ja tämä on ominaisuus, jota sijoittajien, jotka haluavat ostaa penny kryptovaluuttoja, tulisi pitää erittäin tärkeänä sijoituksen laadun kannalta.

Miksi Shiba Inu on ostamisen arvoinen?

SHIB pysyy todennäköisesti suosituimpana penny kryptovaluuttana, johon aloittelijat voivat sijoittaa Dogecoinin ohella, ja tämä antaa sille valtavan edun monimutkaisempiin projekteihin nähden, jotka vaativat paljon enemmän tutkimusta ja ymmärrystä.

SHIB:llä on myös etulyöntiasema Dogeihin nähden, sillä koska se on Ethereum-verkossa, se voi hyödyntää älykkäitä sopimuksia, ja juuri älykkäiden sopimusten ansiosta se pystyi kääntymään DeFi:ksi. Jos se voi jatkaa rakentamista samanlaisella menestyksellä kuin se on tehnyt tähän mennessä, haltijat voivat vain nähdä toisen suuren massiivisen tulvan käyttäjiä, jotka haluavat ostaa penny krypton, etenkin, jos lohkoketju valtavirtaistuu.

Cardano -Paras penny kryptovaluutta sijoitettavaksi layer-1 protokolliin

Mikä on Cardano?

Cardano on hajautettu lohkoketjuprojekti, jota monet analyytikot pitävät huippuluokan kryptovaluuttana, johon kannattaa sijoittaa. Sen perusti Charles Hoskinson, yksi Ethereumin perustajista, ja se luotiin tavoitteenaan korjata joitakin aiempien lohkoketjuteknologioiden suuria rajoituksia, kuten skaalautuvuutta.

Cardano käyttää ainutlaatuista Ouroboros-nimistä proof-of-stake-konsensusalgoritmia, joka on suunniteltu energiatehokkaammaksi kuin Bitcoinin ja Ethereumin käyttämä proof-of-work-algoritmi, ja tämä tekee siitä kestävämmän lohkoketjuvaihtoehdon, joka on vähemmän resursseja kuluttava, mikä pienentää sen hiilijalanjälkeä. Tämä on auttanut ajamaan useita ympäristöystävällisiä hankkeita Cardanoon, esimerkiksi auttamaan hiilijalanjäljen hyvitysten kanssa, ja se voi olla syy siihen, että Cardano on esillä kaikissa suurimmissa keskitetyissä pörsseissä.

Cardanolla on monikerroksinen arkkitehtuuri, joka erottaa transaktioiden pääkirjan älykkäitä sopimuksia suorittavasta laskentakerroksesta. Tämä mahdollistaa suuremman joustavuuden ja skaalautuvuuden, koska kutakin kerrosta voidaan päivittää itsenäisesti vaikuttamatta toisiin kerroksiin, ja se on saanut jotkut ehdottamaan, että se sopii hankkeisiin, joissa on paljon laskentaa, kuten metaversumipelialustaan tai vastaaviin hankkeisiin.

Cardano pyrkii myös edistämään lohkoketjujen välistä yhteentoimivuutta, mikä mahdollistaa kryptovarojen ja tietojen saumattoman siirron eri verkkojen välillä. Tämä saavutetaan käyttämällä sivuketjuja, jotka ovat erillisiä ketjuja, jotka voivat kommunikoida Cardanon päälohkoketjun kanssa ja auttaa lisäämään tehokkuutta.

Miksi Cardano on ostamisen arvoinen?

Cardano keskittyy vahvasti kestävään kehitykseen, ja se on suunniteltu energiatehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi kuin monet muut lohkoketjuprojektit. Koska ympäristöongelmat tulevat yhä tärkeämmiksi rahoitusmaailmassa, tämä voisi tehdä Cardanosta houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka priorisoivat kestävyyttä, ja asettaa ADA:n vahvimpien parhaiden penny kryptojen joukkoon.

Hankkeella on omistautunut kehittäjätiimi ja vahva kannattajayhteisö, joka työskentelee aktiivisesti hankkeen parantamiseksi ja uusien sovellusten kehittämiseksi sen teknologialle. Tämä tarkoittaa, että ADA:n tukijoiden joukko on moninainen aina fanitokeneiden sijoittajista sähköautojen kuljettajiin, ja se tarkoittaa, että Cardanolla on potentiaalia jatkaa kasvuaan ja kehittymistään lähivuosina.

Cardanon monikerroksinen arkkitehtuuri ja keskittyminen yhteentoimivuuteen tekevät siitä monipuolisemman lohkoketjuprojektin kuin monista muista alan toimijoista, ja se tarkoittaa, että siihen voi kohdistua ostopaineita sen potentiaalin kautta, jota voidaan käyttää monilla eri aloilla ja sovelluksissa. Lohkoketjuteollisuuden laajentuessa tämä monipuolisuus voi tehdä Cardanosta arvokkaan sijoituskohteen sijoittajille, jotka etsivät pitkäaikaista sijoitusta, huolimatta sen suhteellisen korkeasta markkina-arvosta.

Cronos – Paras penny krypto käytettäväksi kryptovaihtoon

Mikä on Cronos?

Useimmat kryptopörssit käyttävät niin sanottua ”vaihtotokenia”, joka auttaa tarjoamaan likviditeettiä alustoillaan, ja Cronos on suositun kryptopörssin crypto.comin vaihtotoken. Pörssi isännöi kaikenlaisia kryptovaluuttoja, kuten fanitokeneita, kryptopelejä, virtuaalimaata myyviä projekteja ja paljon muuta, joten siksi CRO:lla on paljon hyötyä. Se mahdollistaa myös tokenien panostamisen kryptopalkkioiden ansaitsemiseksi, joten CRO-tokenin hallussapidossa on paljon vetovoimaa.

Crypto.com-pörssi on osoittautunut erittäin suosituksi, ja vaikka se ei ole vielä julkaissut omaa lohkoketjualustaansa, kuten Binance Binance Smart Chain -projekti, siihen suhtaudutaan hyvin vakavasti kryptoalalla.

Miksi Cronos on ostamisen arvoinen?

CRO:ta pidetään usein yhtenä parhaista kryptovaluuttaprojekteista, koska vaihtopörssillä on valtava käyttäjäkunta. Token, joka palkitsee käyttäjiä panostuksesta, tarjoaa haltijoille toisen ulottuvuuden sijoitukseen, ja koska crypto.com tarjoaa yhä enemmän digitaalisia varoja, on vain luonnollista, että tokenin hinta nousee ajan myötä.

Ovatko penny kryptot hyvä sijoitus?

Penny kryptovaluutat voivat olla loistava sijoitus, jos hankkeet tarjoavat todellista potentiaalia samalla tavalla kuin muiden sijoitusten, kuten penny osakkeiden, on tarjottava. Lupaavimmat penny kryptovaluutat suuriin voittoihin ovat usein alkuvaiheessa, mutta tärkeintä on projektin perusteet.

Lopuksi: Mikä on paras krypto ostettavaksi juuri nyt?

On selvää, että parhaan penny kryptovaluutan valitseminen sijoituskohteeksi on vaikeaa, mutta AltSignals on selvästi useimpien projektien yläpuolella, koska sillä on valtava olemassa oleva käyttäjäkunta ja ASI:n presale-hinnat ovat edulliset.

Kryptojen UKK

Mitkä penny kryptot nousevat räjähdysmäisesti vuonna 2023?

Parhaaksi penny kryptovaluutaksi on monia ehdokkaita, ja kun on niin paljon penny kryptoprojekteja, voimme odottaa useamman kuin yhden näkevän valtavaa kasvua vuonna 2023. Vaikka SHIB on vahva ehdokas parhaaksi penny kryptovaluutaksi, AltSignalsin ASI-presale näyttää olevan parhaiden penny kryptovaluuttojen kärjessä voittojen maksimoimiseksi vuonna 2023.

Millä kryptolla on satakertainen potentiaali?

Monet parhaista penny kryptovaluutoista pitävät itseään parhaana kryptoprojektina, mutta absoluuttisesti paras penny kryptovaluutta on todennäköisesti AltSignalsin kaltainen projekti, joka tarjoaa suuren potentiaalin hyvin alhaisen kokonaismarkkina-arvon ohella.

Ovatko penny kryptot ostamisen arvoisia?

Useimmat sijoittajat etsivät kryptohankkeita täydentääkseen tasapainoista salkkua. Monet penny kryptosijoittajat uskovat, että he voivat ansaita enemmän rahaa sijoittamalla penny kryptovaluuttoihin, mutta tämä riippuu myös hankkeiden kokonaismarkkina-arvosta.

Mikä on penny krypto?

Termi penny krypto ei tarkoita nimenomaisesti alle pennin hintaista kryptoa, vaan sillä viitataan tyypillisesti kryptohankkeisiin, joiden tokenien hinta on alle dollarin. Koska tokenien tarjonta vaikuttaa myös hankkeiden kokonaismarkkina-arvoon, on olemassa kaikenlaisia penny kryptovaluuttoja; fanien tokeneita, sähköautojen latausmaksujen maksuteollisuuteen keskittyviä hankkeita ja jopa tokeneita rahoituslaitoksille, jotka tokenisoivat omaisuutensa digitaalisiksi varoiksi. Penny kryptovaluuttoja on lähes jokaiselle sektorille.

