Top 12 parasta pitkän aikavälin kryptosijoitusta valmiina massiivisiin voittoihin tulevina vuosina

Kryptovaluutta on historian kannattavin omaisuusluokka, minkä vuoksi niin monet sijoittajat etsivät jatkuvasti parhaita vaihtoehtoja voittojen saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Vaikka kryptoihin sijoittamiseen liittyy riskejä, on olemassa lukemattomia loistavia vaihtoehtoja, sillä jotkut parhaista kryptoista sijoittamiseen pitkällä aikavälillä hyödyntävät erittäin mielenkiintoisia teknologioita.

Tätä silmällä pitäen tässä on 12 parasta kryptovaluuttaa, joihin kannattaa sijoittaa pitkällä aikavälillä vuonna 2023:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Polkadot (DOT)

Decentraland (MANA)

Binance Coin (BNB)

ChainLink (CHAIN)

UniSwap (UNI)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

Shiba Inu (SHIB)

ApeCoin (APE)

Cardano (ADA)

1. AltSignals (ASI)

Mikä on ASI?

AltSignals on erittäin menestyksekäs online-kaupankäyntiyhteisö, joka on jakanut kannattavia kaupankäyntistrategioita vuodesta 2017 lähtien. Tuolloin alusta julkaisi AltAlgo™ -nimisen algoritmisen kaupankäyntiprotokollan, joka on auttanut monia päivätreidaajia kymmenkertaistamaan salkkunsa arvon 19:ssä 32:sta kirjatusta kuukaudesta.

AltSignals lanseeraa nyt uuden ja parannellun kaupankäyntinipun nimeltä ActualizeAI, ja uusi ASI-token on suunniteltu tukemaan tätä kehitystä. ActualizeAI yhdistää koneoppimisen ja luonnollisen kielen prosessoinnin (NLP) analysoidakseen valtavan määrän hintaindikaattoreita samanaikaisesti. Koska sitä ohjaa tekoäly, se oppii ja kehittyy jatkuvasti, mikä auttaa sitä toimittamaan ajan myötä yhä tarkempia kaupankäyntisignaaleja.

ASI-tokenilla voi päästä ActualizeAI:n sekä AI Members Clubin käyttäjäksi. AI Members Club tarjoaa vieläkin enemmän etuja AltSignals-yhteisölle, kuten pääsyn uusien kryptovaluuttojen julkisiin ja yksityisiin tokenmyynteihin sekä pääsyn kaupankäyntiturnauksiin, joissa osallistujat voivat ansaita kryptopalkintoja ja paljon muuta.

AltSignals auttaa ketä tahansa minimoimaan oppimiskäyrän kaupankäynnin aikana kryptomarkkinoilla. Koska kryptovaluuttamarkkinat ovat erittäin epävakaa omaisuusluokka, tämä voi auttaa säästämään sijoittajia sekä aikaa että rahaa. Alustan julkaisemat kannattavat kaupankäyntityökalut voivat myös auttaa asiantuntijakauppiaita maksimoimaan tuottopotentiaalinsa, sillä ActualizeAI-nippu antaa toissijaisen lausunnon analysoimalla enemmän tietoja kuin yksittäinen henkilö pystyy.

Miksi ASI on ostamisen arvoinen?

AltSignals-alusta on lohkoketjupohjaisen tekoälyn kehityksen kärjessä. Alustan aiemmin julkaisemilla kaupankäyntityökaluilla on ollut erittäin tarkka onnistumisprosentti, ja nyt näyttää siltä, että se kasvaa entisestään.

ASI-tokenin presale saattaa olla tarkkaavaiselle sijoittajille täydellinen tilaisuus päästä kiinni lupaavaan uuteen tokeniin sen ollessa vielä lapsenkengissä. Tällaiset tilaisuudet tuottavat usein huomattavia tuottoja sijoittajille.

ASI:n presale-hinnat nousevat 0.012 dollarista 0.02274 dollariin per token, ja mukaan pääsemiseen on vain rajallinen aikaikkuna. Kaikille, jotka etsivät juuri nyt uutta pitkän aikavälin kryptoprojektia ostettavaksi, AltSignalsin uusi julkaisu vaikuttaa varmasti hyvältä vaihtoehdolta.

2. Metacade (MCADE)

Mikä on MCADE?

Metacadesta voi tulla suurin lohkoketjupohjainen pelihalli, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia P2E-pelejä yhdessä paikassa. Sitä pidetään yleisesti yhtenä Web3:n jännittävimmistä uusista GameFi-kehityksistä, sillä Metacade tarjoaa kattavan pelikokemuksen ja useita mahdollisuuksia ansaita kryptovaluuttapalkintoja.

Tämän lisäksi Metacadesta on tarkoitus tulla Web3-yhteisön keskeinen keskus. Sisällöntuottajat voivat ansaita palkkioita osallistumalla alustaan, joka esittää kaikki uusimmat tiedot lohkoketjupelaamisen alalta. Käyttäjät voivat julkaista peliarvosteluja, jakaa alfoja ja paljon muuta, ja ansaita samalla MCADE-tokeneita.

Metacade rahoittaa myös seuraavan aallon pelattavia nimikkeitä Metagrants-ohjelman kautta. Yhteisö voi äänestämällä päättää, mitkä sijoitusehdotukset ovat parhaita, ennen kuin Metagrantit annetaan kehittäjille, jotta he voivat tuoda uuden pelin Metaverse arcadeen. Metacade tukee suoraan sekä yksittäisiä lohkoketjukäyttäjiä että pelinkehittäjiä, mikä voi auttaa sitä nousemaan ajan mittaan yhdeksi Web3:n arvokkaimmista GameFi-projekteista.

Metacade-ekosysteemiin liittymisen lisäetuja ovat muun muassa betatestausmahdollisuudet, joissa pelaajat voivat pelata uusimpia arcade-pelejä ennen niiden virallista julkaisua. Pelaajat voivat ansaita MCADE-tokeneita pelatessaan näitä pelejä ja antaessaan palautetta kehitystiimille.

Metacade julkaisee myös Work2Earn -ominaisuuden, joka yhdistää lohkoketjun käyttäjät palkallisiin työmahdollisuuksiin joissakin Web3:n kuumimmissa start-up-yrityksissä. Tarjolla olevat roolit vaihtelevat kokoaikaisesta osa-aikaiseen työhön, mikä antaa kenelle tahansa mahdollisuuden aloittaa uransa lohkoketjualalla.

Miksi MCADE on ostamisen arvoinen?

MCADE käynnisti hiljattain presale-tapahtuman, joka on kerännyt $12.9m lyhyessä ajassa. Tämä kuvastaa tokenin valtavaa tulevaisuuden potentiaalia, sillä sen takana on laaja hyöty Metacade-ekosysteemissä.

MCADE:n hinta on tällä hetkellä $0.02 sen jälkeen, kun se alun perin lanseerattiin vain 0.008 dollarilla tokenia kohti. Presale nostaa MCADE:n hintaa jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että sijoittajilla on rajoitettu aika ostaa tokeneita parhaaseen mahdolliseen hintaan. Metacade vaikuttaa epäilemättä yhdeltä parhaista pitkän aikavälin kryptosijoituksista.

3. Polkadot (DOT)

Mikä on DOT?

Polkadot, josta käytetään usein lyhennettä DOT, on kryptovaluutta ja avoimen lähdekoodin lohkoketjuprotokolla, joka on suunniteltu helpottamaan kaupankäyntiä erilaisten layer-1-ketjujen välillä. Layer-0-moniketjujen protokollana Polkadot voisi innovatiivisen teknologisen ratkaisunsa ansiosta edesauttaa todellisen Web3:n luomista.

Polkadot on Web3 Foundationin kehittämä avoimen lähdekoodin julkinen verkko. Se mahdollistaa eri hajautettujen verkkojen yhteentoimivuuden ja antaa kehittäjille mahdollisuuden rakentaa ainutlaatuisia sovelluksia, jotka on varustettu monenlaisilla toiminnoilla. Nämä hajautetut sovellukset voivat olla olemassa useissa lohkoketjuissa samanaikaisesti, mikä auttaa parantamaan kaikkien Ethereum Virtual Machine (EVM ) -yhteensopivien ketjujen käyttäjäkokemusta.

Polkadot on tehokas lohkoketjualusta, jonka tavoitteena on poistaa skaalautuvuuden esteet, mukaan lukien yhteentoimivuus. Se mahdollistaa suuren määrän transaktioita sekunnissa, ja sen vaikuttava monipuolisuus mahdollistaa mukautettujen lohkoketjujen luomisen tarpeen vaatiessa, jotta kuka tahansa voi ottaa käyttöön omia lohkoketjujaan, jotka on räätälöity yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Miksi DOT on ostamisen arvoinen?

DOT on erittäin hyödyllisen alustansa ansiosta markkina-arvoltaan 20 parhaan kryptovaluutan joukossa. Lohkoketju tukee hajautettujen sovellusten käyttöönottoa useissa EVM-ketjuissa kerralla, mikä on johtanut alustan kehittäjien ja käyttäjien määrän kasvuun.

DOT:in arvo on tällä hetkellä 6.30 dollaria ja se on laskenut edellisestä kaikkien aikojen korkeimmasta tasostaan, joka oli 53 dollaria. Hanketta pidetään yleisesti yhtenä parhaista lohkoketjuratkaisuista yhteentoimivuuden kannalta, joten se on hyvä vaihtoehto sijoittajille, jotka etsivät kryptoa sijoittamiseen pitkällä aikavälillä. Polkadot-verkko voi auttaa lohkoketjuja tavoittamaan käyttäjiä globaalissa mittakaavassa, mikä tekee siitä loistavan sijoituksen pitkän aikavälin kasvuun.

4. Decentraland (MANA)

Mikä on MANA?

Decentraland on hajautettu virtuaalitodellisuusalusta, joka perustuu Ethereumin lohkoketjuun. Decentralandin digitaalinen valuutta, MANA, toimii sisäänpääsynä Decentralandin alustalle sekä vaihdon välineenä sen sisällä. Käyttäjät voivat ostaa ja myydä Decentraland-markkinapaikalla erilaisia digitaalisia hallintatodistuksia (NFT), kuten avatareita, vaatekappaleita ja monia muita metaversumissa käytettäviä räätälöitäviä esineitä.

Decentraland antaa käyttäjille myös mahdollisuuden ostaa virtuaalisia tontteja. Kuka tahansa voi ostaa virtuaalisen tontin metaversumista ja rakentaa ainutlaatuisia 3D-ympäristöjä, jotka on täytetty sisällöllä, kuten musiikilla, taiteella, peleillä tai millä tahansa muulla mielikuvituksellaan. Mahdollisuus luoda henkilökohtaista sisältöä Decentralandin metaversumissa on johtanut siihen, että sen käyttäjät voivat nauttia laajasta valikoimasta erilaisia aktiviteetteja.

Lisäksi Decentraland antaa käyttäjien ansaita rahaa luomuksillaan osallistumalla erilaisiin tapahtumiin tai yksinkertaisesti myymällä pelissä olevia taideteoksiaan tai virtuaalimaata. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi NFT-taidenäyttelyt, kryptokasinot, play-to-earn-pelit ja monet muut.

Miksi MANA on sijoittamisen arvoinen?

Decentraland on toinen esimerkki siitä, miten lohkoketjuteknologia mullistaa ihmisten tavan osallistua ja kokea vuorovaikutteisia media-alustoja, minkä vuoksi institutionaaliset sijoittajat ovat tukeneet sitä voimakkaasti. Antamalla käyttäjilleen enemmän valtaa Decentralandista on tullut laaja virtuaalitodellisuusmaailma, joka on täynnä sekä työ- että vapaa-ajan mahdollisuuksia.

MANA saavutti kaikkien aikojen huippunsa vuoden 2021 härkämarkkinoiden aikana, jolloin se nousi lähes viiteen dollariin tokenia kohti. Vaikka viimeaikainen kurssitoiminta on ollut MANA:n kohdalla epäsuotuisaa, se on edelleen yksi parhaista kryptovaluutoista pitkän aikavälin sijoittamiseen, ja se voi nousta huomattavasti nykyisestä 0.60 dollarin hinnastaan.

5. Binance Coin (BNB)

Mikä on BNB?

Binance Coin (BNB) on Binance-ekosysteemin oma kryptovaluutta. Sen päätehtävänä on mahdollistaa transaktiot Binance Chainin, Binancen hajautetun vaihdon (DEX) ja Binance CEX:n – joka on yksi suurimmista keskitetyistä pörsseistä Web3:ssa – välillä. Käyttäjät voivat optimoida kaupankäyntikulunsa BNB:n avulla, ja sitä käytetään myös transaktiomaksujen suorittamiseen Binance Chainissa.

BNB:n hyöty Binance-ekosysteemissä on mittava. Yhtenä Web3:n merkittävimmistä toimijoista tokenilla on valtavat kasvumahdollisuudet. Binance Chain tukee nopeasti kasvavaa määrää transaktioita ja uusia projekteja, koska sen CEX-käyttäjäkanta on suuri sekä käyttäjämäärän että päivittäisen kaupankäyntimäärän osalta.

Binance Chain luotiin alun perin Ethereumin haarautumisena, mikä tarkoittaa, että se on yhteensopiva EVM:n kanssa. Kehittäjät voivat käynnistää verkkoon mukautettuja dAppeja Solidity-ohjelmointikielellä, mikä voi johtaa ekosysteemin entistä suurempaan hyväksyntään ajan mittaan.

Miksi BNB on ostamisen arvoinen?

BNB:n arvo on noussut dramaattisesti Binance Exchangen menestyksen myötä, ja se on nyt Web3:n suurin CEX. Binance tarjoaa ekosysteemin, joka on nopea, turvallinen ja kustannustehokas, ja sen on määrä ottaa vastaan yhä kasvava määrä käyttäjiä lohkoketjuteknologian kehittyessä.

Tällä hetkellä BNB:llä käydään kauppaa 300 dollarilla, mutta monet odottavat sen ylittävän 1 000 dollarin rajan lähestyvien kryptohärkämarkkinoiden aikana. Tämä tekee siitä yhden parhaista kryptoista pitkän aikavälin investointeihin; itse asiassa kaikille niille, jotka etsivät, mitä kryptovaluuttaa ostaa tänään pitkän aikavälin tuottoja silmällä pitäen, Binance Coin voi hyvinkin olla täydellinen valinta.

6. ChainLink (LINK)

Mikä on LINK?

ChainLink eli LINK on hajautettu oraakkeliverkko, joka on suunniteltu erityisesti kuromaan umpeen kuilu ulkoisten tietolähteiden (nk. oraakkelien ) ja lohkoketjujen välillä. ChainLinkin innovatiivinen teknologia irrottaa oraakkelit älykkäistä sopimuksista, jolloin kehittäjät voivat helposti luoda uusia mukautettuja integraatioita ilman, että heidän tarvitsee olla suoraan vuorovaikutuksessa älykkäiden sopimusten kanssa.

ChainLink esiteltiin virallisesti jo vuonna 2017, mikä tekee siitä yhden varhaisimmista luoduista lohkoketjupalveluista, ja siitä on sittemmin tullut olennainen osa lohkoketjujen ekosysteemiä. ChainLinkin ratkaisut tarjoavat älykkäille sopimuksille turvallisen ja luotettavan lähteen ketjun ulkopuolisille tiedoille, joita voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa, kuten toimitusketjun seurannassa, sovittelupalveluissa, rahoitusvälineissä, maksujärjestelmissä ja monissa muissa.

ChainLinkin teknologia on mullistanut kehittäjien ja yritysten vuorovaikutuksen lohkoketjuverkkojen kanssa kaikilla toimialoilla. Se on laajentanut lohkoketjujen käyttötapausten määrää sen ansiosta, että se pystyy tallentamaan ketjun ulkopuolisia tietoja ketjuun, mikä tarjoaa entistä enemmän älykkäiden sopimusten toimintoja.

Miksi LINK on ostamisen arvoinen?

LINK on menestynyt nopeasti viime vuosina, ja siitä on tullut markkinakapasiteetiltaan johtava lohkoketjuprojekti. Se on yksi parhaista pitkän aikavälin sijoituksista ainutlaatuisen ja innovatiivisen lohkoketjuratkaisunsa ansiosta, ja sen odotetaan jatkavan nousuaan tulevina kuukausina ja vuosina.

Tokenin arvo on tällä hetkellä 7.40 dollaria sen jälkeen pudottuaan edellisestä kaikkien aikojen korkeimmasta tasostaan, yli 50 dollarista. Tämä voisi olla loistava lähtötaso kaikille, jotka etsivät kryptoa ostettavaksi pitkällä aikavälillä, sillä LINK saattaa kasvaa lähitulevaisuudessa uusiin huippulukemiin.

7. UniSwap (UNI)

Mikä on UNI?

UniSwap on Ethereumille rakennettu hajautettu kryptovaluuttapörssi, joka tarjoaa automatisoidun kaupankäyntijärjestelmän, jonka avulla käyttäjät voivat tehokkaasti vaihtaa ja käydä kauppaa tokeneilla. UniSwap rikkoi kryptovaluuttapörssien muotin, kun se lanseerattiin vuonna 2018, ja tarjosi nopean ja helpon pääsyn kryptovaluuttojen maailmaan ilman tarvetta rekisteröityä tilille tai antaa henkilökohtaisia tietoja.

UniSwapin natiivi token UNI tarjoaa käyttäjille erilaisia etuja ja palkintoja, kuten alennettuja maksuja kaupoista sekä äänioikeuksia. UniSwap on kasvanut nopeasti viime vuosina yhdeksi suosituimmista ja luotettavimmista pörsseistä hajautetun rahoituksen alalla ja tuonut yhä useampia ihmisiä lohkoketjuteknologian maailmaan.

DEX luottaa tilauskirjan sijaan likviditeettipooleihin, joihin kuka tahansa voi lisätä ja poistaa varoja maksua vastaan. UniSwap antaa käyttäjille myös mahdollisuuden kerätä tuottoa UniSwapin likviditeettipooleista UniLendin kautta, joka tarjoaa tuottoviljelyä tehokkaalla riskinhallinnalla, mikä mahdollistaa käyttäjille helpon tavan ansaita vakaata tuottoa kryptovaroilleen.

Miksi UNI on ostamisen arvoinen?

UniSwap on tärkeä palvelu Ethereum-ekosysteemissä, joka on toiseksi suurin kryptovaluutta ja Web3:n suurin sovellusten verkko. DEX tukee johtavia layer-2-lohkoketjuja, kuten Arbitrumia, Optimismia ja Polygonia, ja sillä näyttää olevan tärkeä rooli kaikille lohkoketjujen käyttäjille tulevina vuosina.

UNI-token saavutti huipussaan 42 dollaria, ja nyt sen hinta on huomattavasti alhaisempi. Tämä tekee siitä yhden parhaista pitkän aikavälin kryptovaluutoista, sillä se ratkaisee ainutlaatuisen ongelman Web3:ssa ja on tällä hetkellä houkuttelevalla hintatasolla.

8. Ethereum (ETH)

Mikä on ETH?

Ethereum (ETH) on avoimen lähdekoodin julkinen lohkoketju, joka voi tukea dAppien kehittämistä. Ethereum ei ole pelkästään kryptovaluutta, vaan sitä voidaan pitää virtuaalisena laskentaympäristönä, jossa älykkäät sopimukset suorittavat automaattisesti lohkoketjutransaktioita. Tämä mahdollistaa monien muiden kolikoiden ja sovellusten julkaisemisen verkossa.

Ethereum oli ensimmäinen lohkoketju, joka mahdollisti kehittäjille omien räätälöityjen tokenien luomisen, mikä on edistänyt kehitystä koko kryptoalalla. Tämä prosessi perustuu Ethereum Virtual Machineen, jota käytetään myös älykkäiden sopimusten, dAppien, DAO:iden ja useimpien Web3-ekosysteemistä löytyvien palvelujen luomiseen.

EVM:ää tukevat Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogechain ja monet muut riippumattomat lohkoketjuverkot. Se käyttää Solidity-ohjelmointikieltä ja tarjoaa laajan valikoiman hyödyllisiä työkaluja, jotka auttavat kehittäjiä luomaan sovelluksia lohkoketjuun.

Ethereumin ekosysteemissä on nyt lähes 2 000 riippumatonta lohkoketjuprojektia, jotka ovat julkaisseet täysin toimivia sovelluksia. Nämä sovellukset toimivat samalla tavalla kuin perinteiset verkkosovellukset, paitsi että ne hyödyntävät hajautettuja teknologioita välttääkseen monia keskitettyihin verkkopalveluihin liittyviä haittoja, kuten seurantaa, yksityisyyden loukkaamista ja piilomaksuja.

Miksi ETH on ostamisen arvoinen?

Ethereum on markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta suurelta osin siksi, että sen ekosysteemi tukee tuhansia itsenäisiä kryptoprojekteja. Sitä voidaan käyttää myös vaihtovälineenä, arvon säilyttäjänä, sijoituksena hajautettujen palvelujen tulevaisuuteen ja transaktiokustannusten maksamiseen vuorovaikutuksessa erilaisten lohkoketjujen kanssa. Tämä tekee siitä loistavan valinnan pitkän aikavälin sijoittajille.

ETH saavutti lähes 5 000 dollarin huippulukemansa vuonna 2021. Se on tällä hetkellä keskeisillä tukitasoilla ja onnistui säilyttämään suurimman osan arvostaan vuoden 2022 markkinaromahduksen aikana. Nyt Ethereum-verkko on The Mergen ansiosta nopeampi ja taloudellisempi kuin koskaan, jonka seurauksena se vaikuttaa yhdeltä parhaista kryptoista pitkäaikaisiin sijoituksiin.

9. Solana (SOL)

Mikä on SOL?

Solana on julkinen lohkoketju, jonka skaalautuvuus on parempi kuin vanhempien lohkoketjujen. Sitä markkinoitiin alun perin ”Ethereumin tappajana”, koska se pystyy käsittelemään jopa 50 000 transaktiota sekunnissa (TPS) yhdistettynä älykkäiden sopimusten toiminnallisuuteen. Solanan älysopimukset ohjelmoidaan Rustilla Solidityn sijaan, mikä auttaa verkkoa tukemaan monimutkaisempia sovelluksia.

Solana tarjoaa luottamusta, turvallisuutta ja maailmanlaajuista kattavuutta sekä on nopeampi kuin monet vastaavat protokollat. Sen innovatiivinen konsensusmekanismi takaa lohkojen tuotantoaikoja millisekunneissa, sillä se käyttää tehokasta datan jakamisjärjestelmää. Solana yhdistelee proof-of-stake- ja proof-of-history-menetelmiä, minkä ansiosta se on noussut markkinakapasiteetiltaan yhdeksi suurimmista kryptovaluutoista.

Solanan tehtävänä on esitellä kehittäjille käyttöjärjestelmä, joka voi skaalautua kysynnän mukaan ja tarjota suuria läpäisykertoimia tukeakseen lohkoketjupalvelujen nopeasti kasvavaa kysyntää. Sen ainutlaatuinen nopeuden ja skaalautuvuuden yhdistelmä tekee siitä tehokkaan alustan nykyaikaisille dAppeille.

Miksi SOL on ostamisen arvoinen?

Solana edistää käyttäjien omaksumista julkaisemalla reaalimaailman tuotteita ja palveluja, kuten matkapuhelimen, joka soveltuu täydellisesti lohkoketjuun. Useimmat mobiilikäyttöjärjestelmät tukeutuvat keskitettyihin verkkoihin, mikä vaikeuttaa vapaata kaupankäyntiä lohkoketjussa integroitujen verojen vuoksi, jotka voivat olla jopa 30 % sovelluksen sisäisissä mikrotransaktioissa. Solana voi auttaa ratkaisemaan tämän ongelman julkaisemalla lohkoketjun kanssa yhteensopivan vaihtoehdon.

SOL:in hinta nousi yli 200 dollariin vuonna 2021, mutta se menetti merkittävän osan arvostaan vuoden 2022 aikana osittain FTX:n romahduksen vuoksi, sillä sekä FTX että Alameda Research olivat Solana-ekosysteemin merkittäviä tukijoita. Solanan nykyinen hinta voi tuottaa huomattavia voittoja, sillä sen tavoitteena on tulla noustai digitaalisten varojen kärkisijoille, mikä tekee siitä yhden parhaista kryptovaluutoista pitkän aikavälin sijoittamiseen vuonna 2023.

10. Shiba Inu (SHIB)

Mikä on SHIB?

Ethereumista haarautunut lohkoketju, SHIB, on tullut suosituksi kryptoalalla sen ainutlaatuisten kykyjen ansiosta meemikolikkona. Shiba Inu tukee monia hyödyllisiä hajautettuja rahoituspalveluja, mukaan lukien likviditeettiprotokollat, kuten ShibaSwap, jossa käyttäjät voivat nauttia tuottoviljelystä saadakseen johdonmukaista tuottoa digitaalisista varoista.

Lisäksi verkko on yhteensopiva Ethereum Virtual Machinen (EVM) kanssa, mikä antaa kehittäjille mahdollisuuden rakentaa älykkäitä sopimuksia ja mukautettuja dAppeja verkkoon. Alustalla on yhä enemmän käyttötapoja, kuten Shibaverse – metaversumi, jossa Shiba Inun haltijat voivat muodostaa verkkoyhteyksiä.

Muihin meemikolikoihin verrattuna SHIB erottuu joukosta EVM-yhteensopivuudellaan. Tämä eroaa Dogecoinista ja useimmista muista meemikolikoista, joilla ei ole hyötyarvoa ja jotka saavat arvonsa ensisijaisesti hauskana tapana tehdä transaktioita lohkoketjussa tai uhkapelinä – mitä ei suinkaan pidä aliarvioida.

SHIB voi kuitenkin tukea yhä useampia sovelluksia tulevina vuosina, sillä se on itsessään layer-1-lohkoketju. Se käyttää Ethereumin alkuperäistä proof-of-work-protokollaa, joka tekee siitä erittäin turvallisen, ja siltä löytyy erittäin likvidisti toimiva verkko, joka mahdollistaa nopeammat ja halvemmat transaktiot.

Miksi SHIB on ostamisen arvoinen?

Shiba Inu on lanseeraamassa Shibariumin , layer-2-skaalausratkaisun, joka auttaa lohkoketjua tukemaan useampia käyttäjiä. Tämä voi olla tärkeä tekijä verkon pyrkiessä tarjoamaan palveluitaan useammille käyttäjille, sillä se voi laajentaa verkossa käytettävissä olevien sovellusten määrää suorituskykyä uhraamatta.

SHIB:n tämänhetkinen hinta on 0.0000124 dollaria. SHIB:n nykyisen hinnan ja sen kaikkien aikojen korkeimman hinnan välillä on merkittäviä vastustasoja, mutta sijoittajat voivat silti tehdä merkittävää voittoa, sillä Shiba Inu on edelleen yksi parhaista kryptovaluutoista pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

11. ApeCoin (APE)

Mikä on APE?

ApeCoin on hajautettu autonominen organisaatio (DAO), joka edistää hajautettujen yhteisöjen tulevaisuutta. APE, sen natiivi token, toimii DAO:n ja ApeCoin Foundationin hallintotokenina, jonka tehtävänä on muun muassa antaa taloudellista tukea metaversumihankkeille.

Hanke ammensi inspiraationsa Yuga Labsin Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-kokoelmasta, joka loi tiiviin kollektiivin digitaalisen taiteen harrastajia, jotka ovat yhä aktiivisia sosiaalisessa mediassa. BAYC nousi yhdeksi arvokkaimmista NFT-kokoelmista omistuksen harvinaisuuden ansiosta, mikä on samanlainen liikkeellepaneva voima, joka antaa sisäsyntyisen arvon designvaatteille, urheiluautoille ja muille ylellisyystavaroille.

ApeCoin-ekosysteemi on suunniteltu edistämään sellaisten yhteisöjen hajautetun verkoston laajentumista, jotka yhdistyvät yhteisen tavoitteen ympärille. Avainprojektina on Otherside – kolossaalinen avoimen maailman metaversumin pelialusta. Metaversumista odotetaan tulevan lähivuosina sosiaalisen toiminnan keskus, sillä samanhenkiset yksilöt voivat kokoontua yhteen maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Miksi APE on ostamisen arvoinen?

APE on erittäin lupaava token, sillä se edustaa tärkeää ja erittäin mullistavaa kehitystä edistävää liikettä, joka voi muuttaa verkkomaailmaa lopullisesti. Kun APE lanseerattiin vuonna 2022, se saavutti nopeasti vetovoimaa ja nousi markkinakapasiteetiltaan 50 parhaan kryptovaluutan joukkoon.

APE:n tämänhetkinen hinta on viisi dollaria, mikä on vähemmän kuin sen kaikkien aikojen korkein hinta, joka oli 23 dollaria. APE ei ole vielä kokenut kryptojen nousumarkkinoita, sillä se lanseerattiin vuonna 2022 äärimmäisen epävakauden ja useiden markkinoiden romahdusten aikana. Tämän seurauksena APE on epäilemättä yksi parhaista pitkän aikavälin kryptosijoituksista vuonna 2023, kun se pääsee hakemaan hintatasoaan tulevina vuosina.

12. Cardano (ADA)

Mikä on ADA?

Cardano (ADA) on hajautettu julkinen lohkoketju, joka tarjoaa turvallisia, muuttumattomia transaktioita ja monipuolisia, ei-oikeudellisia älysopimuksia. Sen natiivin ADA-tokenin avulla voidaan lähettää arvoa välittömästi ja turvallisesti ympäri maailmaa perinteisiä menetelmiä edullisemmin.

Lohkoketju hyödyntää proof-of-stake -konsensusalgoritmia, joka palkitsee käyttäjiä, jotka panostavat ADA-tokeneita transaktioiden vahvistamiseksi. Se on yksi alkuperäisistä kryptovaluutoista, jotka käyttivät proof of stake -konsensusmekanismia, mikä on johtanut siihen, että Cardano oli yksi parhaiten toimivista lohkoketjuista lanseerauksen yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan Cardano tarjoaa helppokäyttöisen ja energiatehokkaan hajautetun pääkirjanpitoteknologian (DLT), joka tukee mukautettujen sovellusten kehittämistä. Ekosysteemi on koti DeFi-protokollille, joiden avulla kuka tahansa voi hyödyntää laajaa valikoimaa rahoituspalveluja vailla byrokraattisia esteitä, sekä lohkoketjupohjaisia pelejä ja muita digitaalisia omaisuuseriä ja digitaalisia taideteoksia.

Miksi ADA on ostamisen arvoinen?

Cardano on käynnistämässä Hydraa, ainutlaatuista skaalautuvuusratkaisua, joka voi nostaa sen transaktioiden läpimenon yhteen miljoonaan transaktioon sekunnissa. Tämä tekisi Cardanosta yhden Web3:n nopeimmista EVM-yhteensopivista lohkoketjuista, mikä voisi johtaa ajan myötä merkittäviin arvonnousuihin.

Tämänhetkisellä 0,35 dollarin hinnalla ADA näyttää yhdeltä parhaista kryptovaihtoehdoista sijoitusmielessä. Se on edelleen markkinakapasiteetiltaan kymmenen parhaan kryptovaluutan joukossa, ja näyttää jatkavan kasvuaan tulevan vuosikymmenen aikana.

Kuinka valita paras pitkän aikavälin krypto:

Riskienhallinta on avainasemassa sijoitettaessa mihin tahansa omaisuusluokkaan, mutta se erityisesti se pätee kryptovaluuttojen maailmassa. Tokeneita on useita tuhansia, eikä niiden välisiä eroja ei ole aina välttämättä helppo huomata.

Kun sijoittaja päättää sijoittaa esimerkiksi Bitcoiniin tai Ethereumiin, on hänen hyvä olla tietoinen siitä, että niiden välillä on merkittäviä eroja siinä, mitä niillä pyritään saavuttamaan. Sama pätee useimpiin Web3:n tokeneihin.

Sijoittajien on tärkeää tehdä omaa tutkimustaan päättäessään, mihin kryptoon sijoittaa pitkällä aikavälillä. Joitakin keskeisiä huomioitavia seikkoja ovat hyödyllisyys ja tokenomiikan rakenne, sillä tulevaisuuden tuottopotentiaali on suurelta osin toissijainen näihin vaikutuksiin nähden.

Mikä on paras krypto ostettavaksi juuri nyt?

Yksi Web3:n jännittävimmistä uusista kehityskohteista tällä hetkellä on AltSignals . $ASI:n tokenien presale on erittäin odotettu tapahtuma, joka auttaa projektia mullistamaan ihmisten kaupankäynnin kryptomarkkinoilla.

AltSignals yhdistää tekoälytyökaluja ja erilaisia hintaindikaattoreita, jotta se voi tuottaa erittäin tarkkoja kaupankäyntisignaaleja. Tämä antaa sille erittäin houkuttelevan hyötyarvon, ja sen deflatorinen tokenomiikka tarkoittaa, että ASI-tokenilla on suuri potentiaali tuottoihin tulevaisuudessa.

Kryptojen UKK

Täytyykö kryptovaluutoista maksaa veroa?

Verotus riippuu siitä, missä maassa sijoittaja asuu. Joissakin maissa myyntivoittoverot ovat alhaisemmat kuin toisissa, ja joissakin maissa kryptotulojen verokanta on jopa nolla prosenttia. Useimmissa maissa vaaditaan kuitenkin, että sijoittajat ilmoittavat tuottonsa, ennen kuin osa niistä peritään veroina.

Miten kryptojen treidaaminen ja osakkeiden treidaaminen eroavat toisistaan?

Kryptovaluutat ovat yleensä erittäin epävakaita verrattuna osakkeisiin, mutta markkinoiden liikkeellepanevissa tekijöissä on kuitenkin vain vähän eroja. Kryptovaluuttoja pidetään yleisesti spekulatiivisempina versioina perinteisistä teknologiaosakkeista, minkä vuoksi digitaaliseen omaisuusluokkaan sijoittaminen sisältää enemmän riskejä.

Sijoittajat, joilla on pienempi riskinsietokyky, saattavat sijoittaa mieluummin perinteisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin tai fiat-valuuttojen vaihtoon, jotka kaikki ovat käyttökelpoisia menetelmiä vakaan sijoitustuoton tuottamiseksi.

Onko olemassa Cryptocurrency Exchange-Traded-Funds -rahastoja?

Kyllä, kryptovaluuttaan perustuvia ETF-rahastoja on olemassa monia. Ne voivat tarjota vakaita pitkän aikavälin tuottoja, kun ammattimaiset sijoittajat suojaavat, käyvät kauppaa ja tasapainottavat hallinnoitua sijoitussalkkua jatkuvasti.

Onko krypto vieläkin hyvä pitkän aikavälin sijoitus?

Kryptovaluutat ovat edelleen yleistymässä, ja ne ovat vasta hiljattain tulleet yleiseen tietoisuuteen. Lohkoketjussa tapahtuvat transaktiot mahdollistavat välittömät rajat ylittävät maksut perinteisiä menetelmiä edullisemmin, ja hajautetun kirjanpitoteknologian käyttötapausten määrä kasvaa. Monet merkittävät tekijät viittaavat siihen, että kryptovaluuttamarkkinoiden kasvu jatkuu tulevina vuosina.

Minkä arvoinen krypto on viiden vuoden päästä?

Kaikkien kryptovaluuttojen yhteenlasketun markkina-arvon odotetaan ylittävän kymmenen biljoonaa dollaria viiden vuoden kuluessa.

Mikä krypto räjähtää käsiin vuonna 2023?

Monien kryptovaluuttojen arvo voi nousta vuonna 2023. Keskeisiä kehitysalueita ovat kuitenkin lohkoketjujen tekoäly, pelaaminen ja NFT:t. Suuria voittoja etsivien sijoittajien tulisi suunnata katseensa Web3:n nopeimmin kasvaviin sektoreihin, sillä monet kryptovaluuttahankkeet näillä alueilla tuottavat usein suuria voittoja.

