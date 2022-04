Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti on edelleen täydessä vauhdissa yli kuukauden jälkeen. Taistelun alusta lähtien, kryptovaluutta on osoittanut olevansa keino tukea ihmisiä ja armeijaa. Vitalik Buterin, Ethereumin luoja, on päättänyt osallistua ja lahjoittaa 5 miljoonaa dollaria (4,5 miljoonaa euroa) Ukrainalle.

Tarkemmin sanottuna Buterin on lahjoittanut 750 Ethereumia (ETH) Unchain Fundille, lohkoketjuaktivistien perustamalle hyväntekeväisyysjärjestölle. Unchain Fund perustettiin auttamaan Ukrainaa humanitaarisella rintamalla. Unchain Fundille myönnetyn 750 ETH:n lisäksi, Buterin siirsi myös 750 ETH:ta Aid For Ukraine -rahastolle. Tämän rahaston perusti Ukrainan digitaalimuunnosministeriö. Aid For Ukraine ilmoitti Twitterissä olevansa erittäin tyytyväinen 2,5 miljoonan dollarin (2,2 miljoonan euron) lahjoitukseen anteliaalta Buterinilta.

Buterin pysyy nöyränä

Vitalik Buterinin ansioksi kuuluu, ettei hän itse ole paljastanut lahjoituksista mitään. Ainoa syy, jonka tiedämme lahjoituksista, johtuu rahastojen tunnustuksista ja sen Ethereum Name Service (ENS) -verkkotunnuksesta ”vitalik.eth”, joka sisältää lahjoitukset.

Ethereumin perustajan lahjan ansiosta, kryptolahjoitukset Ukrainalle ylittävät nyt 100 miljoonaa dollaria (91 miljoonaa euroa). Erityisesti Ukrainan hallitus, kansalaisjärjestörahasto Come Back Alive, UkraineDAO, Unchain Fund, Aid for Ukraine ja Cyberpolice Ukraine ovat saaneet paljon rahoitusta kryptoyhteisöltä.

Mihin lahjoitukset käytetään?

Ukrainan hallitus ja hyväntekeväisyysjärjestöt käyttävät rahaa eri tarkoituksiin. Muun muassa sotilaalliset ja humanitaariset aloitteet hyötyvät kryptoyhteisön anteliaisuudesta. Kryptovaluuttalahjoitukset ovat osoittautuneet yksinkertaiseksi ja nopeaksi tavaksi tulla apuun hätätilanteissa.

Kryptovaluuttojen kautta suoritettavat kansainväliset maksut eivät vaadi rahoituslaitosten väliintuloa ja ne saapuvat suoraan määränpäähänsä. Varat ovat kuitenkin muutettava fiat-rahaksi, jotta niillä voidaan ostaa tavaraa. Emme kuitenkaan ole vielä siinä pisteessä, että bitcoinilla ja etherillä voisi suorittaa maksuja kaikkialla.

Mielenkiintoista on, että ensimmäiset bitcoin-lahjoitukset alkoivat tulla jo helmikuun 8. päivänä. Tuolloin Venäjän uhka oli jo lisääntynyt, jolloin ukrainalaiset vapaaehtoiset sekä hakkerijärjestöt päättivät lähettää tukea Ukrainaan.

Bitcoinin hinta nousi 35 % hyökkäyksen jälkeisessä kuukaudessa

Bitcoinin hinta on noussut 35 prosenttia kuukaudessa, Venäjän armeijan Ukrainaan hyökkäyksen jälkeen. Se osoittaa, että bitcoin pystyy nyt puolustamaan itseään hyvin suurten geopoliittisten myllerrysten ja huolestuttavien makrotaloudellisten olosuhteiden aikana.

Tästä huolimatta bitcoinin hinnassa on tällä hetkellä joitain seisokkeja. Noustuaan 48 000 dollariin (44 000 euroon), olemme nyt takaisin alle 45 000 dollarissa (41 000 euroa). Vaikka Bitcoin 2022:lle on tänään suunniteltu joitain jännittäviä asioita, jotka voivat mahdollisesti nostaa hintaa. Erityisesti tämänpäiväinen Samson Mow -esitys klo 16.45 lupaa puhujan mukaan olla huikea.