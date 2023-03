Viisi syytä, miksi sinun kannattaa tutustua AltSignalsin uuteen tokeniin, ASI:in

AltSignals on rakentanut 52 000 hengen verkkoyhteisön, joka koostuu kauppiaista, koska hanke on saavuttanut valtavan luottamuksen. Tarjoamalla huippuluokan kaupankäyntisignaaleja päivittäisten krypto-, Binance-futuuri-, Forex-, CFD- ja osakekauppojen osalta alusta mahdollistaa edelleen pääsyn markkinoita lyöviin kauppoihin, ja lisää innovatiivisia kaupankäyntityökaluja on suunnitteilla.

Markkinat reagoivat innostuneina ilmoitukseen, että AltSignals käynnistää nyt upouuden ASI-tokenin presalen. Uutena hyödyketokenina se mahdollistaa pääsyn seuraavan sukupolven ominaisuuksiin koko alustallaan, mukaan lukien innovatiiviseen ja uuteen ActualizeAI-tuotteeseen, mikä tekee siitä potentiaalisesti uskomattoman sijoitusmahdollisuuden ymmärtäville sijoittajille ja samalla vahvistaa AltSignalsin asemaa johtavana toimijana kaupankäyntisignaalien tilassa.

Mikä on AltSignals?

AltSignals tarjoaa valikoiman korkealaatuisia kaupankäyntisignaaleja, ja se on tähän mennessä toimittanut yli 3700 signaalia yli 52 000 palvelun käyttäjälle. Kauppiaat voivat hyödyntää signaaleja hankkiakseen etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden ja tunnistaa mahdollisuudet ajoissa, jotta he voivat hyödyntää ne ja maksimoida voittonsa.

Seuraavan sukupolven ominaisuus, johon ASI antaa pääsyn, tunnetaan nimellä ActualizeAI, joka hyödyntää kehittynyttä luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) ja tunneanalyysitekniikoita tarjotakseen premium-kaupankäyntisignaalien seuraavan evoluution. Tämä työkalu skannaa jatkuvasti markkinatietovirtoja tarjotakseen reaaliaikaisia signaalivalmiuksia, jotka antavat sijoittajille elintärkeän näkemyksen, jota he tarvitsevat tehokkaiden kauppojen luomiseen.

Kuinka AltSignals toimii?

Hankkeen algoritmit on laadittu analysoimalla huolellisesti sekä teknisiä että perustietoja, ja niitä on tuettu koneoppimisen ja tekoälyn avulla, jotta markkinamalleista voidaan tutkia ja löytää kuvioita. Nämä mallit etsivät tunnistettavia kaupankäyntimahdollisuuksia datasta ja luovat signaaleja, jotka sitten jaetaan alustan käyttäjille tilausoikeutta odotettaessa.

Samanaikaisesti ASI:n presalen kanssa käynnistetään AI Members Club. Tämä ryhmä on keskeinen osa ASI-ehdotusta, ja se antaa käyttäjille pääsyn algoritmin uusien versioiden varhaisiin julkaisuihin, mikä antaa uskomattoman edun kilpailijoihin nähden.

ASI krypton presale on mieletön mahdollisuus

Monet tekijät lisäävät kiinnostusta ASI:n presalea kohtaan, ja jotta ASI:n kaikkia etuja uutena kryptosijoituksena voitaisiin hyödyntää, tässä on viisi tärkeintä.

Olemassa olevan AltSignals-yhteisön koko: AltSignalsilla on vakiintunut yli 52 000 käyttäjän yhteisö, joten yhteisö on jo valmiina odottamaan julkaisua. Tämä on valtava etu muihin hankkeisiin verrattuna, ja sen pitäisi lisätä huomattavasti ASI-tokenin potentiaalia.

Työkalujen onnistumisaste: AltSignals-tiimi on jo nyt tuottanut näyttäviä tuloksia olemassa olevien työkalujen backtestausprosessin aikana, ja ETH- ja BTC-kauppojen onnistumisprosentti on 70-83 %. Tämä on osoitus siitä, että ActualizeAI:n kautta saatavien tekoälyyn perustuvien oivallusten seuraava taso on todennäköisesti vieläkin vahvempi.

ASI-tokenin hyödyllisyys: ASI-tokenia tullaan käyttämään paljon koko AltSignals-alustalla, ja sillä on kriittinen rooli siinä, että käyttäjät pääsevät omistustensa perusteella käsiksi tiettyihin alustan osa-alueisiin, mukaan lukien ActualizeAI:n oivallukset. Tämä luo lisäpaineita ASI:n hintaan, kun AltSignalsin käyttäjäkunta jatkaa kasvuaan.

Käyttäjät arvioivat AltSignalsin poikkeuksellisen korkealle: AltSignalsin Trustpilot-arvosana on hämmästyttävät 4,9/5, ja se perustuu yli 500 ”erinomainen” arvosanaan. Tämä on osoitus tarjotusta uskomattomasta käyttäjäkokemuksesta, ja näin vahvat arviot edistävät käyttäjien määrän jatkuvaa kasvua ajan myötä.

Muut ansaintamahdollisuudet: ActualizeAI Club on avoin ASI-tokenien haltijoille, ja se tarjoaa toisenkin tulonhankintakeinon, jossa jäsenet palkitaan palautteen antamisesta. Jäsenet saavat myös varhaisen pääsyn tekoälypohjaisen ohjelmiston uusiin julkaisuihin, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden hyödyntää huippuluokan työkaluja.

Onko ASI presale hyvä sijoitusmahdollisuus?

Jokainen arvostaa sitä, että suurimmat tuotot saavat sijoittajat, jotka ostavat potentiaalisia kryptoprojekteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin ne voivat hyötyä nopeasta noususta korkeaan markkinakattoon.

Kryptoalan asiantuntijat näkevät ASI:n presalen kerran sukupolvessa tarjoutuvana tilaisuutena ansaita valtavia voittoja, joten ei ole yllätys, että se on jo kerännyt $112k vain 1 päivä. Monet ovat huomauttaneet, kuinka harvinaista on, että hanke käynnistää uuden krypton presalen tuotteella, joka on jo tuottanut erittäin menestyksekkäitä tuloksia. Yhdistettynä neljässä presalevaiheessa tarjolla oleviin edulliseen ASI-hintoihin, tarjolla on harvinainen mahdollisuus potentiaalisesti valtaviin tuottoihin.

Kun yhä useammat sijoittajat ja nykyiset AltSignals-käyttäjät jonottavat osallistumistaan uuteen krypton presaleen niin aikaisin kuin mahdollista, menestyjät voivat nauttia jännittävästä vuodesta 2023 ja siitä eteenpäin.