10 meilleures préventes de crypto-monnaies dans lesquelles investir 2022 (préventes à venir)

Le monde de la cryptographie continuant de se développer rapidement, investir dans de nouveaux actifs numériques peut être une entreprise délicate mais aussi très lucrative.

Pour vous assurer de prendre des décisions intelligentes avec les investissements en prévente, ce guide examine en détail les projets à venir – décrivant comment les investisseurs peuvent trouver leur actif idéal parmi toutes les meilleures options de prévente de crypto-monnaies disponibles actuellement.

Voici les 10 meilleures préventes de crypto-monnaies dans lesquelles investir avec des critiques de chaque projet.

Les meilleures préventes de crypto-monnaies dans lesquelles investir dès maintenant

Dans la perspective de 2022, notre recherche a révélé une gamme attrayante de préventes de crypto-monnaies prêtes pour investir. Parmi les offres sur la table, celles-ci se sont démarquées comme des perspectives particulièrement attrayantes.

Métacade (MCADE) EstateX (ESX) Luna One (XLN) Soins du sommeil (SOMMEIL) Avotéo (AVO) WeSendit (WSI) Toon Finance (TFT) Artyfait (ARTY) Métropole (METRO) Bet2ken (BTK)

Top 10 des crypto-monnaies en prévente à acheter dans 2022 examinés

Metacade est la référence du Web3 pour tout ce qui concerne les jeux de métaverse, permettant aux joueurs et aux fans de cryptographie d’interagir dans le monde en croissance rapide du Play2Earn.

Il habilite les utilisateurs en les récompensant avec des jetons MCADE chaque fois qu’ils partagent des critiques, des versions alpha ou d’autres rédactions utiles – créant un hub où les joueurs peuvent en savoir plus sur la GameFi tout en s’immergeant dans cet écosystème en expansion.

Avec une vision ambitieuse allant de l’avant dans 2022 qui vise à se retrouver à 10x sa valeur en tant que l’un des nouveaux jetons de métaverse les plus en vogue sur le marché, Metacade est à l’avant-garde des accessibilités de pont entre les aspirants développeurs de jeux et les avides joueurs sur toutes les plateformes qui existent aujourd’hui.

Metacade, la nouvelle plate-forme de jetons de métaverse passionnante, regorge de fonctionnalités qui attireront à coup sûr des joueurs de toutes les données démographiques.

Les tournois et les tirages au sort ne sont que quelques-unes de ses offres – Metagrants offrant également une opportunité innovante aux membres de financer leurs propres jeux via un système basé sur la compétition hébergé dans une arcade virtuelle.

Les utilisateurs peuvent même avoir la chance de tester des titres en travaillant aux côtés de développeurs de jeux, ce qui leur permet potentiellement de gagner des revenus au sein de cet écosystème Play2Earn unique.

Avec des perspectives aussi passionnantes verrouillées à bord, y a-t-il vraiment autant de potentiel pour des gains 10x sur 2023 ?

Metacade, le jeton de métaverse affilié à la croissance fulgurante du marché de la GameFi de 10 fois le jeu traditionnel d’ici 2025 (Crypto.com), devrait être lancé prochainement.

Avec un prix de prévente de 0,020 $ par jeton MCADE et 1,4 milliard de jetons en circulation lors de son introduction en bourse, les investisseurs envisagent une augmentation potentielle estimée de la capitalisation boursière de 28 millions $ à une multiplication par dix – jusqu’à une clôture de valeur impressionnante à 3 cents millions $ (280 millions $).

Le secteur de la GameFi prend son envol, et avec lui une nouvelle génération de jetons de métaverse. Le monde de la cryptographie a déjà remarqué comment The Sandbox et Decentraland ont vu leurs capitalisations boursières atteindre des sommets incroyables, culminant à 6,5 milliards $ et 7 milliards $ respectivement en 2021 !

Si Metacade suit ce modèle, tous les signes indiquent que sa valorisation montera en flèche de 100 fois d’ici 2023 – atteignant un impressionnant 2,8 milliards $ qui pourrait être réalisable si les estimations de la taille globale de l’industrie s’avèrent exactes (Crypto.com prévoit une croissance jusqu’à 50 milliards).

L’histoire va-t-elle se répéter ? Seul le temps nous le dira…

Metacade est en position privilégiée pour bénéficier de la croissance rapide des technologies GameFi et métaverse, ayant déjà été témoin du succès de nouveaux jetons comme The Sandbox et Decentraland.

Avec leurs plans fermement établis pour devenir un acteur majeur dans cet espace en évolution rapide, les premiers utilisateurs pourraient bientôt récolter d’énormes récompenses – avec des potentiels de gain jusqu’à 10 fois ce qu’ils ont initialement investi !

Vous pouvez participer à la prévente de Metacade ici.

2. EstateX (ESX)

EstateX se prépare à être l’une des meilleures préventes de crypto-monnaie de cette année, avec son concept innovant qui attire déjà un large public.

Le projet prévoit de révolutionner l’investissement immobilier en donnant aux gens du monde entier un accès et un prix abordable à la propriété grâce à la « propriété fractionnée ».

Avec chaque achat ou vente facilité via ESX (le jeton natif d’EstateX), EstateX peut potentiellement exploiter le marché immobilier tokénisé en croissance en Europe qui devrait atteindre 1,5 billion d’euros d’ici quatre ans.

Grâce à EstateX, les investisseurs peuvent rejoindre un nouveau système de blockchain révolutionnaire où les participations sont hautement sécurisées et transparentes.

Ils auront accès à des opportunités de trading mondiales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le marché secondaire de la plateforme, tout en pouvant emprunter rapidement à l’aide de jetons adossés à des actifs.

De plus, en 2022, ils s’impliqueront même pour aider à décider quelles propriétés devraient faire partie de ce projet innovant de cryptographie DAO !

3. Luna One (XLN)

LunaOne fait d’énormes vagues dans l’espace cryptographique cette année – et pour une bonne raison. Ce projet de métaverse sera un monde virtuel complet, utilisé à des fins de jeu, d’entreprise et d’éducation.

En tant qu’organisation autonome décentralisée (DAO), les détenteurs de jetons ont une influence directe sur le fonctionnement de LunaOne. De plus, ils bénéficieront de nombreuses fonctionnalités de pointe telles que des plateformes de streaming avec des systèmes de récompense intégrés, la compatibilité avec les casques de réalité virtuelle et même des avatars personnalisés dans les univers de leurs utilisateurs.

Il n’est pas surprenant que beaucoup le saluent comme l’une des meilleures pièces du Web 3.0 du moment – ne manquez pas de vous impliquer !

Préparez-vous à rejoindre plus de 7 600 passionnés de crypto-monnaies dans la très attendue prévente LunaOne. En tant que plate-forme basée sur la technologie Binance Smart Chain, les utilisateurs peuvent bénéficier de faibles frais de réseau et se réjouissent d’effectuer des transactions avec XLN – son jeton natif.

Il y aura sûrement beaucoup de récompenses tout au long de ce voyage passionnant à venir, alors ne manquez pas ça.

4. Sleep Care (SOMMEIL)

Sleep Care est sur le point de révolutionner le créneau croissant du « Social-Fi » en tant que plate-forme innovante basée sur la blockchain, payant les utilisateurs pour leurs habitudes de sommeil.

Utilisant le GPS et des capteurs corporels liés à des appareils iOS ou Android, Sleep Care crée une carte de données de la qualité du sommeil qui récompense les utilisateurs en jetons $ SLEEP après cinq heures de sommeil réparateur.

Pour ceux qui pensent pouvoir battre la concurrence chaque mois, il y aura même des prix disponibles sur les classements. Maintenant, vous pouvez être payé tout en attrapant des Zzz – ça ne va pas mieux que ça.

L’approche innovante de Sleep Care en matière de crypto-monnaie lui a déjà valu une clientèle dévouée dans le monde de la crypto-monnaie.

Avec des fonctionnalités communautaires telles que la comparaison des habitudes de sommeil et un mécanisme de combustion intégré, les investisseurs recherchent $SLEEP pour des rendements intéressants à long terme. Regardez-le, ce joyau à faible capitalisation peut être votre ticket vers la réussite financière.

5. Avoteo (AVO)

Avoteo bouscule le monde de la crypto-monnaie avec sa prévente innovante en 2022. Proposant une plateforme de financement participatif basée sur la blockchain, Avoteo vise à révolutionner le processus de levée de capitaux pour les startups du monde entier.

Pour les détenteurs d’AVO, voter sur des projets passionnants peut entraîner non seulement une différence, mais également un revenu passif grâce à des fonctionnalités de partage des bénéfices.

Au-delà de cela, il y a encore plus : les start-ups à la recherche de pigistes trouveront également leurs besoins satisfaits grâce aux options du marché des compétences et les utilisateurs qui investissent auront accès à des avantages tangibles comme le vote de gouvernance ou l’achat de biens/services en utilisant AVO dans les entreprises soutenues – cela ne va vraiment pas mieux que ça.

En ce qui concerne la sécurité, Avoteo a déjà été audité par Certik et est soutenu par de nombreuses sociétés de cryptographie de premier plan, telles que Coinzilla et Blockchain Army.

Le projet est actuellement dans la phase 2 de sa prévente, les investisseurs pouvant acheter des jetons AVO via le site Web du projet. Avec la date de lancement fixée pour septembre, tous les yeux seront rivés sur les progrès d’Avoteo tout au long de la dernière partie de l’année.

6. WeSendit (WSI)

Avec 10 ans d’expérience dans les affaires, WeSendit est devenu une plateforme de confiance pour plus de 3,5 millions d’utilisateurs dans 150 pays pour partager facilement des fichiers.

Maintenant, la société suisse va encore plus loin et entre dans le Web 3.0 avec sa version décentralisée qui utilisera la technologie blockchain pour protéger la sécurité et la confidentialité des données lors du transfert des transactions.

WeSendit révolutionne l’espace numérique avec sa nouvelle plateforme, offrant aux utilisateurs deux façons d’accéder à leurs services.

Les deux options offrent une expérience sécurisée – vous pouvez soit vous connecter et payer via PayPal, soit transférer vos fonds de manière anonyme à l’aide de jetons WESENDIT tout en bénéficiant d’une réduction impressionnante de 60 %.

De plus, les détenteurs de jetons recevront des récompenses supplémentaires lors du lancement de la prévente. Préparez-vous pour cette façon innovante d’envoyer de l’argent dans le monde entier dès aujourd’hui.

7. Toon Finance (TFT)

Depuis son lancement relativement récent, Toon Finance s’est hissé au sommet du classement crypto ! Une formidable équipe de développeurs et d’artistes est à l’origine de ce succès.

Avec leurs compétences agiles et leur créativité libératrice, ils ont révolutionné la façon dont nous effectuons nos transactions : relier les blockchains, échanger des crypto-monnaies et nous engager avec des NFT captivants au même endroit.

Toon Finance Coin est rapidement devenu la pièce de mème la plus populaire sur le marché et suscite beaucoup d’attention, non seulement de la part des investisseurs, mais aussi pour leur plate-forme DEX qui change la donne.

Leur jeton utilitaire natif TFT peut être utilisé pour acheter des NFT qui enrichissent les expériences de jeu ainsi que pour voter sur les jeux communautaires avec sa ressource Cross Chain.

Cette nouvelle technologie étonnante pourrait révolutionner le trading de crypto-monnaies en donnant plus d’autorité et de crédibilité à des actions comme Toon Finance, même après avoir commencé sa vie uniquement en étant partagée dans les mèmes !

Les utilisateurs de TFT Coin pourront effectuer des échanges sécurisés et rentables sans impliquer un tiers. Ce réseau peer-to-peer permet aux traders de contourner les protocoles commerciaux conventionnels, leur permettant d’acheter et de vendre directement les uns avec les autres de manière simple et efficace.

8. Artyfait (ARTY)

Artyfact est un projet ambitieux, fusionnant les graphismes haute fidélité et le gameplay addictif d’un jeu moderne en monde ouvert avec des fonctionnalités révolutionnaires Play-and-Earn (PAE).

En utilisant la technologie blockchain de Binance Smart Chain et les capacités d’Unreal Engine 5, Artyfact pourrait être le premier métaverse de jeu qui combine véritablement les éléments P2P et P2E dans un seul package – permettant aux joueurs de combiner leur passion pour les jeux tout en gagnant des récompenses.

Après avoir annoncé sa démo plus tôt ce mois-ci, les joueurs du monde entier sont déjà enthousiastes à l’idée d’entrer dans le monde Web3 immersif d’Artyfacts !

9. Metropoly (METRO)

Metropoly révolutionne le monde de l’investissement immobilier – donnant aux utilisateurs du monde entier une chance de récolter des bénéfices financiers à partir de propriétés génératrices de revenus dans le monde entier.

Sans barrières ni frais cachés, les particuliers peuvent profiter de ce moyen simple et sans tracas d’investir avec seulement 100 USD requis pour l’entrée.

Une équipe expérimentée sélectionne soigneusement chaque propriété sur la base de rapports d’inspection afin que les clients sachent dans quoi ils s’embarquent avant d’investir ! La plateforme propose aux investisseurs des locations à long terme et des maisons de vacances à court terme, ouvrant de nouvelles voies pour atteindre leurs objectifs plus rapidement que jamais.

Metropoly bouscule le jeu crypto avec son jeton ERC-20 en édition limitée, METRO. Construit sur Ethereum Blockchain et bénéficiant d’un approvisionnement total de 1 milliard de jetons, ce jeton utilitaire peut être utilisé pour effectuer des paiements ou recevoir des récompenses dans l’écosystème innovant de Metropoly.

Et maintenant, les fans des premiers utilisateurs ont une chance exclusive d’en faire partie lors de sa prochaine prévente !

Avec cinq niveaux allant de Student à Tycoon – chacun offrant des incitations spéciales telles que des NFT, des investissements en cashback et des jetons bonus à utiliser à l’intérieur de la plate-forme – tout le monde peut participer à tout ce que Metropoly a à offrir. Ne manquez pas cette occasion : obtenez votre morceau d’histoire dès aujourd’hui !

10. Bet2ken (BTK)

Avec Bet2ken, vous pouvez participer à l’action des grands sports et événements du monde entier. Et quand nous disons « action », nous le pensons – cette première plate-forme en ligne propose non seulement des paris traditionnels (et sécurisés) via des crypto-monnaies, mais également des jeux Play-to-Earn et un marché de prédiction.

Il est même possible de gagner de l’argent avec les paris sur les taux de change Peer-to-Peer. Tous les résultats des joueurs sont assurés par des contrats intelligents, ce qui signifie que tout le monde sera récompensé équitablement pour ses paris.

De plus, en prime, il y a un accès exclusif au jeton natif de l’écosystème – donc que vous choisissiez les paris sportifs ou que vous jouiez vos cotes à un autre jeu, Bet2ken offre de nombreux moyens pour les joueurs de gagner gros.

Le lancement par Bet2ken d’un jeton révolutionnaire coïncidera avec la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, donnant aux investisseurs l’accès à des récompenses et des droits de gouvernance inégalés.

Avec 25 % de bénéfices redistribués chaque mois pour les joueurs qui ont placé des paris perdants – même les pertes sont des opportunités gagnantes. Non seulement cela, mais cette crypto-monnaie en prévente régulière peut également être jalonnée directement à partir du site Web de Bet2ken – alors ne manquez pas votre chance de faire partie de cet événement historique.

Qu’est-ce qu’une prévente de crypto-monnaies ?

Les préventes de crypto-monnaies offrent aux investisseurs une opportunité unique – le potentiel de réaliser d’énormes retours sur les actifs numériques achetés à des prix réduits.

Avant une offre initiale de pièces (ICO), ces jetons peuvent être acquis soit directement à partir du site Web de la plate-forme, soit via d’autres canaux d’investisseurs, puis revendus ultérieurement pour un profit une fois cotés en bourse.

Bien sûr, la meilleure approche dépend fortement de l’appétit pour le risque individuel ainsi que de la solidité de chaque projet en termes de viabilité globale.

Les préventes de crypto-monnaies sont une opportunité lucrative pour les investisseurs, certains projets offrant des récompenses aux premiers participants qui rendent leurs contributions encore plus attrayantes.

Alors que certaines plateformes nécessitent une inscription préalable, d’autres comme Metacade donnent à chacun la chance de participer à l’action – sans aucune condition !

Comment trouver les meilleures préventes de crypto-monnaies dans lesquelles investir

Le marché de la crypto-monnaie n’est plus une industrie marginale, car les actifs numériques ont désormais le potentiel de prendre leur place dans les activités grand public.

Malgré le sentiment baissier de nombreux investisseurs au cours de cette période d’hiver cryptographique, il existe encore des jetons faisant preuve d’une résilience remarquable et présentant d’excellentes opportunités pour les acheteurs avertis qui peuvent repérer un projet émergent.

Avec de plus en plus de nouvelles crypto-monnaies entrant en scène chaque mois, il est important que les investissements intelligents reposent sur une analyse solide de ces projets avant de les acheter.

Les investisseurs n’ont pas besoin de rechercher aveuglément les préventes de crypto-monnaies les plus rentables à l’aide d’indicateurs clés. En tenant compte de ces facteurs essentiels, des décisions d’achat judicieuses peuvent être prises et donner des résultats prometteurs.

Regardez aux bons endroits

Pour ceux qui recherchent les prochaines versions de la crypto-monnaie, il est important de faire vos recherches avant d’investir.

Les agrégateurs de crypto-monnaies comme Coinmarketcap et Coingecko sont des outils essentiels, mais n’oubliez pas les sites Web de médias sociaux populaires et les forums en ligne tels que Twitter ou Reddit qui peuvent fournir des informations précieuses sur les nouveaux jetons numériques qui pourraient bientôt apparaître.

Les préventes ayant lieu avant même que les ICO ou les IDO ne soient répertoriés sur les bourses, il y a certainement une abondance d’informations disponibles – gardez les yeux ouverts.

Faites des recherches adéquates sur le projet

Investir dans un nouveau projet de cryptographie peut être une tâche ardue, car la pléthore d’escroqueries rend difficile de discerner celles qui sont légitimes.

À ce titre, la recherche est essentielle pour ceux qui cherchent à faire des investissements judicieux. Après avoir sélectionné des projets potentiels dans votre liste restreinte et lu leurs livres blancs, envisagez d’examiner de plus près leur feuille de route – cela vous montrera quand ils prévoient d’atteindre chaque étape ainsi que leur succès jusqu’à présent.

En fin de compte, tous ces éléments se combinent en un moyen puissant de comprendre si investir ou non dans ce projet particulier peut apporter des récompenses plus tard.

Si un certain projet de cryptographie n’a pas de livre blanc ou de feuille de route, c’est un drapeau rouge que les investisseurs ne devraient pas vouloir négliger.

Cela étant dit, tous les projets avec un livre blanc ne représentent pas un bon choix. Au lieu de cela, les investisseurs devraient considérer quelle est la proposition de valeur unique du projet et pourquoi cela constituerait une opportunité convaincante.

Recherchez des informations sur l’équipe de développement

Un projet de cryptographie de premier ordre est le produit d’une équipe compétente qui comprend et embrasse son industrie.

Pour assurer leur succès, les projets doivent être soutenus par des experts qui connaissent bien la technologie blockchain ainsi que d’autres concepts connexes tels que les modèles de jeu play-to-earn. De cette façon, la longévité à long terme peut être atteinte pour une entreprise donnée.

Examinez la « Tokénomique » du projet

Les préventes de crypto-monnaies offrent une opportunité unique d’accéder rapidement aux jetons les plus récents et les plus prometteurs de l’espace blockchain.

Pour assurer le succès, les investisseurs doivent revoir la tokénomique – combien de pièces au total ont été émises et si certaines seront « brûlées » après le lancement – car cela peut affecter considérablement son potentiel de prix à long terme.

Notre guide sur le pré-achat de crypto-monnaies aide les personnes intéressées à débloquer tous ces détails, afin qu’elles aient tout le nécessaire pour des investissements réussis qui se démarquent de la foule !

Utilisez les médias sociaux

Les pièces numériques ont rencontré un grand succès grâce aux médias sociaux, Dogecoin étant l’exemple le plus récent.

Les tweets d’Elon Musk et les discussions sur Reddit ont propulsé son prix plus haut dans une étonnante démonstration de pouvoir collectif sur les marchés financiers.

Les forums sociaux peuvent donc être des outils puissants pour les investisseurs qui cherchent à découvrir de nouvelles crypto-monnaies potentielles – mais ils doivent d’abord prendre des mesures de base telles que la recherche de fond avant d’entreprendre toute action.

Est-ce une bonne idée d’investir dans les préventes de crypto-monnaies ?

Les préventes de crypto-monnaies permettent aux investisseurs de profiter de prix réduits et du potentiel de profit futur en achetant des jetons à leur coût le plus bas avant qu’ils n’atteignent les bourses.

Potentiel de prix élevé

Avec des coûts d’entrée réduits et de vastes opportunités de croissance, les investisseurs avisés en cryptographie pourraient capitaliser sur l’achat de plus grandes quantités qui pourraient s’avérer très gratifiantes si ces pièces augmentaient en valeur au fil du temps.

Possibilité de gagner un revenu passif

Les projets de cryptographie donnent non seulement aux investisseurs la possibilité de se lancer rapidement dans de nouvelles technologies révolutionnaires, mais ils génèrent également potentiellement des revenus passifs.

Des choses comme les jetons Avoteo redistribuent la taxe perçue sur les transactions aux détenteurs – jusqu’à 3 % de chaque transaction.

Pour un gain supplémentaire, de nombreuses initiatives ont une fonction de jalonnement qui vous permet de verrouiller votre investissement pour de plus grandes récompenses.

Si vous recherchez une prévente qui vaut votre temps et votre argent, assurez-vous de vérifier tous les avantages associés : cela pourrait signifier plus de revenus que la seule appréciation des prix.

Avantage pour les investisseurs précoces

Investir dans des projets de crypto-monnaies en prévente permet aux investisseurs de sauter au rez-de-chaussée d’un concept innovant, garantissant des rendements potentiellement élevés pour les années à venir.

De plus, c’est une excellente occasion de se connecter avec d’autres membres passionnés et compétents de la communauté.

Dogecoin en est peut-être un excellent exemple – ce qui a commencé comme une pièce de monnaie mème a depuis vu ses premiers utilisateurs récompensés généreusement pour leur participation à un stade aussi précoce.

Risques de prévente de crypto-monnaies

Investir dans une prévente de crypto-monnaies peut être un moyen passionnant de relancer votre portefeuille de devises numériques, mais les investisseurs potentiels doivent garder une chose à l’esprit : le risque.

Un projet peut ne pas se dérouler comme prévu et vous laisser avec des jetons sans valeur ; ou si les conditions du marché changent soudainement après son ICO, toute possibilité de gain pourrait s’effondrer avec elle.

Faire le point sur ces dangers est essentiel pour quiconque espère réaliser ses rêves de cryptographie.

Meilleures préventes de crypto-monnaies – Réflexions finales

Avec la promesse de jetons à prix réduit et de récompenses supplémentaires, se lancer dans une prévente peut être une option attrayante pour les investisseurs qui cherchent à aller de l’avant.

Cependant, avec des dizaines de nouveaux projets lancés chaque mois, il est difficile de trouver ceux qui valent vraiment la peine d’investir – jusqu’à maintenant !

Metacade propose sa phase finale de prévente sur le jeton MCADE, donnant aux investisseurs l’accès à tout ce dont ils ont besoin pour réussir sur ce marché en pleine croissance, ainsi que des remises non disponibles ailleurs. Sécurisez-en un pendant que vous avez encore le temps et commencez à profiter de ce que la crypto-monnaie a à offrir.