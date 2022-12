5 altcoins à conserver sur le long terme en 2023

Les altcoins affichent systématiquement les plus fortes augmentations en pourcentage de toutes les classes d’actifs numériques. Les projets blockchain en phase de démarrage ont le potentiel d’attirer des millions d’utilisateurs au fil du temps, et le niveau d’innovation dans ce domaine est souvent stupéfiant.

Cela dit, les prix récents semblent être une excellente occasion d’acheter des altcoins pour quiconque cherche à réaliser des gains à long terme. Voici une liste de 5 prévisions de gains importants en altcoins d’ici 2025.

#1 Metacade (MCADE) – La plus grande arcade sur la blockchain

Présentation

Metacade est une toute nouvelle plateforme de GameFi en plein essor. L’équipe est en train de développer une plateforme Play-to-Earn avancée qui deviendra la plus grande arcade numérique du monde du Web3. Metacade vise à connecter les joueurs de GameFi avec des opportunités de gain infinies, ainsi qu’à leur fournir de nouvelles méthodes pour générer des récompenses en crypto, en tirant parti de certaines fonctionnalités uniques.

La plateforme a pour objectif de devenir un hub pour les jeux blockchain, car les utilisateurs sont récompensés par des jetons MCADE pour avoir partagé tout ce qu’ils savent sur l’espace GameFi. En partageant les derniers aperçus, les méthodes et les meilleurs titres Play-to-Earn, la communauté Metacade peut gagner un revenu payé en MCADE. De plus, Metacade affichera les alpha GameFi les plus précieux directement sur la plateforme, offrant ainsi une méthode pratique d’accès aux dernières informations pour tous les joueurs de blockchain.

Les détenteurs de jetons MCADE pourront également voter pour les nouveaux projets de GameFi qu’ils aimeraient le plus jouer à l’avenir, ce qui permettra de financer les développeurs créatifs dans le cadre du programme de Metagrants. De cette façon, la communauté elle-même a la possibilité de contribuer au développement de certaines des meilleures applications de jeu à venir, fraîchement créées pour la plateforme.

Les utilisateurs peuvent également placer des jetons MCADE pour obtenir un rendement progressif et pourront voter pour les propositions de gouvernance lorsque le projet atteindra ses dernières étapes et deviendra une organisation autonome décentralisée ( DAO ).

Les jetons

Le projet Metacade déploie 2 000 000 000 jetons MCADE au total. 70 % de cette offre, soit 1 400 000 000 jetons MCADE, sont disponibles lors de la phase actuelle de presale. La presale est le stade le plus précoce de l’investissement en crypto-monnaie, et pour le projet Metacade, la presale a attiré l’attention des investisseurs de GameFi et du monde du Web3 qui se ruent sur la presale pour acquérir des jetons.

Pourquoi acheter MCADE ?

Metacade dispose d’une équipe hautement qualifiée qui construit une plateforme de GameFi avancée avec des fonctionnalités uniques. Non seulement les joueurs peuvent accéder à un large éventail de titres Play-to-Earn, mais ils peuvent également influencer directement l’avenir de l’industrie de la GameFi en votant des propositions de gouvernance et en finançant des start-up de GameFi en phase de démarrage.

Le projet semble déjà très populaire parmi les fans de crypto, car il est très prometteur pour l’avenir. MCADE est mis en vente à seulement 0,008 $ par jeton et semble prêt à exploser pendant la presale, à mesure que les investisseurs s’impliquent. Il faut garder à l’esprit que la presale intervient avant l’OID public, ce qui pourrait signifier des fluctuations de prix importantes en raison du potentiel significatif à long terme du projet.

Prévision du prix du jeton MCADE en 2025 : 0,11 $.

>>> Tu peux participer à la presale de MCADE ici <<<

#2 XRP (XRP) -Une réserve mondiale pour les institutions financières

Présentation

XRP est une crypto-monnaie qui a été créée par Ripple Labs en 2012. Il s’agit de la valeur native de XRPL (XRP Ledger), le réseau blockchain décentralisé créé par Ripple Labs. Le protocole XRP vise à fournir un moyen plus rapide et moins cher d’envoyer de l’argent dans le monde entier. En plus de faciliter les paiements transnationaux, le XRP peut être utilisé par les institutions financières comme monnaie de réserve.

XRP est l’une des plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière et est souvent comparé au Bitcoin et à l’Ethereum. Il s’agit de l’une des premières crypto-monnaies, lancée 3 ans après le Bitcoin et 3 ans avant l’Ethereum. Cependant, XRP est assez différent de ces autres actifs, à la fois en termes de technologie et de cas d’utilisation, car il est conçu pour servir le système bancaire central avec une alternative à faible coût à la monnaie fiduciaire.

Les jetons

L’offre totale maximale de jetons XRP est de 100 000 000 000. Il y a actuellement un peu plus de 50 000 000 000 jetons en circulation, soit environ 50 % de l’offre totale. Le calendrier intégré dans le protocole prévoit de libérer 1 000 000 000 jetons XRP par mois, ce qui a commencé en décembre 2017.

Pourquoi acheter XRP ?

Alors que les crypto-monnaies et la technologie blockchain continuent de gagner du terrain dans le monde entier, les banques centrales ont envisagé d’adopter des monnaies numériques pour faciliter les paiements internationaux. Ces monnaies numériques sont connues sous le nom de CBDC, et il est de plus en plus question d’introduire ces jetons dans l’économie mondiale.

On pense généralement que le XRP jouera un rôle important pour faciliter cette transition. L’une des preuves de cette hypothèse est que Ripple Labs a déjà conclu des partenariats avec certaines grandes banques et institutions financières, telles que Santander, la Banque d’Angleterre et JP Morgan.

Le jeton XRP a fait l’objet d’un procès interminable avec la SEC pour déterminer s’il s’agit d’une crypto-monnaie ou d’un produit financier. Cependant, on s’attend à ce que ce procès se termine de manière positive pour le XRP. L’action du prix du XRP a été quelque peu freinée pendant le marché à la hausse de 2021 en raison du procès en cours avec la SEC, mais comme celui-ci se termine, et XRP n’aura plus de limite pour grimper en flèche.

Prévision du prix du XRP en 2025 : 4,42 $.

#3 The Graph (GRT) – Des API pour les développeurs

Présentation

The Graph est un protocole décentralisé permettant de créer des applications (dApps) sur la blockchain Ethereum. The Graph permet aux développeurs d’acquérir les données d’Ethereum en utilisant GraphQL, un langage d’interrogation pour les API . GRT est le jeton natif de The Graph, qui est utilisé pour sécuriser le réseau et donner accès aux API de la base de données.

The Graph est un outil utile pour les développeurs de blockchain, car il collecte et rassemble un large ensemble d’API qui peuvent être utilisées à la base d’applications décentralisées sur le réseau Ethereum. The Graph est un service purement décentralisé qui est sécurisé par la blockchain Ethereum, ce qui signifie que les données détenues par The Graph ne peuvent être modifiées par un quelconque intervenant malveillant. Il est également open source, ce qui garantit la transparence.

Les jetons

GRT dispose au total de 10 000 000 000 de jetons, dont 69 % sont actuellement en circulation. Le calendrier de libération est prévu pour débloquer les jetons restants à intervalles réguliers au cours des 10 prochaines années.

Pourquoi acheter GRT ?

The Graph remplit une fonction importante dans l’écosystème Ethereum. Puisque Ethereum est open source et fournit un accès sans permission aux développeurs, il fournit également des outils open source qui permettent à quiconque de développer librement en utilisant les ressources officielles.

The Graph peut étendre cette fonctionnalité et fournir aux développeurs une boîte à outils complète qui peut contribuer directement à l’expansion de l’écosystème Ethereum. Au fil du temps, à mesure que des applications décentralisées sont créées et que les développeurs utilisent The Graph, le prix du GRT pourrait augmenter de manière significative.

Prévision du prix du GRT en 2025 : 1,14 $.

#4 BNB (BNB) – Le plus grand CEX

Présentation

BNB est le jeton officiel de Binance, le plus grand marché centralisé (CEX) du monde. BNB était initialement un jeton ERC-20 construit sur la blockchain Ethereum, mais a depuis migré vers Binance Smart Chain, la blockchain native de Binance. Binance Smart Chain est un dérivé d’Ethereum et offre les mêmes fonctionnalités que le protocole de proof of work d’Ethereum avant sa fusion en septembre 2022.

BNB a plusieurs utilisations sur Binance, notamment comme moyen de paiement des frais, comme véhicule de staking et comme une unité de compte pour l’écosystème Binance. BNB est également utilisé pour alimenter Pancake Swap, un marché décentralisé (DEX) construit sur Binance Smart Chain.

Les jetons

Il y a 200 000 000 BNB au total, dont un peu moins de 160 000 000 sont actuellement en circulation. Ce montant continuera à diminuer au fur et à mesure que les jetons seront utilisés sur une base trimestrielle jusqu’à ce que l’offre totale atteigne 100 000 000 BNB.

Pourquoi acheter BNB ?

Le prix de BNB est fortement lié au succès de Binance, et comme la popularité de ce marché a augmenté, le prix de BNB a également augmenté. À mesure que les crypto-monnaies continuent de se développer dans le monde, les marchés centralisés comme Binance devraient jouer un rôle important. Ils offrent une méthode utile et facilement accessible pour acheter et vendre des crypto-monnaies.

BNB dispose également d’un mécanisme de destruction des jetons dans le cadre de son protocole. Un pourcentage du total des frais payés sur le réseau est prélevé et le nombre équivalent de jetons BNB est retiré de la circulation chaque trimestre. Ainsi, l’offre totale de BNB diminue tous les 3 mois, par conséquent, chaque BNB en circulation prend de la valeur au fil du temps.

Prévision du prix du BNB en 2025 : 2 800 $.

#5 Splinterlands (SPS) – Un TCG populaire

Présentation

Splinterlands est un jeu de cartes à collectionner numérique qui utilise la technologie blockchain. La plateforme Splinterlands permet aux joueurs d’acheter, de placer et de combattre avec des cartes numériques qui ont été publiées en tant que NFT. Le jeu est très populaire, avec plus d’un milliard de batailles différentes ayant eu lieu entre les joueurs dans des matchs PvP .

Splinterlands utilise les Splintershards (SPS) comme jeton de gouvernance pour la plateforme. Les joueurs peuvent utiliser les SPS pour voter pour différentes propositions qui peuvent influencer directement l’avenir de la plateforme, notamment les nouvelles fonctionnalités, et la gestion de la trésorerie. Splinterlands possède un deuxième jeton natif appelé Dark Energy Crystals (DEC) qui est utilisé pour les récompenses.

Les jetons

Il y a 967 721 814 jetons SPS au total, dont environ 87 % sont actuellement en circulation.

Pourquoi acheter SPS ?

La popularité de la plateforme Splinterlands ne cessant de grandir, la demande de SPS devrait croître parallèlement. Splinterlands offre un jeu de cartes à collectionner avancé qui peut être utilisé par un grand nombre d’utilisateurs dans le monde entier grâce à la fonctionnalité Play-to-Earn.

En faisant le commerce d’actifs numériques sur le marché intégré de la plateforme, Splinterlands redonne plus de contrôle aux joueurs et génère des liquidités pour les récompenses en jetons. Le jeu est bien conçu et a déjà connu une croissance importante de ses utilisateurs alors qu’il n’a été lancé qu’en juillet 2021.

Prévision du prix de SPS pour 2025 : 1,63 $.

Conclusion : Metacade, une grande opportunité malgré le marché à la baisse

La chute des prix des altcoins peut être brutale, c’est certain. Nous avons vu plusieurs projets clés disparaître au cours des derniers mois, notamment les écosystèmes FTX et Terra. Les effets de la chute de ces projets ont été catastrophiques pour les altcoins, et les prix ont chuté de manière générale.

Cependant, les investisseurs attentifs voient une énorme opportunité devant eux. Les 5 altcoins de cette liste ont des prévisions de prix élevés pour 2025.

Prévision du prix de MCADE en 2025 : 0,11 $

Prévision du prix de XRP en 2025 : 4,42 $

Prévision du prix de GRT en 2025 : 1,14 $

Prévision du prix de BNB 2025 : 2 800 $

Prévision du prix de SPS 2025 : 1,63 $

Les projets qui restent solides représentent une opportunité d’achat de choix à ces prix bas. Ces altcoins sont très susceptibles de générer de sérieux gains avant même que le prochain marché à la hausse ne se produise.

Metacade semble prêt à exploser lors de sa presale, avec le lancement du MCADE natif à seulement 0,008 $ par jeton. Ce projet est très prometteur et pourrait voir ses potentiels de gains augmenter de manière vertigineuse. Il n’en reste pas moins que tous les jetons énumérés ici semblent avoir un grand avenir devant eux. Cette tendance à la baisse récente du marché de la crypto ressemble plus à une vente flash qu’à autre chose, et les investisseurs à long terme ont donc de quoi se réjouir.

Tu peux acheter XRP sur eToro ici .

Tu peux acheter GRT sur eToro ici .

Tu peux acheter BNB sur eToro ici .

Tu peux acheter SPS sur PancakeSwap ici .