L’hiver cryptographique pourrait ne pas se terminer de sitôt

Points clés à retenir

La crypto-monnaie est depuis un an dans un marché baissier vicieux.

C’est la première fois que la crypto-monnaie connaît également un marché baissier dans l’économie au sens large.

Avec trop de variables macro négatives et l’ère des taux d’intérêt zéro terminée, il semble naïf de penser que la crypto-monnaie peut rebondir de manière significative à court terme.

Quiconque parie sur une reprise rapide des marchés de la crypto-monnaie voudra peut-être réévaluer cela.

Si vous connaissez mon analyse, vous saurez que j’ai été baissier pendant un certain temps. Cela se résume principalement à la configuration macro, alors que l’économie chancelle face à ce nouveau paradigme de taux d’intérêt élevés.

La crypto-monnaie représente l’une des classes d’actifs les plus risquées du marché et, par conséquent, se battait toujours une fois le tapis retiré. Et c’est ce qui s’est passé, avec Jerome Powell et la Réserve fédérale qui ont tiré ce tapis sans pitié.

Avec cette toile de fond macro dans cette position, il y a un plafond en place. La crypto-monnaie n’augmentera pas tant que l’inflation ne sera pas battue et que les taux d’intérêt ne culmineront pas. Actuellement, les bons du Trésor se négocient à 4 %, mais cela atteindra probablement 5 % au début de l’année 2023.

On craint toujours que l’inflation, qui semble avoir atteint un sommet, persiste néanmoins pendant un certain temps. Le marché du travail n’a pas encore ressenti de tension réelle, tandis que la demande a été modérée, mais pas de manière significative.

Plus de mauvaises nouvelles

Ce paysage m’a amené à déclarer que la crypto-monnaie pourrait être à un mauvais événement d’un effondrement. Il a été trop longtemps limité à la barre des 20 000 $, incapable de sortir tout en étant retenu par le sentiment baissier sur les marchés plus larges.

Je ne m’attendais pas à ce que cet événement soit aussi sismique, cependant. L’implosion de FTX représente un moment décisif pour la crypto-monnaie. Je pense que cela causera encore plus de tort que ce que la plupart des gens prévoient.

Nous avons vu l’agence de crédit Moody’s placer les obligations de Coinbase en révision pour déclassement, faisant allusion à l’action préjudiciable qui pourrait suivre l’insolvabilité de la bourse. J’ai écrit un article analysant le déluge de Bitcoin sortant des échanges, montrant que la confiance avait été brisée et était à son plus bas niveau.

En fait, 200 000 Bitcoins assez stupéfiants sont sortis des échanges moins d’un mois après l’effondrement de FTX. Et même Cathie Wood met en garde contre un recul de l’adoption institutionnelle.

Ils disent « être cupides quand les autres ont peur », mais je ne suis pas sûr que cela s’applique ici. La crypto-monnaie est à la croisée des chemins. Il n’a jamais existé pendant un marché baissier dans l’économie au sens large auparavant – rappelez-vous, Bitcoin a été lancé en 2009, et n’a donc connu qu’un marché haussier explosif des actifs financiers.

Maintenant, c’est différent. La contagion tourbillonne à nouveau, la réputation de la crypto-monnaie est en lambeaux et l’imprimeur d’argent ne soutient plus tout. Les temps sont durs.

Hivers cryptographiques précédents

Dans ce contexte, cet environnement est sans précédent pour la crypto-monnaie. C’est pourquoi je pense qu’il est naïf d’extrapoler les cycles passés aux conditions actuelles. Il est beaucoup plus facile de rebondir lorsque les taux d’intérêt sont à 0 % et que le reste de l’économie est en plein essor. Non seulement cela, mais l’ampleur de la destruction du capital cette fois-ci est beaucoup plus grande, étant donné que la crypto-monnaie a bien augmenté pendant les années pandémiques.

Cela dit, il viendra un moment où l’inflation sera vaincue. Il viendra un moment où les taux d’intérêt ne seront plus relevés. C’est le monde cyclique dans lequel nous vivons, et donc les actifs à risque augmenteront à nouveau.

Je crois juste que cette fois, l’hiver pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. Et quand on regarde les cycles précédents, les hivers ont également duré longtemps. Le graphique ci-dessous trace le prix du Bitcoin jusqu’en 2014, le montrant bien.

Après le pic à près de 20 000 $ atteint en décembre 2017, ce n’est qu’au quatrième trimestre de 2020, au plus profond de la pandémie, que Bitcoin a de nouveau franchi cette barre. Cela a marqué une période de jachère de près de 3 ans, où les investisseurs n’ont pas réussi à profiter de gains significatifs dans le monde de la crypto-monnaie.

Nous sommes maintenant depuis un an dans ce marché baissier, à la fois pour les actifs cryptographiques et les actifs financiers en général. Prévoir l’avenir de la crypto-monnaie ne se terminera que si vous avez l’air stupide, mais j’essaierai quand même. Je serais surpris si nous étions au-delà de la moitié de ce marché baissier.

Alors que la crise hivernale frappe durement en Europe et que les gens ressentent ces prix élevés de l’énergie, que la guerre en Ukraine fait rage et que l’inflation continue de persister obstinément, il est tout simplement naïf de penser que la crypto-monnaie pourrait augmenter de si tôt.

Bien sûr, cela pourrait théoriquement changer en un instant. Des nouvelles positives en provenance d’Ukraine pourraient envoyer les marchés vers le Nord en un instant, mais cela est impossible à prévoir. Je pense que le cas de base, cependant, est une période de douleur plus longue que beaucoup de gens ne le pensent.