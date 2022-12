Pourquoi Grayscale Bitcoin Trust a-t-il atteint un niveau record ?

La remise sur la valeur liquidative de la fiducie Grayscale Bitcoin est à son plus haut niveau. La remise a brièvement dépassé les 50 %, avant de reculer légèrement pour se situer actuellement à 48,8 %.

Cela vient de la SEC réaffirmant ses raisons de rejeter la demande de Grayscale de convertir la fiducie en un fonds négocié en bourse.

Le Grayscale Bitcoin Trust est le plus grand fonds Bitcoin au monde, mais il s’est rarement négocié au même niveau que son actif sous-jacent, Bitcoin. Le graphique ci-dessus montre qu’il s’était, jusqu’à cette année, négocié avec une prime depuis son lancement par rapport au Bitcoin.

Ce fonds permet aux investisseurs accrédités de s’exposer au Bitcoin sans se soucier du stockage ou de la gestion de leurs avoirs. Il se négociait auparavant avec une prime alors que la demande d’actions augmentait, les institutions souhaitant une exposition au Bitcoin. Cette commodité a cependant un prix – et un prix plutôt élevé à 2 %.

Depuis mars, les actions Grayscale se négocient avec une décote par rapport à Bitcoin. Le fonds a 10,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, une chute brutale de 65 % l’année dernière, reflétant le bain de sang sur les marchés de la crypto-monnaie.

Mais la remise sur Bitcoin signifie que les actionnaires sont deux fois plus durement touchés.

« Le fait que le Bitcoin Trust de Grayscale se négocie désormais à près de 50 % de moins est tout simplement horrible pour les détenteurs de GBTC. Cela met vraiment en évidence les grandes différences de qualité de structure entre les différents véhicules d’investissement », a déclaré Bradley Duke, co-PDG d’ETC Group, à CoinDesk la semaine dernière.

Une baisse des entrées a été due à une concurrence accrue, car de nombreux fonds compétitifs ont été lancés, en particulier en Europe, ainsi que de multiples dépôts pour les ETF Bitcoin aux États-Unis. La remise est également due au fait que les investisseurs n’ont aucun moyen de racheter leurs avoirs en Bitcoin dans la fiducie, mais en même temps, des frais de 2 % sont facturés.

Cependant, ces facteurs ont généralement été émoussés par les traders d’arbitrage profitant de la dichotomie des prix. Mais les événements de cette année ont également réduit cela.

Au cours du mois dernier, les inquiétudes ont augmenté sur le marché quant au fait que la société mère de Grayscale, Digital Currency Group (DCG), pourrait déposer son bilan. Cela est dû aux problèmes liés au courtier de crypto-monnaies Genesis, dont la société mère est également DCG.

Genesis a nié qu’elle déposera son bilan de manière imminente, mais l’entreprise a été prise dans l’effondrement de FTX et est actuellement en cours de restructuration. Genesis a interrompu les retraits le 15 novembre.

Cette préoccupation a été renforcée par des questions concernant les réserves de Grayscale. À savoir, s’ils sont fidèles à leur parole et détiennent tous les Bitcoins sous-jacents en toute sécurité. Avec de nombreuses grandes sociétés de crypto-monnaies publiant des preuves de réserves à la suite de la crise concernant FTX afin d’apaiser la peur des clients, Grayscale a refusé.

« Pour des raisons de sécurité, nous ne mettons pas ces informations de portefeuille en chaîne et ces données de confirmation à la disposition du public via une preuve de réserve cryptographique ou une autre procédure de comptabilité cryptographique avancée », a écrit Grayscale dans un communiqué.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

Comme je l’ai écrit à l’époque, je ne peux vraiment pas comprendre à quel point les problèmes de sécurité sont un facteur ici. La blockchain est conçue pour que ce type d’informations soit accessible au public.

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022