Cela ressemble à une finition baissière à l’approche de la fin du mois de septembre sur les marchés de la crypto-monnaie.

Bitcoin est toujours à la traîne en dessous de 20 000 $, car aucun véritable élan n’a été capturé dans l’espace. Cela résume mes réflexions au cours des derniers mois : la seule chose qui compte vraiment en ce moment est la situation macroéconomique.

Alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage, que les prix de l’énergie étouffent toujours les masses et que la catastrophe du coût de la vie refuse de s’éteindre, Bitcoin n’est que la queue du chien. C’est suivre le marché boursier qui suit les paroles de Jerome Powell alors que la Réserve Fédérale continue de faire la guerre à la débâcle de l’inflation.

J’ai tracé le graphique ci-dessus pour montrer à quel point il a été relativement bénin par mois selon les normes de Bitcoin, car la pièce orange semble quelque peu limitée en ce moment. La forte hausse du début du mois peut être attribuée aux réflexions du marché sur l’inflation, ainsi qu’à la baisse qui s’en est suivie.

La Réserve Fédérale continue de faire bouger les marchés

Bien sûr, le catalyseur a été une autre réunion du FOMC lorsque les dernières réflexions de la Fed sur l’inflation ont été révélées au marché. Alors que les taux continuent d’être relevés dans ce qui apparaît désormais comme une position ferme de la Fed pour s’attaquer d’abord et avant tout au problème de l’inflation, la liquidité continue de sortir des actifs à risque.

Cela affecte le marché boursier, mais cela affecte beaucoup plus les actifs crypto-monnaies compte tenu de leur position plus éloignée sur le spectre des risques. C’est pourquoi presque tous les actifs numériques ont été encore plus étroitement corrélés ces derniers mois qu’ils ne le sont normalement.

Même l’événement séminal Merge sur Ethereum n’a pas suffi à résoudre le problème du chien qui remue la queue, car Ethereum a à peine sauté et s’est simplement répandu avec le reste du marché.

Que nous réserve l’avenir ?

Pour moi, j’attends toujours sur la touche en ce moment. La situation macro est tout simplement trop imprévisible. Je sens qu’un hiver rigoureux s’annonce, surtout en Europe, qui reste loin derrière les États-Unis en matière de hausse des taux.

Nous avons vu le Royaume-Uni cette semaine annoncer des réductions d’impôts qui ont fait chuter la livre à un niveau historiquement bas, telle est l’inquiétude suscitée par sa faiblesse au milieu d’une inflation continue et d’un dollar ridiculement fort (qui plus tôt cette année a atteint la parité avec l’euro et n’est plus loin de faire la même chose à la livre).

La nouvelle que personne ne veut entendre, c’est que peu importe ce qui se passe sur le marché de la crypto-monnaie, rien n’augmentera jusqu’à ce que l’image macro se nettoie d’elle-même. Après une course haussière historique qui a duré plus d’une décennie, nous devons en payer le prix.

Les bons moments ne peuvent pas durer éternellement. Dans le monde des crypto-monnaies, nous le savons plus que quiconque. La grande différence entre les cycles actuels et précédents est que cette fois, la crypto-monnaie est dans un marché baissier alors que l’économie au sens large l’est aussi.

C’est un grand changement, et c’est très effrayant.

Mais pour l’instant, nous attendons de voir quelle sera la prochaine lecture de l’IPC et la réaction qui s’ensuivra de la part de la Fed – et jusque-là, Bitcoin se contentera d’évoluer tranquillement.