Enjin a été lancé en 2009 à Singapour et est rapidement devenu la plus grande plateforme de création de communauté de jeu. Sa popularité a conduit à la naissance d’ENJ, une crypto-monnaie et un contrat intelligent destinés à créer la confiance et la sécurité dans la communauté avec des frais de transaction minimes.

Enjin permet aux utilisateurs de créer des NFT sans codage. De plus, les utilisateurs peuvent être payés lorsque d’autres utilisateurs échangent des actifs numériques via le marché Enjin.

ENJ a une capitalisation boursière de plus de 450 millions $ et une offre en circulation de 1 milliard. Le début de l’année 2023 a vu la pièce ENJ gagner près de 100 % par rapport au dollar américain, avec environ 16 % aujourd’hui seulement.

Est-il donc sûr d’acheter des jetons ENJ ?

Graphique de l’ENJ/USD de TradingView

L’hiver crypto s’est-il terminé en 2022 ?

Le marché de la crypto-monnaie a souffert d’une série de mauvaises nouvelles en 2022. Premièrement, c’est Bitcoin qui a ouvert la voie à la baisse, alors que la principale crypto-monnaie a fait une chute de plus de 60 000 $ à moins de 20 000 $.

Les amateurs de Bitcoin plaident depuis de nombreuses années pour une adoption rapide de la crypto-monnaie par les investisseurs institutionnels. L’adoption est enfin venue, mais avec elle, Bitcoin est devenu corrélé avec les marchés réguliers.

En d’autres termes, Bitcoin a été durement touché en 2022 par un dollar américain fort. En outre, il a principalement évolué en fonction des nouvelles fondamentales affectant l’ensemble du marché, telles que l’inflation américaine ou les changements de politique de la Réserve fédérale.

En tant que tels, les spéculateurs de l’industrie de la crypto-monnaie ont rapidement tourné leur attention vers d’autres pièces. Mais l’importance de Bitcoin compte pour l’ensemble de l’industrie.

Par conséquent, lorsque Bitcoin a bondi de plus de 21 000 $ au début de l’année 2022, cela a déclenché un mouvement similaire sur la majeure partie du marché de la crypto-monnaie.

ENJ est celui qui a emboîté le pas. Il a gagné près de 100 % en 2023 après avoir formé un modèle en biseau descendant à la fin de l’année dernière.

Est-il donc juste de supposer que l’hiver crypto de 2022 est terminé ?

À ce stade, ENJ teste la résistance dans une zone qui a fourni un support dans le passé. Si le rallye de Bitcoin n’est pas terminé, il ne faut pas être surpris de voir ENJ dépasser la résistance.