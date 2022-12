FTX dépose le bilan tandis que Metacade (MCADE) grimpe lors de sa presale

Les marchés crypto ont été profondément bouleversés par la récente annonce du dépôt de bilan de la deuxième plus grande bourse de crypto au monde, FTX , devant les tribunaux américains. Un déficit de 8 milliards de dollars a été découvert dans le bilan de FTX après que des dizaines de clients ont retiré leurs fonds, et un rachat potentiel par son grand rival Binance a échoué, ne laissant au fondateur et PDG Sam Bankman-Fried aucune autre option que de prononcer la faillite.

Malgré ce dernier coup dur pour les marchés, Metacade semble prêt à conserver sa valeur et à monter en flèche lors de sa presale.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est la première arcade de jeux dirigée par la communauté à faire son apparition sur le Web 3.0. Il s’agit d’un lieu où les passionnés de jeux peuvent se réunir et passer du bon temps tout en jouant aux derniers titres Play-to-Earn (P2E). Elle a comme ambition de devenir la principale plateforme de GameFi du métavers, avec du contenu et des jeux qui intéressent à la fois les investisseurs, les joueurs et les développeurs.

L’ensemble de l’écosystème de Metacade repose sur le jeton MCADE, que les utilisateurs peuvent trader, staker et gagner sur la plateforme. Outre la possibilité de gagner des jetons via l’expérience de jeu P2E, les utilisateurs peuvent contribuer à la communauté de plusieurs autres manières. Ils seront alors récompensés en MCADE au fur et à mesure de leur implication. Parmi les contributions possibles, citons :

le partage des connaissances dans l’espace social

le backtesting de jeux

les feedbacks à l’attention des développeurs

la rédaction de commentaires sur les jeux

la participation aux tirages au sort, tournois, compétitions, etc.

L’objectif global de Metacade est de créer un espace entièrement autonome et communautaire dans lequel les membres ont un contrôle total sur les décisions relatives à la plateforme, tout en proposant l’une des gammes de titres les plus complètes de l’industrie de GameFi et du secteur du Web 3.0, qui incitera donc les utilisateurs à rester fidèles à la plateforme.

Pourquoi Metacade est-il différent ?

La stratégie de Metacade, par ces différents aspects détaillés dans son whitepaper, distingue ce projet des autres projets de GameFi concurrents. Le plus évident est le vaste catalogue de titres qui évoluera continuellement au fur et à mesure que les développeurs créeront de nouveaux jeux. Contrairement à d’autres plateformes de jeu, Metacade ne dépend pas d’un seul ou d’un nombre limité de titres pour maintenir l’intérêt de ses membres.

Metacade n’a pas accepté de financement de la part de sociétés de capital-risque, afin de rassembler dans sa communauté que des personnes ayant un véritable intérêt pour les jeux. De plus, la presale de MCADE est ouverte à tous, de sorte que lorsque MCADE rejoindra le marché, les membres de sa communauté seront les premiers à bénéficier d’une hausse de la valeur.

L’équipe du projet Metacade a l’intention de remettre entre les mains des joueurs la gouvernance de sa plateforme de jeux. Qui plus est, l’économie unique et autosuffisante verra également les jetons MCADE rendus à ses utilisateurs par le biais de récompenses, lorsque ceux-ci jouent sur la plateforme, participent à des concours ou des tirages au sort, s’adonnent au staking de jetons MCADE et s’engage envers la communauté. Des revenus supplémentaires seront générés par la publicité, une arcade payante et un site d’offres d’emploi.

Cette approche communautaire est au centre de chaque partie de la stratégie de Metacade. Il s’agit d’un centre où les développeurs peuvent concrétiser leurs idées et obtenir des financements approuvés par la communauté grâce aux Metagrants, votés par les membres et distribués par la plateforme. Par ailleurs, ceux qui souhaitent faire carrière dans l’espace GameFi peuvent postuler à une série d’offres d’emploi auprès de quelques-uns des plus grands acteurs du Web 3.0.

Pourquoi MCADE est-il prêt à atteindre des sommets ?

Bien que la faillite de FTX ait créé un important sentiment de confusion parmi les investisseurs et les marchés, notamment en raison des niveaux de liquidité et de la valeur de la capitalisation boursière perdus, les crypto-monnaies qui ne sont pas encore cotées sur un marché boursier ont été protégées du pire impact de ce crash.

Cette particularité, ainsi que le potentiel évident de longévité de la plateforme, est une rareté dans le monde des métavers, car il s’agit d’une plateforme où les utilisateurs peuvent accomplir un grand nombre des choses qu’ils aimeraient faire dans le Web 3.0.

De plus, une fois la presale terminée, la part de marché de Metacade tournera autour de 28 millions de dollars. Cela le rend bien plus petit que ses concurrents, tels que The Sandbox et Decentraland, qui ont atteint des sommets de plus de 5 milliards de dollars. Cela illustre bien le potentiel de croissance du jeton MCADE.

Acheter MCADE en presale

Les premiers investisseurs de MCADE termineront la presale en ayant rentabilisé leur investissement s’ils choisissent de vendre. Au cours de la première phase de la presale, les investisseurs pourront obtenir 125 MCADE pour 1 $. Après neuf phases, la valeur augmentera pour atteindre 50 MCADE pour chaque dollar investi. Cela en fait déjà une perspective attrayante.

Cependant, le riche potentiel de la plateforme et l’exceptionnalité étroitement liée à son parcours vers le marché donnent à Metacade le sentiment d’être sous-estimé – même en tenant compte de l’instabilité du marché causée par le crash de FTX. Tout cela signifie que Metacade pourrait bien être l’investissement à bon marché de l’année.