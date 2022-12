Points clés à retenir

Coinbase a encouragé les clients à vendre Tether pour acheter de l’USD Coin en supprimant les frais.

Binance avait radié les paires USDC en septembre dernier pour pousser sa propre pièce stable, BUSD.

La guerre entre les pièces stables centralisées s’approfondit.

DAI tient le flambeau de la décentralisation mais fait face à une bataille difficile pour la pertinence car le modèle semble inévolutif.

La guerre des pièces stables s’intensifie.

Coinbase, qui a cofondé la pièce stable USDC, est le dernier à passer à l’offensive. Il a publié un article de blog encourageant ses utilisateurs à échanger leur USDT contre USDC.

« Les événements des dernières semaines ont mis à l’épreuve certaines pièces stables, et nous avons assisté à une fuite vers la sécurité. Nous pensons que l’USD Coin (USDC) est une pièce stable fiable et réputée, nous facilitons donc le changement : à partir d’aujourd’hui, nous supprimons les frais pour les clients particuliers mondiaux pour convertir l’USDT en USDC. »

Je me suis demandé pendant un moment pourquoi Coinbase n’était pas davantage passé à l’offensive et avait utilisé son échange pour pousser les détenteurs vers l’USDC. Bien sûr, le cynique dira que cette décision de Coinbase est d’augmenter les avoirs de l’USDC pour récolter des revenus supplémentaires, car ceux-ci sont devenus une source de revenus massive pour l’entreprise étant donné que le taux d’intérêt sur les bons du Trésor est maintenant de 4 %.

C’est logique, et c’est exactement ce que c’est. Mais même quand même, telle est l’anxiété constante autour de Tether, cela peut aussi être une bonne chose pour l’écosystème dans son ensemble. Le meilleur scénario – aussi farfelu que cela puisse paraître – est que la capitalisation boursière de Tether tombe à zéro avec bienveillance.

Que Tether soit bon ou non, la conversation constante sur le sujet est négative pour l’ensemble de l’industrie.

Binance a lancé la guerre des pièces stables d’un cran

Parmi les cinq grandes pièces stables, il y a eu de sérieux mouvements cette année.

De toute évidence, TerraUSD est le plus gros, son crash choquant secouant le marché. Depuis, le flambeau décentralisé a été passé à DAI. Mais cela est en proie à ses propres problèmes, critiqués pour leur nature centralisée, compte tenu de ses importantes participations dans l’USDC.

Cela l’a amené à voter pour passer aux bons du Trésor, alors que le dernier plan est pour lui de « flotter librement », car il n’y a pas d’autre alternative s’ils veulent poursuivre la décentralisation. J’ai exprimé dans le passé mes réflexions sur DAI, et elles n’ont pas changé : je crois qu’il n’a pas d’avenir, car le modèle n’est tout simplement pas évolutif.

Oh, et une pièce stable qui flotte librement n’est pas non plus une pièce stable, soit dit en passant.

En ce qui concerne les pièces stables centralisées, c’est Binance qui a lancé cette guerre des pièces stables d’un cran lorsqu’il a annoncé en septembre qu’il supprimait les paires USDC et convertissait automatiquement les avoirs des clients en BUSD.

Si nous traçons la part de marché des pièces stables depuis août, nous pouvons voir que l’USDT et l’USDC ont considérablement diminué, tandis que le BUSD a augmenté.

Que se passe-t-il ensuite ?

Le graphique ci-dessus montre à quel point les trois principaux fournisseurs sont dominants, DAI ayant désormais une capitalisation boursière de 5,2 milliards $, une simple goutte dans l’océan.

Bien que cela se présente comme une centralisation préoccupante, la réalité est que personne n’a déchiffré le code sur la façon de créer une pièce stable décentralisée. Alors qu’on l’aime ou qu’on le déteste, c’est la centralisation qui va de l’avant.

La question est maintenant de savoir qui gagne entre les titans en haut. Cette décision de Coinbase est notable, car Binance avait réalisé de sérieux gains à la suite de son annonce de conversion automatique. Mais Binance répertorie toujours l’USDT, car la pièce stable la plus controversée reste la plus enracinée, absolument vital pour l’ensemble de l’écosystème et de loin la plus grande paire de liquidités.

Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, donc aux yeux du marché, c’est bien de voir l’USDC évoluer.

La part de marché sera intéressante à suivre à nouveau dans quelques mois. Hé, peut-être que nous utiliserons tous les CBDC de toute façon.