Le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a de grands espoirs pour le prix de son token en 2023, mais le nouveau token d’AltSignals suscite l’attention

La prévision du prix de l’Ethereum devient de plus en plus haussière après les récents commentaires de Vitalik Buterin sur le réseau. Cependant, il reste à voir si Ethereum peut surpasser la presale crypto d’AltSignals ($ASI), car le nouveau token est un projet passionnant permettant un grand projet Web3 existant.

Les prévisions haussières de Vitalik Buterin sur le marché des crypto-monnaies

Les prévisions de Vitalik Buterin sur le marché des crypto-monnaies prévoient une hausse du prix de l’Ethereum au cours des prochaines années. Lors d’une récente apparition dans un podcast , Buterin a souligné que le lancement d’Ethereum pendant le marché baissier de 2015, le lancement d’Uniswap en 2018 et l’achèvement de Merge en 2022 sont des avancées technologiques clés qui ont fait et feront progresser l’industrie vers une adoption massive.

Les prévisions du marché crypto de Vitalik Buterin ont produit le plus grand écosystème d’applications décentralisées (dApps) depuis le lancement d’Ethereum en 2015. La prévision du prix de l’Ethereum devient de plus en plus haussière à chaque cycle du marché, car les prévisions du marché crypto prévoient que l’écosystème Ethereum restera le plus grand écosystème du Web3 .

Qu’est-ce qu’Ethereum ?

Ethereum (ETH) a été la première blockchain Turing complète. Cela signifie qu’elle peut prendre en charge les smart contracts et le développement de dApps, ce qui a permis la création de plus de 2 000 projets de blockchain indépendants sur le réseau Ethereum.

À l’origine, Ethereum utilisait un mécanisme de consensus proof of work. Cela a entraîné une saturation du réseau au fur et à mesure de sa croissance, ce qui a conduit à des vitesses de transaction lentes et à des frais élevés. En 2022, Ethereum est passé avec succès à un protocole de consensus proof of stake, ce qui a permis de réduire les coûts énergétiques de la blockchain de 99 %.

Prévisions du prix de l’Ethereum : L’ETH peut-il atteindre 2500 $ en 2023 ?

La prévision du prix de l’Ethereum est haussière, comme avec le reste des prévisions du marché des crypto-monnaies. Après avoir augmenté de 60 % par rapport à ses récents bas niveaux, la prédiction du prix de l’Ethereum vise maintenant des niveaux plus élevés avant la fin de l’année 2023.

L’ETH à un niveau de résistance clé au niveau de prix de 2400 $. La prévision du prix de l’Ethereum prévoit que l’ETH aura du mal à franchir cette résistance avant la fin de l’année 2023, car il pourrait stagner avant d’atteindre 2500 $.

Les prévisions plus larges du marché crypto restent optimistes quant à l’avenir à long terme de l’Ethereum. Les prévisions du marché des crypto-monnaies pour le réseau Ethereum, qui prennent en compte les solutions de mise à l’échelle de niveau 2 et des milliers de dApps indépendantes, placeront le prix de l’Ethereum à plus de 10 000 $.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un groupe de trading leader de l’industrie, où des prévisions précises sur le marché des crypto-monnaies sont partagées entre les membres depuis 2017. Le projet aide n’importe qui à devenir un trader expert en partageant des opportunités de trading lucratives quotidiennement.

AltSignals aide à la fois les débutants et les professionnels. Les nouveaux traders peuvent minimiser l’apprentissage lorsqu’ils se lancent dans le trading de crypto-monnaies, tandis que les professionnels peuvent maximiser leurs rendements.

AltSignals a déjà aidé ses quelques membres à multiplier par 10 leur portefeuille dans 19 des 32 mois enregistrés avec son outil AltAlgo™ . Désormais, le projet propose une série élargie de services blockchain et lance le token ASI pour y parvenir.

Comment fonctionne ASI ?

Les détenteurs de tokens ASI auront accès au nouvel outil ActualizeAI d’AltSignals, qui combinera des technologies d’intelligence artificielle avancées pour fournir des signaux de trading inégalés. L’apprentissage automatique, la programmation en langage naturel (NLP) et la modélisation prédictive seront utilisés pour analyser des ensembles de données de marché complexes. Les outils prendront une gamme d’indicateurs, y compris l’analyse du marché, et détermineront les meilleurs niveaux d’entrée pour des transactions crypto rentables.

Le token ASI peut également être utilisé pour obtenir un accès anticipé aux presales et aux ventes privées sur les marchés cryptos. Après le succès à long terme d’AltSignals dans le partage des prévisions sur le marché des crypto-monnaies, cette fonctionnalité pourrait produire des rendements significatifs pour tout le monde.

$ASI peut également être utilisé pour accéder au club des membres IA. Le Club des membres IA est l’endroit où les derniers outils de trading fonctionnant avec l’IA seront partagés entre les membres. En détenant le token ASI, les utilisateurs peuvent accéder à ces outils avant qu’ils ne soient lancés au public et obtenir un avantage pour les prédictions du marché des crypto-monnaies.

L’ASI peut-il atteindre 1 $ en 2023 ?

Le token ASI est unique, car il est lancé auprès d’une grande communauté existante et représente un projet de blockchain très réussi. Ceci car AltSignals lance un nouvel outil de trading révolutionnaire basé sur l’IA, la presale de crypto-monnaie AltSignals est potentiellement une opportunité d’investissement très lucrative.

Les premiers participants à la presale de crypto-monnaie $ASI peuvent s’attendre à des rendements importants à long terme. En effet, les presales constituent la première phase d’investissement, ce qui signifie que $ASI n’a pas encore été lancé sur les marchés boursiers. Avec les tokenomics déflationnistes, $ASI semble destiné à augmenter à mesure que de plus en plus de personnes connaissent la plateforme et que les membres de la communauté partagent leur succès avec les signaux de trading d’ActualizeAI.

D’ici la fin de 2023, $ASI a un objectif de prix de 1 $ soit une augmentation de prix de 45 fois par rapport à la fin de la presale. On s’attend à ce que le $ASI surpasse la prévision du prix de l’Ethereum, car il entrera dans la découverte des prix une fois qu’il sera disponible sur les bourses d’actifs numériques.

Prévision de prix d’AltSignals vs Ethereum : Lequel vaut la peine d’être acheté ?

La presale de crypto-monnaie $ASI devrait produire des rendements importants à partir de son prix actuel. Le projet AltSignals combine des technologies de pointe, à la fois de blockchain et d’intelligence artificielle , pour aider sa communauté à gagner de l’argent en ligne.

Comme le projet en est à sa première phase d’investissement, cela lui confère un énorme potentiel de rendement. On s’attend à ce que $ASI surpasse l’ETH, mais les deux tokens sont d’excellents ajouts à un portefeuille d’investissement. Assure-toi de consulter la presale de crypto-monnaie $ASI avant que le prix n’augmente trop, car la valeur de $ASI passera de 0,012 $ à 0,02274 $ au cours de l’événement.