Prévision du prix des crypto-monnaies : Jusqu’où AltSignals et Polygon peuvent-ils aller en 2023 ?

2023 est l’année du marché des crypto-monnaies, avec des prix au début de l’année qui commencent enfin à remonter après la période difficile à laquelle les marchés ont été confrontés en 2022. Les prévisions de prix des crypto-monnaies pour cette année et les années à venir deviennent haussières, et les plateformes de signaux de trading comme AltSignals montrent une forte augmentation de trafic avec des investisseurs commençant à rouvrir leurs portefeuilles avant les hausses de prix attendues.

Un bon exemple est la prévision de prix de Polygon, qui montre un retour à des perspectives haussières après une année à lutter. Cela a conduit les investisseurs à se demander jusqu’où le token MATIC peut aller en 2023 et ce que cela signifie pour le nouveau token ASI d’AltSignals.

L’ASI est lancé lors d’une reprise du marché

Le bitcoin (BTC) a commencé l’année 2023 très bien, revenant enfin à des niveaux à 20 000 $. Comme l’histoire l’a montré, lorsque le BTC réussit, les autres monnaies suivent, ce qui s’est avéré être le cas à nouveau en 2023. Ces gains sont le signe d’une reprise plus globale du marché, qui a pu être observée lorsque le prix du MATIC a augmenté de plus de 70 % au début de l’année.

AltSignals est déjà bien implanté en tant que leader du marché des signaux de trading de crypto-monnaies, avec une communauté de plus de 50 000 membres. Il a récemment annoncé la sortie d’un nouveau token ASI natif dans le cadre d’une presale lancée en mars 2023. $ASI a déjà une utilité significative, qui augmentera avec la publication de son nouvel algorithme ActualizeAI et conduira probablement à des rendements potentiels élevés pour les premiers investisseurs.

Qu’est-ce que Polygone ?

Polygon est un projet DeFi conçu pour améliorer les problèmes d’évolutivité d’Ethereum en permettant aux développeurs de créer des applications décentralisées conviviales (dApps) et de les adapter efficacement à leurs besoins. Les avantages pour les utilisateurs, en plus de la facilité d’évolution, sont des frais de transaction extrêmement bas et d’excellents niveaux de sécurité.

Le réseau Polygon reprend les meilleures caractéristiques de la blockchain Ethereum et les intègre avec d’autres chaînes pour créer des systèmes multi-chaînes à part entière. Cette série de caractéristiques garantit que les dApps bénéficient pleinement des meilleures parties du réseau Ethereum tout en fournissant un moteur rapide et plus puissant aux développeurs.

Prévision du prix de Polygon (MATIC) : 2 $ en 2023 ?

Les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions de prix du Polygone pour 2023 suite au début d’année haussier sur les marchés des crypto-monnaies. Cela se traduit par une prévision optimiste du prix des crypto-monnaies pour MATIC cette année.

Le token MATIC est actuellement évalué à 1,02 $ et les analystes les plus optimistes n’excluent pas un retour à des niveaux supérieurs à 2 $ d’ici la fin de l’année. Cependant, d’autres prévisions de prix de Polygon sont plus modérées, s’attendant à une valeur d’environ 1,80 $ à 1,85 $ d’ici la fin de 2023.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

Déjà l’une des plus grandes communautés de trading crypto dans le Web3, AltSignals fournit constamment à sa vaste communauté mondiale l’accès aux signaux de trading les plus recherchés. Cela s’accélèrera avec sa nouvelle capacité ActualizeAI, qui utilise l’apprentissage automatique pour fournir le meilleur alpha de trading. Son outil innovant d’ indicateur AltAlgo™ est essentiel pour produire cet alpha de trading, en analysant continuellement les marchés en temps réel pour fournir des informations sur le moment optimal pour acheter et vendre des monnaies.

Avec sa capacité de renseignement couvrant toutes les principales crypto-monnaies, y compris le BTC, le Litecoin (LTC) et l’Ethereum, AltAlgo™ est déjà un fournisseur de confiance d’indications de marché. Le backtesting de l’outil se vante d’un taux de réussite exceptionnel de 83,56 % sur les transactions BTC et d’un excellent taux de réussite de 70,09 % sur les transactions ETH. Ces résultats, ainsi qu’une note de 4,9/5 sur Trustpilot grâce à près de 500 avis positifs, illustrent les raisons pour lesquelles de nombreux traders font confiance à AltSignals.

Comment fonctionne $ASI ?

Les détenteurs de tokens ASI ont accès à des fonctionnalités intéressantes sur la plateforme d’AltSignals, y compris son nouvel outil ActualizeAI qui utilisera l’apprentissage automatique, les modèles de langage naturel (NLP) et la modélisation prédictive pour aider à améliorer le succès de ses signaux de trading. Cette fonctionnalité à elle seule vise à offrir aux détenteurs de tokens ASI la possibilité d’accroître considérablement leurs avoirs en crypto-monnaies.

De plus, $ASI dispose de plusieurs moyens pour offrir des services supplémentaires que les détenteurs de coins peuvent débloquer. Par exemple, les membres de son club de membres AI reçoivent un accès bêta aux nouveaux produits et fonctionnalités d’AltSignals. Cela signifie que dès que de nouvelles fonctionnalités sont développées et lancées, les membres du groupe bénéficient d’un accès exclusif pour une période limitée et peuvent fournir à l’équipe de développement d’AltSignals un retour d’information direct.

L’ASI peut-il atteindre 1 $ en 2023 ?

La presale de l’ASI devrait démarrer très fort, puisqu’elle sera lancée à 0,012 $, grâce au soutien de sa grande base d’utilisateurs et d’un projet bien implanté. La communauté, qui est déjà l’une des plus importantes de l’industrie crypto, devrait prendre de plus en plus d’ampleur dans les mois et les années à venir.

Le prix du $ASI devant atteindre 0,02274 $ à la fin de la presale, les analystes s’attendent à ce que l’intérêt augmente lorsqu’il sera lancé sur les bourses centralisées. Les analystes qui se concentrent sur les prédictions de prix des crypto-monnaies estiment que 1 $ est une attente réaliste pour 2023 grâce à son approche communautaire, à l’utilisation d’outils d’IA innovants et à l’excellente réputation existante.

Prévisions de prix d’AltSignals vs. Polygon : Lequel acheter ?

Les prévisions de prix des crypto-monnaies pour 2023 sont déjà en hausse, et les détenteurs actuels de MATIC peuvent s’attendre à des augmentations intéressantes de la valeur de leurs avoirs en 2023. Cependant, les nouveaux investisseurs qui investissent dans le MATIC obtiendront des rendements modérés par rapport à ceux potentiellement offerts par ASI.

AltSignals a le potentiel de devenir un leader de l’industrie dans l’adoption de technologies d’IA de pointe, amenant ses solutions de signaux de trading à un autre niveau. Un nombre limité de tokens ASI est disponible lors de la presale, les investisseurs seraient donc avisés de se pencher sur le projet rapidement et d’éviter la déception de manquer ce qui pourrait être le meilleur achat de 2023.