Prévision du prix d’Alchemy Pay (ACH) alors qu’il a bondi de 50 % en une journée

17 janvier 2023 Prévision des prix du Metacade, XRP et de Tron pour 2023, 2025 et après

En résumé, si les récents plus bas se maintiennent, l’ACH/USD a plus de potentiel de hausse.

La crainte est que le rebond d’hier soit encore une autre fausse évasion. Un rapide coup d’œil à ce qui s’est passé dans le passé montre des cassures similaires qui se sont avérées n’être que des fausses alors que le marché s’est inversé et a atteint un nouveau creux.

Par conséquent, toute transaction longue devrait avoir un ordre stop-loss au point le plus bas du fanion descendant, tandis que le profit devrait être placé à environ la moitié de la distance parcourue par le marché en descendant. En d’autres termes, 0,035 devrait être approprié.

En tant que tel, les nouveaux mouvements de prix ont éclaté à la suite d’un modèle de fanion descendant. Un tel schéma signale un renversement : la plupart du temps, le marché retrace plus de la moitié de la distance de la figure.

Jusqu’à récemment, l’ACH/USD s’échangeait avec difficultés, tout comme l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Mais le récent rebond de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures a conduit de petites pièces à saisir une offre.

Avec une offre en circulation de 4,9 milliards, l’offre maximale de la crypto-monnaie sera de 10 milliards. Au prix actuel du marché, Alchemy Pay a une capitalisation boursière proche de 60 millions $ et plus de 180 milliards de pièces sont échangées quotidiennement.

Alchemy Pay est le pionnier de la première solution de passerelle de paiement au monde pour connecter les monnaies fiduciaires et les crypto-économies. En bref, il vise à construire un pont entre les mondes crypto et fiat .