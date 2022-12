Prévision du prix de Decentraland : Metacade semble être une meilleure option

Le métavers semble de plus en plus sur le point de devenir un acteur majeur du monde de la technologie dans les prochaines années. Alors que de plus en plus de sociétés importantes s’y engagent, il semble que l’adoption généralisée se profile à l’horizon. Cela signifie que le moment est venu de se pencher sur ces projets qui ont encore beaucoup de marge de croissance.

Deux projets en particulier qui pourraient être à l’origine de ces progrès sont Decentraland (MANA) et Metacade (MCADE). En termes de prévision de prix, la grande question est : lequel a le plus grand potentiel ?

Cet article traitera des caractéristiques de chaque projet et examinera lequel a la plus grande opportunité de rendement.

Qu’est-ce que Decentraland (MANA) ?

Decentraland est une DAO (organisation autonome décentralisée) qui crée, maintient et gère un monde virtuel. Le jeton natif de la plateforme, MANA, est un jeton ERC20 qui est utilisé pour acheter des biens immobiliers dans le métavers et participer au vote.

En tirant parti du pouvoir des communautés décentralisées, Decentraland est l’un des éléments de base sur lequel l’avenir de l’industrie GameFi pourrait être bâti. Tout le monde peut y créer librement des mondes 3d, tout en explorant, naviguant et partageant ses créations.

La plateforme Decentraland consiste en deux éléments principaux. Le SDK de Decentraland est utilisé pour créer des expériences basées sur le métavers et le client Decentraland est utilisé pour afficher et interagir avec ces expériences.

La plateforme Decentraland permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser du contenu et des applications. Il existe de nombreux moyens de profiter du métavers Decentraland, et une large gamme de créations numériques pouvant être réalisées. Les utilisateurs peuvent créer leur propre section du paysage en réalité virtuelle, et monétiser les œuvres d’art et d’autres actifs en les extrayant en tant que NFT.

En rendant le processus de création de jeu plus accessible, Decentraland élargit la portée du jeu play-to-earn.

Decentraland : un bien immobilier de choix, mais en perte de popularité

Un inconvénient majeur de Decentraland est sa lutte continue pour attirer une large clientèle au cours des 12 derniers mois. Un récent rapport a indiqué qu’il y avait moins de 1 000 utilisateurs actifs qui achetaient et vendaient des jetons MANA. Alors bien que la plateforme offre une fonction unique et ait un potentiel élevé, elle est actuellement sous-performante, bien en deçà des attentes.

Les experts voient les projets basés sur le métavers comme des investissements principaux à long terme en raison de l’utilité offerte dans ces paysages numériques. Ce sont des technologies avancées qui réunissent les gens du monde entier.

L’un des projets métavers qui profite d’un niveau de succès différent est Metacade, qui a déjà montré un potentiel important pour les années à venir. Alors que la pièce MANA de Decentraland a été décevante pour de nombreux investisseurs en crypto en 2022, MCADE de Metacade est devenu une alternative attirante pour beaucoup.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est une plateforme de jeux Play-to-Earn complète qui crée la plus grande arcade de la blockchain. Metacade propose une gamme de jeux de style arcade sur une plateforme qui intègre le jeu avec des opportunités de gains.

En plus de cela, Metacade organisera des tournois de Play-to-Earn, où les joueurs pourront ajouter un élément compétitif à leur expérience. En connectant les passionnés de GameFi sur la plateforme et en offrant des récompenses en jeton MCADE aux vainqueurs, Metacade offrira aux joueurs compétitifs de nouveaux moyens de profiter de certains des meilleurs jeux Play-to-Earn du moment.

Une forte approche du développement communautaire

En plus d’être l’arcade incontournable pour les jeux P2E, Metacade est également une plateforme axée sur l’utilisateur. Par exemple, les jetons MCADE seront utilisés pour récompenser les membres de la communauté pour leurs contributions dans l’espace Metacade. Les utilisateurs peuvent aider d’autres joueurs à découvrir les meilleures méthodes pour jouer aux derniers titres GameFi, et Metacade offrira des récompenses financières. En termes simples, les utilisateurs peuvent gagner de l’argent en participant à la communauté. Cela inclut le partage de leurs connaissances sur les derniers jeux tout en établissant de nouvelles relations avec d’autres joueurs.

En tant que projet totalement axé sur sa communauté, Metacade deviendra une DAO pour permettre aux joueurs de voter pour des propositions de gestion à l’aide de jetons MCADE. Cela redonne plus de pouvoir aux joueurs car ils décident du meilleur plan d’action pour plusieurs fonctionnalités clés dans un monde numérique qui sera entièrement contrôlé par les détenteurs de jetons MCADE.

Soutenir l’avenir de GameFi

L’une des fonctions clés que les membres de la DAO pourront influencer est le programme Metagrants. Les Metagrants seront utilisés pour financer la prochaine vague d’innovateurs GameFi, car la communauté pourra voter pour un certain nombre d’arguments d’investissement et décider quels projets sonnent le mieux. En ce sens, la communauté Metacade aura une influence directe sur l’avenir du jeu Play-to-Earn.

Metacade comprendra également un site d’emploi Web3 à partir de 2024. Cette section du monde métavers connectera des jeux blockchain prometteurs avec une communauté de joueurs dévoués. L’objectif est de permettre à la communauté de Metacade de tester ces nouveaux titres, et de fournir des commentaires aux équipes de développement en échange de récompenses en jetons MCADE.

Decentraland contre Metacade

Les projets métavers ont assurément l’air d’un pari sérieux pour l’avenir, d’autant plus que l’utilité offerte sur ces feuilles de route est étendue. Metacade étant encore à une phase précoce dans son développement, il a naturellement un potentiel de croissance bien plus élevé que Decentraland.

Concernant Decentraland, la pièce MANA a déjà connu une croissance importante de sa valeur. Entre 2020 et 2021, le prix de MANA a augmenté de près de 10 000 %. Depuis lors, le projet a toutefois connu un recul majeur et les investisseurs craignent qu’il n’atteigne jamais les mêmes sommets qu’en 2021. Donc, si la croissance revient, il est peu probable qu’elle connaisse les sommets de son apogée.

En revanche, Metacade vient juste de démarrer la presale de son jeton et ne peut donc que s’élever. Avec tant de valeur à l’horizon, les investisseurs se sont lancés dans MCADE et ont déjà réalisé des gains importants, après le lancement initial du jeton à seulement 0,008 $. À un stade aussi précoce, Metacade pourrait même augmenter d’un niveau similaire aux 10 000 % de Decentraland avant que la prochaine course haussière ne commence.

En regardant tout cela avec clarté, le choix entre MCADE et MANA est net. Le jeton de Metacade semble avoir un avenir bien plus brillant devant lui.

Vous pouvez acheter MANA sur eToro ici .