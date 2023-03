13 Koin Game Terbaik untuk Diinvestasikan di 2023

Koin game kripto adalah beberapa peluang investasi yang paling dicari di Web3, dan untuk alasan yang bagus. Sektor GameFi adalah industri yang berkembang pesat yang berpotensi merevolusi game tradisional selamanya.

Bagi siapa pun yang mencari token game terbaik untuk dibeli saat ini, berikut adalah 13 investasi paling menjanjikan yang tersedia saat ini:

Metacade (MCADE)

DApp Rader (DAPR)

Axie Infinity (AXS)

Enjin Coin (ENJ)

STEPN (GMT)

Star Atlas (ATLAS)

The Sandbox (SAND)

ApeCoin (APE)

Upland (UPX)

Gala Games (GALA)

Decentraland (MANA)

AltSignals (ASI)

Illuvium (ILV)

1. Metacade (MCADE) – Salah satu Koin Kripto Gaming Terpanas

Apa itu MCADE?

Metacade adalah arcade on-chain terbesar. Platform ini menawarkan koleksi game arcade play-to-earn terbesar dari proyek yang sebanding dan unik di dunia Web3. Sementara sebagian besar platform game menawarkan satu pengalaman bermain game, Metacade menawarkan banyak hal di satu tempat.

Game di Metacade dapat dimainkan dengan santai atau kompetitif, dan setiap judul memberikan hadiah finansial otomatis melalui mekanisme play-to-earn. Pengguna dapat memperoleh token MCADE sambil terus maju menyelesaikan berbagai level tanpa akhir atau dengan bersaing dengan pemain lain secara langsung dalam turnamen eksklusif.

Metacade juga bertujuan untuk menjadi hub pusat bagi komunitas Web3. Itu akan berisi semua informasi terbaru tentang proyek kripto gaming terbaik, termasuk tren terbaru dan alfa. Hub komunitas memberi penghargaan kepada pembuat konten atas kontribusi mereka, yang merupakan sistem insentif inovatif yang dapat melayani banyak pengguna di tahun-tahun mendatang.

Metacade juga bertujuan untuk mendukung perluasan teknologi blockchain secara langsung melalui program Metagrant. Komunitas dapat memilih untuk memutuskan game arcade baru mana yang terbaik, sebelum Metacade memberikan dana langsung untuk membantu mewujudkan ide tersebut. Anggota komunitas juga dapat menguji game baru sebelum dirilis secara resmi dan mendapatkan penghasilan kripto dalam prosesnya.

Mengapa membeli MCADE?

Metacade adalah platform GameFi yang komprehensif dan salah satu proyek kripto gaming paling menarik saat ini . Token MCADE baru-baru ini diluncurkan selama pra penjualan yang sangat sukses, yang masih berlangsung.

Pra penjualan memberi investor kesempatan unik untuk terlibat dalam proyek blockchain berpotensi tinggi selama tahap awal pengembangannya, yang telah membuat banyak ahli memperkirakan pengembalian yang mengesankan atas investasi pra penjualan apa pun.

MCADE saat ini hanya bernilai $0,0185. Itu telah menarik investasi senilai $12,1 juta hanya dalam 17 minggu sejak awal pra penjualan, yang sekarang berada di tahap akhir sebelum terdaftar di bisnis pertukaran.

2. DApp Radar (RADAR)

Apa itu RADAR?

Dapp Radar adalah platform yang mengiklankan aplikasi terdesentralisasi. Ini memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan akses lebih besar ke proyek kripto gaming terbaik . Ini bekerja dengan cara yang mirip dengan toko aplikasi tradisional seperti Google Play Store atau Apple Store, karena Dapp Radar berisi ribuan aplikasi berbasis blockchain untuk diunduh dan digunakan pengguna.

Dapp Radar memecahkan masalah utama untuk industri blockchain, yang sering mengandalkan informasi dari mulut ke mulut untuk menyebarkan kesadaran tentang dApps baru dan proyek kripto game. Dengan mengumpulkan banyak dApps terbaik di satu lokasi, Dapp Radar telah memposisikan dirinya pada posisi yang kuat selama beberapa tahun mendatang.

RADAR adalah token baru untuk platform yang dirancang untuk membantu pengembangan Dapp Radar. Platform ini bertujuan untuk meningkatkan listing proyek, dan memperluas jumlah dApps yang tersedia untuk diunduh. RADAR berfungsi sebagai token tata kelola di mana pemegang dapat memilih dan berkontribusi terhadap kesuksesan platform di masa depan.

Selain itu, RADAR dapat digunakan untuk mendapatkan hadiah staking pasif di platform Dapp Radar. Ini memberi semua pemegang token kesempatan untuk menghasilkan pendapatan sambil berinvestasi di toko aplikasi blockchain untuk jangka panjang.

Mengapa membeli RADAR?

RADAR adalah penawaran blockchain baru yang diluncurkan oleh platform yang sudah ada dan sangat sukses. Karena ini merupakan proyek yang secara langsung mendukung lebih dari 9000 dApps dan menarik lebih dari 1 juta pengguna setiap bulan, harga ini dapat naik secara signifikan dari tingkat harga saat ini.

RADAR bernilai $0,017 per token. Baru-baru ini RADAR membuat pergerakan besar ke atas, yang merupakan sinyal kuat bahwa token tersebut dapat membukukan kenaikan besar di masa depan. Volume perdagangan saat ini lebih dari $10 juta, yang jauh lebih tinggi daripada banyak token baru pada tahap yang sebanding dalam perkembangannya.

Dengan mendukung ribuan dApps dan semua kripto gaming terbaik di satu lokasi, masa depan Dapp Radar tentu terlihat cerah. Ini bisa menjadi peluang investasi utama pada tingkat harga saat ini.

3. Axie Infinity (AXS)

Apa itu AXS?

Axie Infinity (AXS) adalah platform game terdesentralisasi yang dibangun di Ethereum dan memungkinkan pemain mengumpulkan, memelihara, dan melawan makhluk digital yang disebut Axies. Metaverse Axie Infinity menempatkan pemain ke dalam dunia penuh semangat dengan berbagai tempat untuk dijelajahi dan misi untuk diselesaikan.

Pemain bisa mendapatkan AXS, koin dari game ini, dengan memainkan Axie Infinity. Token AXS digunakan untuk memberi penghargaan kepada pemain karena membuat kemajuan dalam game dan mengalahkan pemain lain dalam pertempuran. Pengguna juga dapat memperdagangkan Axies sebagai aset digital dengan pengguna lain di pasar terintegrasi platform, yang menyediakan metode lain untuk mendapatkan mata uang kripto di dalam game.

Sebagai proyek game blockchain, Axie Infinity memberi pengguna otonomi yang luas. Pemain mengumpulkan Axies dan sepenuhnya memiliki item dalam game mereka, serta menjelajahi tanah misterius dan melanjutkan alur cerita yang dimainkan.

Misi Axie Infinity adalah memberi pengguna akses yang adil ke karya kreatif asli sekaligus memungkinkan kebebasan finansial melalui penciptaan pasar likuid untuk aset-aset ini. Dengan Axie Infinity, siapa pun dapat menjadi bagian dari dunia blockchain yang imersif.

Mengapa membeli AXS?

Axie Infinity telah menjadi salah satu platform game kripto dengan kinerja tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari masalah baru-baru ini, termasuk peretasan besar Ronin Bridge, Axie Infinity tetap menjadi salah satu koin game terbaik untuk diinvestasikan.

Axie Infinity memanfaatkan sidechain Ethereum yang unik untuk membantu memaksimalkan pengalaman pengguna saat bermain game. Ronin Bridge baru-baru ini dibuat lebih aman, dan memiliki potensi untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna selama beberapa bulan dan tahun mendatang.

Setelah mencapai tonggak penting pada tahun 2021, di mana hampir 2 juta pengguna individu memainkan Axie Infinity setiap hari, token AXS mencapai valuasi $160. Harga saat ini – $10 – bisa menjadi titik masuk yang bagus untuk investasi jangka panjang, menjadikan AXS salah satu opsi kripto gaming teratas yang tersedia saat ini.

4. Enjin Coin (ENJ)

Apa itu ENJ?

Enjin, diwakili oleh ENJ, adalah platform mata uang kripto yang dirancang untuk membuat, mengelola, dan memonetisasi aset virtual. Ini memberi pengembang game kripto, aplikasi, dan situs web rangkaian luas produk dan layanan berbasis blockchain yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan Enjin Coin dan aset dalam game ke platform mereka.

Teknologi Enjin memanfaatkan token Enjin Coin untuk membantu meningkatkan keseluruhan tingkat inovasi dalam gerakan game kripto. ENJ dapat dikunci ke dalam aset digital yang dibuat khusus menggunakan perangkat bantuan Enjin, yang berfungsi menyediakan likuiditas instan untuk aset dalam game. Ini membantu siapa pun meluncurkan game baru di blockchain, karena Enjin mempermudah pelepasan aset berbasis blockchain.

Enjin juga menawarkan alat seperti EnjinX, yang merupakan alat penjelajah untuk game di blockchain Ethereum, Enjin Beam, yang merupakan layanan pemindaian alamat QR, dan Enjin Wallet – dompet multi-koin yang menyediakan keamanan maksimal.

Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir Enjin, pengembang game dapat membuka fitur canggih yang memungkinkan mereka merilis item virtual di berbagai platform game. Layanan ini menjadikan Enjin sebagai token game teratas yang dapat mengantarkan era baru bagi industri game tradisional.

Mengapa membeli ENJ?

ENJ memiliki kegunaan yang sangat besar dalam ekosistem Enjin, sehingga bisa menjadi salah satu koin game teratas dari waktu ke waktu. Proyek ini digerakkan oleh tim pengembang game berpengalaman yang berusaha mendorong perluasan platform game berbasis blockchain, dan token ENJ merupakan bagian integral dari misi proyek.

Untuk pengembang game yang ingin bermigrasi ke blockchain, rangkaian alat Enjin dapat memainkan peran penting. Dengan mengunci likuiditas ke dalam pembuatan aset baru di platform, gamer dapat memainkan game blockchain dengan biaya transaksi rendah dan waktu konfirmasi hampir instan.

Pada harga saat ini $0,50, ENJ menunjukkan janji besar. Investor yang ingin membeli proyek-proyek game kripto teratas seharusnya mendapatkan manfaat positif dengan membeli ENJ, karena platform tersebut tampaknya ditakdirkan untuk tumbuh berkat solusi teknologinya yang unik dan proposisi nilai yang luas.

5. STEPN (GMT)

Apa itu GMT?

STEPN (GMT) adalah sistem berbasis blockchain revolusioner yang memberikan putaran unik pada game kripto play-to-earn. STEPN memanfaatkan teknologi move-to-earn untuk membuat platform SocialFi baru yang inovatif. GMT juga dikenal sebagai Global Movement Token – ini adalah media pertukaran di platform yang memberikan hadiah otomatis bagi pengguna saat mereka berjalan.

Karena pengguna dapat memperoleh hadiah hanya dengan berpindah -pindah di dunia nyata, STEPN telah menjadi nama populer di industri Web3. GMT memberi insentif kepada pengguna untuk keluar, menjelajahi lingkungan mereka, dan berolahraga setiap hari.

Penawaran unik STEPN hanya dimungkinkan oleh protokol blockchain canggih. Hal ini memungkinkan transparansi penuh dengan cara STEPN beroperasi, sehingga pengguna dapat yakin bahwa mereka benar-benar akan mendapatkan imbalan finansial saat mereka berpindah-pindah selama kehidupan sehari-hari. Solusi unik yang dibuat oleh tim di STEPN menawarkan peluang penghasilan tanpa batas. Asal usul STEPN tentu saja merupakan perkembangan yang menarik dalam teknologi blockchain.

Mengapa membeli GMT?

GMT adalah token yang relatif baru. Setelah diluncurkan pada tahun 2022, GMT dengan cepat menjadi terkenal di seluruh Web3 karena solusi blockchain-nya yang inovatif. Aplikasi Walk2Earn juga bukanlah hal baru, tetapi solusi GMT mungkin dapat melayani lebih banyak pengguna di seluruh dunia berkat sifat blockchain yang tanpa batas.

GMT saat ini dihargai $0,40, setelah turun dari level harga tertinggi sebelumnya di $4. Para ahli memperkirakan kenaikan signifikan untuk token yang merombak penawaran game kripto terbaik dengan cara yang unik, dengan potensi pengembalian 10x di depan mata selama pasar bullish berikutnya.

6. Star Atlas (ATLAS)

Apa itu ATLAS?

Star Atlas (ATLAS) adalah platform game kripto 3D yang dirancang untuk merevolusi pengalaman bermain game menggunakan teknologi blockchain. Game ini berlatarkan dunia realitas virtual imersif yang membawa pemain ke luar angkasa, memungkinkan pemain menjelajahi alam semesta di pesawat luar angkasa mereka.

Semua item di Star Atlas dicetak sebagai NFT, yang memungkinkan pemain untuk sepenuhnya memiliki dan menyesuaikan pengalaman mereka. Pemain dapat berpartisipasi dalam pertempuran intergalaksi dan mencari harta karun di luar angkasa. Star Atlas juga memberi penghargaan kepada pemain dengan mata uang kripto untuk kemajuan yang mereka buat dalam game.

Sistem token ganda yang digunakan oleh Star Atlas memungkinkan pemain untuk membeli aksesori dan persenjataan game canggih, serta memberikan suara dalam proposal tata kelola di Star Atlas DAO. Item dalam game dapat diperdagangkan dengan pemain lain secara langsung, yang membantu pengguna membangun pemuatan kustom ideal mereka.

Mengapa membeli ATLAS?

Dengan Star Atlas, gamer berada di garis depan dalam cara baru yang menarik untuk bermain dan berinteraksi di dunia digital. Token ATLAS adalah token tata kelola untuk Star Atlas DAO, yang memberikan hak suara kepada semua pemegang dan kesempatan untuk mendorong kemajuan platform.

Sebagai salah satu platform kripto gaming teratas, Star Atlas telah dirilis dengan gameplay yang kompleks dan grafik fotorealistik. Ini membantu meningkatkan imersi atau keterlibatan secara mendalam bagi para pemain, yang dapat menjelajahi dunia tanpa henti sambil menghasilkan pendapatan yang memiliki nilai finansial bawaan.

Token ATLAS mengalami masa sulit selama musim dingin kripto 2022, tetapi investor memperkirakan pemulihan. Ini karena nilai bawaan yang diusulkan oleh proyek, yang dapat mendukung sejumlah besar pengguna dari waktu ke waktu. Star Atlas bisa menjadi salah satu koin kripto gaming teratas di blockchain Solana dan naik secara substansial dari harga saat ini $0,003.

7. The Sandbox (SAND)

Apa itu SAND?

The Sandbox adalah platform game kripto dan metaverse. Pengguna dapat membangun, memiliki, dan memonetisasi pengalaman bermain game mereka di The Sandbox melalui dunia virtual berbasis voxel khusus (kubus 3D yang mengalami rendering terpisah). Proyek ini menyediakan perangkat yang komprehensif untuk mengaktifkan sistem pembangunan dunia yang sederhana, yang juga dapat digunakan untuk membuat item yang dapat dikustomisasi di dalam game dan bahkan game utuh.

Token dari The Sandbox, SAND, berfungsi sebagai media pertukaran yang aman antara pengguna dan pemangku kepentingan di The Sandbox. Semua kreasi dapat dibeli dan dijual di pasar terintegrasi The Sandbox, dan token SAND merupakan bagian integral dari ini.

SAND memberdayakan Decentralized Autonomous Asset Economy (DAE) atau sistem ekonomi aset otonom yang terdesentralisasi. Ini juga akan memungkinkan dompet metaverse The Sandbox untuk memberikan transaksi tanpa batas antara pemain di dunia game mana pun yang menjadi tempat mereka bermain.

Dengan menyediakan kemampuan bagi pengguna untuk membuat, memiliki, dan memonetisasi aset mereka di berbagai dunia virtual dan game, The Sandbox membuat penjelajahan ekonomi aset otonom yang terdesentralisasi (DAE) menjadi pengalaman yang benar-benar bermanfaat bagi semua yang terlibat.

Mengapa membeli SAND?

SAND telah menjadi salah satu platform game kripto paling berharga di Web3 berkat penawaran uniknya. SAND telah digambarkan sebagai penerus alami Minecraft, sebagai konten yang dibuat pengguna ( UGC ) pada inti gameplay–nya. Dengan jutaan eksemplar Minecraft terjual selama beberapa dekade, The Sandbox dapat memiliki masa depan yang cerah.

Perbedaan utama antara The Sandbox dan Minecraft adalah kemampuan pengguna untuk memiliki dan memperdagangkan kreasi dalam game mereka. Hal ini memungkinkan pemain untuk menghasilkan keuntungan dan mendapatkan penghasilan sambil bersenang-senang dan bermain game. Ini adalah perpanjangan revolusioner dari proposisi nilai inti yang sama yang telah membuat banyak investor menyoroti potensi besar The Sandbox.

Harga The Sandbox saat ini adalah $0,70. Saat ini The Sandbox merupakan kripto game teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dalam hal game berbasis metaverse murni, dan tampaknya akan melanjutkan pengembangannya jauh ke masa depan.

8. ApeCoin (APE)

Apa itu APE?

ApeCoin (APE) adalah token dari proyek ApeCoin, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan komunitas terdesentralisasi ke dalam metaverse. Sebagai sebuah proyek yang memiliki visi inti untuk mendorong kemajuan dunia realitas virtual di blockchain , APE tidak diragukan lagi adalah salah satu koin kripto gaming yang paling penting.

APE Foundation dikendalikan oleh ApeCoin DAO, yang memungkinkan pemegang token APE untuk memberikan suara dalam proposal tata kelola. APE Foundation kemudian mendanai proyek game kripto berbasis metaverse baru seperti Otherside – judul game P2E dunia terbuka yang sedang dikembangkan oleh Yuga Labs.

ApeCoin terinspirasi oleh koleksi NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) milik Yuga Labs, yang merupakan salah satu contoh paling awal dari komunitas terdesentralisasi yang sangat sukses. Pemegang BAYC sering berkumpul dan menikmati manfaat dunia nyata eksklusif, yang merupakan alasan utama mengapa ApeCoin bertujuan untuk membantu pertumbuhan komunitas yang terdesentralisasi.

Mengapa membeli APE?

APE adalah token yang baru diluncurkan yang dapat membukukan keuntungan signifikan selama beberapa tahun mendatang. Meskipun ini utamanya merupakan token tata kelola, nilai APE dikaitkan dengan keberhasilan proyek investasi APE Foundation.

Ketika platform game kripto yang sangat dinanti-nantikan seperti Otherside diluncurkan, secara luas diharapkan bahwa token APE mendapat manfaat dari hal tersebut. Investor awal dalam proyek ini dapat mengharapkan pengembalian besar, yang menjadikan APE salah satu token game kripto terbaik saat ini.

9. Upland (UPX)

Apa itu UPX?

Upland adalah game perdagangan properti virtual yang menggunakan alamat dunia nyata. Pemain dapat membeli, mengumpulkan, memperdagangkan, dan menjual kembali tanah di kota atau wilayah mana pun. Kepemilikan diamankan di blockchain dan memberikan hadiah kepada pemain dengan mata uang di dalam game Upland, yaitu UPX. Versi game yang akan dirilis berikut akan memungkinkan pemain untuk membangun dan mengembangkan lokasi virtual mereka sendiri.

Game ini terinspirasi oleh Monopoli, di mana pemain membeli sebidang tanah dan mendapat penghasilan setiap kali pemain lain menginjaknya. Perbedaan utama antara Monopoli dan Upland, adalah bahwa Upland menandai alamat dunia nyata dan memungkinkan pemain mendapat untung saat memperdagangkan real estat.

Upland adalah penggunaan teknologi blockchain baru yang memberikan imbalan finansial kepada pemain saat memperdagangkan real estat dalam game. Ini adalah salah satu perkembangan paling menarik di sektor game kripto dalam beberapa tahun terakhir, karena semua aset secara langsung diwakili oleh bangunan dunia nyata.

Mengapa membeli UPX?

UPX telah dirancang oleh tim pengusaha sukses yang berbasis di Silicon Valley. Silsilah bisnis dari tim pendiri adalah sinyal kuat untuk kesuksesan di masa depan, dan proyek ini juga didukung oleh investor blockchain utama termasuk Animoca Brands.

Token UPX memiliki utilitas luas dalam dunia metaverse, karena pengguna dapat berdagang, membeli barang, dan mendapatkan token sebagai hadiah. Dengan fungsi platform yang unik dan utilitas token yang kuat, UPX memiliki potensi pengembalian yang besar.

10. Gala Games (GALA)

Apa itu GALA?

Gala Games adalah platform inovatif yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi milik pengguna yang terdesentralisasi. Melalui penggunaan teknologi blockchain, Gala Games memungkinkan para gamer untuk menjadi pemilik dan penerima manfaat dari ekonomi dalam game mereka sendiri.

Dengan menerapkan token utilitasnya, GALA, Gala Games menyediakan cara baru bagi pemain untuk memanfaatkan aset digital. Mereka dapat menjelajahi cara baru untuk menghasilkan nilai dalam pengalaman bermain mereka seperti berpartisipasi dalam acara khusus yang diselenggarakan oleh Gala Games dan mendapatkan hadiah dalam bentuk token GALA.

Gala Games juga memungkinkan pengguna untuk memonetisasi proyek pengembangan game mereka sendiri, terlibat dalam sistem ekonomi Gala, dan memiliki kendali penuh atas transaksi dalam game mereka tanpa risiko diretas atau diambil alih kepemilikannya.

Dengan Gala Games, pemain sekarang memiliki kendali penuh untuk memanfaatkan bakat dan kreativitas game mereka sambil membuat pengalaman bermain game mereka lebih menarik dan imersif. Ini adalah kasus penggunaan yang kuat dalam lingkup game kripto.

Mengapa membeli GALA?

Token GALA dapat naik secara substansial selama beberapa tahun mendatang berkat utilitasnya yang unik dan platform yang menarik. Gala meluncurkan platform game blockchain besar yang berisi banyak game AAA, yang memungkinkan pemain memperoleh penghasilan kripto sambil asyik sendiri di dunia baru yang menyenangkan.

Setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa selama pasar bullish 2021, token GALA sekarang berada di $0,04 per token. Ini bisa menjadi titik masuk yang bagus untuk investasi jangka panjang, karena Gala berpotensi menjadi salah satu token game teratas berkat penawaran GameFi yang luas.

11. Decentraland (MANA)

Apa itu MANA?

Decentraland adalah platform realitas virtual yang digerakkan oleh blockchain Ethereum yang memungkinkan pengguna untuk membuat, merasakan, dan memonetisasi konten dan aplikasi. Decentraland menggunakan mata uang kripto yang disebut MANA untuk memungkinkan orang membeli tanah di dunia virtual Decentraland, yang dicetak sebagai NFT dan diperdagangkan di pertukaran Decentraland.

Platform Decentraland terdiri dari bidang-bidang ruang virtual 3D yang dapat dijelajahi dan dibangun oleh pengguna. Dunia tersebut dipenuhi dengan berbagai pengalaman khusus seperti game play-to-earn, perjudian gaya Las Vegas, dan galeri seni NFT. Pemain bahkan dapat bersosialisasi dengan pengguna Decentraland lainnya sambil memanfaatkan semua yang ditawarkan metaverse dunia terbuka yang luas.

Decentraland adalah proyek perangkat lunak sumber terbuka yang didedikasikan untuk menciptakan dunia simulasi di mana setiap orang dapat membuat, menjelajahi, dan bersosialisasi dalam lingkungan virtual yang aman. Tujuan Decentraland adalah untuk menciptakan dunia 3D yang imersif, memberi setiap orang kesempatan untuk menyumbangkan ide dan kreativitas mereka sambil membentuk Decentraland menjadi lanskap digital yang unik.

Saat ini, metaverse Decentraland telah dibagi menjadi beberapa distrik. Peta realitas virtual terdiri dari aktivitas tanpa akhir, yang dibangun oleh pembuat konten individu dan perusahaan. Ini memberi Decentraland potensi yang sangat besar untuk masa depan, karena ini adalah dunia metaverse yang sangat serbaguna.

Mengapa membeli MANA?

Token MANA adalah media pertukaran di platform Decentraland. Diperkirakan permintaan token MANA akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang, karena Decentraland menjadi kekuatan yang dapat mendisrupsi dunia hiburan online.

Karena Decentraland dapat mendukung aktivitas kerja dan rekreasi, Decentraland bisa menjadi sangat populer. Hal ini terutama berlaku ketika mempertimbangkan prevalensi perjanjian work from home, di mana orang dapat disatukan lebih dekat terlepas dari jarak geografis di antara mereka.

Decentraland membuat konektivitas internet sedikit lebih nyata dengan menggabungkan pengembangan dengan teknologi realitas virtual. Bagi pengguna, kemampuan untuk mendapatkan hadiah mata uang kripto dan sepenuhnya menyesuaikan lanskap sesuka hati mereka adalah nilai jual unik yang harusnya berdampak baik bagi MANA.

Untuk saat ini, MANA hanya bernilai $0,65 per token setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar $7 pada tahun 2021. Para ahli memperkirakan kenaikan besar dari tingkat harga saat ini, yang menjadikan Decentraland salah satu kripto gaming terbaik untuk dibeli saat ini.

12. AltSignals (ASI)

Apa itu ASI?

AltSignals, sambil menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda dengan banyak koin kripto gaming di daftar ini, tetap menjadi investasi yang kuat untuk masa depan Web3. AltSignals telah menjadi salah satu komunitas perdagangan online paling sukses sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2017, dengan indikator AltAlgo™ seringkali memiliki tingkat akurasi 90%.

Sekarang, token ASI diluncurkan untuk mempercepat kemajuan komunitas perdagangan tersebut. AltSignals sedang mengembangkan rangkaian alat perdagangan baru yang disebut ActualizeAI, yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan yang kuat untuk memberikan sinyal perdagangan yang lebih menguntungkan untuk pasar kripto.

AltSignals membantu siapa saja untuk menjadi trader ahli, dan alat berbasis AI yang baru dapat mempercepat proses ini lebih jauh lagi. ActualizeAI telah dirancang khusus untuk melanjutkan kesuksesan sebelumnya dari AltAlgo™, yang telah membantu para trader untuk melipatgandakan portofolio mereka dalam 19 dari 32 bulan yang tercatat.

ActualizeAI menggabungkan algoritma pembelajaran mesin dengan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk menganalisis berbagai pilihan indikator harga. Ini membantunya untuk memberikan satu sinyal beli atau jual dengan tingkat keberhasilan yang baru dan lebih baik.

Mengapa membeli ASI?

Token ASI akan digunakan untuk mendapatkan akses ke fitur ActualizeAI. Bagi siapa pun yang ingin mendapat untung saat memperdagangkan pasar kripto, token ASI bisa menjadi cara sempurna untuk belajar.

ASI juga memberikan izin masuk ke ActualizeAI Club, yang akan memberikan lebih banyak peluang penghasilan bagi komunitas AltSignals termasuk akses ke penjualan publik dan privat untuk berbagai proyek termasuk token kripto i baru.

Dengan utilitas besar yang tertanam dalam token ASI, koin tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Tidak hanya itu, ASI masih dalam tahap awal, dan pra penjualannya bisa menjadi peluang sempurna untuk berinvestasi di platform berbasis AI untuk jangka panjang.

13. Iluvium (ILV)

Apa itu ILV?

Illuvium (ILV) adalah game blockchain terdesentralisasi yang menawarkan pemain kesempatan untuk menjelajahi dunia yang mempesona. ILV benar-benar berjalan pada blockchain-nya sendiri, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses Illuvium Federation dan bermain dengan pengguna lain di lingkungan yang aman.

Melalui tokenomik dan model ekonomi mereka, Illuvium memberi insentif kepada pemain untuk menyelesaikan tugas tertentu dan mendapatkan hadiah serta manfaat selama bermain game. Ada berbagai level yang memberikan penghargaan untuk pengalaman dan pengetahuan berbeda saat bermain game.

Secara keseluruhan, Illuvium memberikan pengalaman imersif kepada para gamer melalui gameplay berbasis mata uang kripto yang menghibur dan bermanfaat. Ini menggabungkan alur cerita AAA dengan grafik yang sangat realistis, membantu membuat pemain tenggelam lebih lama.

Mengapa membeli ILV?

Illuvium menggabungkan elemen terbaik dari game tradisional dengan teknologi blockchain. Ini membantu meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, karena gamer menerima manfaat luas untuk bermain game dan bersenang-senang.

Aset digital milik sendiri dapat ditemukan saat menjelajahi dunia realitas virtual, dan hadiah mata uang kripto mendukung semua aspek game. Struktur insentif yang kuat yang dirancang oleh Illuvium diharapkan dapat menarik lebih banyak pengguna dari waktu ke waktu, karena ILV dapat menjadi salah satu token kripto gaming teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dalam beberapa tahun mendatang.

Selain itu, token ILV sangat langka. Hanya ada 2,2 juta token ILV yang beredar dan protokol memiliki batas pasokan total 10 juta ILV. ILV diperkirakan akan menembus angka $1000 selama beberapa tahun mendatang, dan berpotensi terus mencapai level tertinggi baru di atas $2000.

Apa itu Token Gaming?

Token gaming mewakili proyek game blockchain. Salah satu fungsi utama token semacam ini adalah memberikan hadiah finansial otomatis untuk para gamer saat mereka memainkan game berbasis blockchain. Mereka juga sering menjadi media pertukaran untuk pasar dalam game saat pemain memperdagangkan barang koleksi di dalam game.

Apa Saja Kripto Gaming Terbaik untuk Berinvestasi?

Salah satu kripto gaming paling menarik yang tersedia saat ini adalah Metacade . Proyek ini baru saja memulai perjalanannya di industri dan secara luas dianggap memiliki potensi masa depan setinggi langit. Ini karena Metacade menggabungkan arcade metaverse yang luas dengan struktur insentif unik yang dapat membantunya menarik basis pengguna yang signifikan dari waktu ke waktu.

Untuk saat ini, token MCADE masih dalam tahap pra penjualan. Harga MCADE naik dari $0,008 menjadi $0,02 selama pra penjualan berlangsung, dengan harga saat ini menjadi $0,0185. Investor memiliki waktu terbatas hanya untuk terlibat dalam pra penjualannya, mengingat sudah mencapai tahap akhir.

FAQ Seputar Kripto



Apa Fungsi dari Koin Gaming?

Koin gaming dapat diperoleh saat bermain game blockchain berkat mekanisme play-to-earn. Mereka juga sering digunakan untuk membeli item dalam game dan aset lainnya, mengakses platform game blockchain, dan mendapatkan hak suara di organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).

Bisakah saya mendapatkan kripto dengan bermain game?

Mekanik play-to-earn mendukung sebagian besar game blockchain. Beberapa game bisa dimainkan secara gratis, sementara yang lain memerlukan investasi kecil di awal untuk memastikan kesinambungan keuangan. Namun, hampir setiap game yang dibangun di atas blockchain memberikan imbalan finansial otomatis saat bermain.

Apa saja token gaming terbaik?

Token gaming terbaik akan selalu bergantung pada pendapat pribadi. Namun, ada beberapa opsi bagus yang tersedia saat ini. Salah satu contohnya adalah The Sandbox, yang memungkinkan siapa saja membangun dan menjual pengalaman bermain mereka sendiri, dan lainnya adalah Metacade, yang menggabungkan banyak pengalaman play-to-earn yang berbeda di satu tempat.

Apa Kripto Gaming dan Metaverse Teratas?

Token gaming yang saat ini memiliki kapitalisasi pasar tertinggi adalah Decentraland (MANA). Ini memanfaatkan aset digital milik sendiri dan lanskap metaverse yang sepenuhnya dapat dikustomisasi untuk menghadirkan gameplay yang menarik.

