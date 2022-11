Raksasa pertukaran mata uang kripto, FTX, menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah krisis likuiditas dan ketidakstabilan keuangan saat ini. Situasi memburuk setelah Binance mundur dari perjanjian yang tidak mengikat untuk membeli FTX.

Menurut sumber yang mengetahui perkembangannya, Binance menarik diri dari niatnya untuk mengambil alih FTX setelah membaca pembukuan keuangannya.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022