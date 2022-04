Harga koin ApeCoin (APE) telah naik 34,03% hari ini dan diperdagangkan di sekitar $16,50 pada saat penulisan.

Pada artikel ini, kami akan fokus pada alasan yang menyebabkan harga ApeCoin meroket.

Sebelum kita melihat tren kenaikan saat ini, mari kita jelaskan dulu apa itu ApeCoin.

ApeCoin adalah token utilitas dan tata kelola ERC-20 yang digunakan dalam ekosistem APE yang terinspirasi oleh proyek Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC) untuk memberi insentif dan memberdayakan komunitas yang terdesentralisasi. APE adalah token bawaannya.

Sekarang mari kita selidiki faktor-faktor yang menyebabkan tren kenaikannya.

Salah satu alasan utama yang membuat koin tersebut meroket adalah spekulasi atas pengumuman pendirinya, Yuga Labs, tentang metaverse yang akan datang.

Pada 19 Maret, Yuga Labs meluncurkan trailer teaser berjudul Otherside untuk metaverse yang akan datang. Namun, Yuga tidak mengungkapkan semua detail tentang proyek tersebut tetapi ada petunjuk bahwa itu akan menjadi metaverse yang akan mengintegrasikan beberapa NFT dan ApeCoin. Selain itu, Yuga mengatakan bahwa rincian lebih lanjut akan diungkapkan pada bulan April.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

Selain itu, Bored Ape Yacht Club akan merayakan ulang tahun pertamanya pada 23 April sejak diluncurkan.

Kemungkinan lain yang menjadi alasan dibalik kenaikan harganya adalah @renegademasterr, pemilik Bored Ape, meyang ngatakan bahwa Yuga berencana untuk segera meluncurkan layanan penjualan tanah untuk proyeknya yang bisa dibeli dengan APE.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

— renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022