Pasar mata uang kripto telah berkinerja baik selama 24 jam terakhir karena perlahan pulih dari kemerosotan baru-baru ini.

Pasar kripto yang lebih luas telah naik lebih dari 2,5% selama 24 jam terakhir. Ini terjadi terlepas dari awal yang buruk untuk minggu ini.

Berkat kinerja positif yang tercatat selama 24 jam terakhir, total kapitalisasi pasar mata uang kripto sekarang berada di atas $1,3 triliun.

Bitcoin tetap menjadi mata uang kripto yang dominan dan dapat melewati batas $31rb jika reli pasar berlanjut. Ether juga mengincar level resistance $2.100 setelah naik hampir 3% dalam 24 jam terakhir.

MATIC, token bawan ekosistem Polygon, adalah salah satu koin dengan kinerja terbaik di antara 20 mata uang kripto teratas sejauh ini. MATIC, bersama dengan Avalanche, Cronos dan Litecoin, telah naik lebih dari 6% dalam 24 jam terakhir.

Bagi MATIC, katalis utama di balik kinerja positifnya yang berkelanjutan adalah kemitraan antara Polygon dan Ernst & Young (EY), salah satu dari empat firma audit terbesar.

Tim Polygon mengatakan bahwa melalui kemitraan ini, entitas tersebut akan meluncurkan solusi Zero-Knowledge (ZK) lapisan kedua untuk pertama kalinya di mainnet Polygon.

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022