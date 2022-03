Penembusan Bitcoin selama beberapa hari terakhir telah mencakup reli ke level tertinggi $48.075 seperti yang terlihat dalam perdagangan intraday pada hari Senin.

Potensi kenaikan telah mendorong harga BTC ke zona positif dari tahun ke tahun sambil menunjukkan pemisahan yang lebih besar dari pasar saham.

Dalam kata-kata pendiri Pomp Investments Anthony Pompliano, “Bitcoin menghancurkan saham tahun ini,” bahkan ketika “kabut” yang menyelimuti pasar pada awal tahun mulai hilang.

Dia mencatat bahwa Bitcoin naik sementara saham turun, dengan pergerakan sideways memberi jalan bagi kenaikan baru di BTC yang telah jauh meninggalkan ekuitas.

“ Kami menyaksikan Bitcoin mengungguli pasar ekuitas secara YtD, seperti yang terjadi tahun lalu dan seperti yang terjadi selama dekade terakhir ini ,” kata pengusaha itu.

Untuk S&P 500, kami melihat kinerja tahun ini di -4,61%. Nasdaq Composite turun 9,33%, sedangkan Dow Jones Industrial turun -4,45% YTD. Bitcoin, di sisi lain, naik hampir 4% YtD, dengan kenaikan sejak titik terendah YtD di $33rb sekarang sekitar 44%.

Pomp juga menunjuk ke indeks Ketakuktan & Keserakahan dan mengatakan indeks tersebut mengalami perubahan yang cukup besar hanya dalam beberapa hari. Ada banyak tekanan sisi beli karena indeks "keserakahan" menyentuh sedikit di atas 60. Pada hari Minggu, metrik berada di sekitar 49 (netral) dan melayang di pertengahan 20-an minggu lalu.

Reli ke level tertinggi $48rb membuktikan Bitcoin tetap menjadi raja bahkan ketika "pasar menderita akibat aksi jual," tambah Pompliano.

Dia mengatakan Bitcoin terus menunjukkan bahwa dirinya adalah "aset tempat berlindung yang paling aman."

Pandemic-fueled recession occurred & bitcoin appreciated in price.

QE-fueled inflation occurred & bitcoin appreciated in price.

War-fueled market chaos occurred & bitcoin appreciated in price.

Bitcoin continues to serve as the ultimate safe haven asset.

— Pomp 🌪 (@APompliano) March 28, 2022