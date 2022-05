Roller coaster adalah istilah yang sering digunakan dalam mata uang kripto. Ini tentu saja kosa kata pertama yang terlintas dalam pikiran ketika melihat grafik Waves. Koin tersebut naik 240% pada Maret 2022, namun telah membalikkan kenaikan tersebut dan bahkan lebih buruk karena sekarang diperdagangkan 70% di bawah level pembukaannya pada Tahun Baru.

Saat ini, Waves berada pada peringkat ke-81 di CoinMarketCap. Kembali pada tahun 2017, Waves berada di 20 besar, sebelum pesaing seperti Solana, Matic dan Polkadot muncul.

Jadi apa yang terjadi di sini?

Sebuah blockchain dengan banyak tujuan tujuan yang mampu mendukung berbagai aplikasi terdesentralisasi dan kontrak cerdas, ringkasnya, Waves dianggap sebagai alternatif untuk Ethereum, sungguh. Hal yang paling populer, Waves memberi pengguna kemampuan untuk membuat dan memperdagangkan token kripto khusus dengan mudah. Kontrak cerdas yang ekstensif tidak diperlukan, karena mata uang dapat dijalankan melalui skrip dari akun pengguna yang dibangun di blockchain Waves.

Bagan di bawah ini, yang menggambarkan kapitalisasi pasar WAVES sejak awal tahun, hanya membutuhkan pandangan sekilas untuk menyadari betapa liarnya pergerakan harga Waves di sini.

Ledakan Maret disebabkan oleh beberapa variabel. Antisipasi terhadap peningkatan Waves 2.0. Juga, pengumuman pendanaan senilai $150 juta untuk meningkatkan aplikasi dan protokol yang berjalan di blockchain-nya. Selain itu, tweet di bawah ini yang menegaskan kembali bahwa pendiri Waves Sasha Ivanov sebagai orang Ukraina tampaknya juga memberikan sejumlah dorongan.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0

Tetapi mengapa terjadi penurunan sebesar 93% dari level puncak yang dicapainya? Yang paling mengkhawatirkan adalah analisis yang beredar di Twitter bahwa tim tersebut terlibat dalam manipulasi harga token bawaannya melalui protokol pinjaman DeFi-nya sendiri, Vires.finance. Penting untuk dicatat bahwa Ivanov menganggap ini salah, alih-alih menyalahkan Alameda karena memanipulasi harga sambil secara bersamaan meluncurkan kampanye media yang tidak bersahabat untuk memicu aksi jual panik di pasar.

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022