ApeCoin Reli Setelah Elon Musk Mengubah Gambar Profil Twitter-nya

ApeCoin (APE) telah mendapatkan momentum bullish setelah Elon Musk, CEO Tesla dan pemilik SpaceX, mengubah gambar profil Twitter-nya menjadi kumpulan beberapa NFT Bored Ape. Bagian tengah dari kolase tersebut menampilkan potongan BAYC langka dengan bulu emas.

Pada saat penulisan, APE diperdagangkan seharga $15,81, naik 3,25% setelah mencapai level tertinggi harian $17,55, di mana langkah Musk tersebut telah membantu APE untuk memecahkan tren penurunan yang telah dialaminya. Selain itu, penjualan koleksi NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) juga meningkat setelah langkah tersebut.

Musk mengomentari gambar tersebut dengan mengatakan ” sepertinya agak sepadan”

April telah menjadi salah satu bulan terbaik bagi APE dengan para trader mengantisipasi peluncuran Yuga Labs, Bored Ape Creator, dan metaverse baru bernama Otherside di tengah penurunan harga token APE meskipun Yuga Labs terus berupaya mempertahankan reli token tersebut.

Langkah Musk sudah menarik kontroversi dengan pimpinan seni digital di rumah lelang Sothebys, Michael Bouhanna, mengatakan bahwa Musk menggunakan gambar tanpa izin mereka dan menuntut kredit atas hal tersebut atau menghapus perusahaan tersebut.

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022