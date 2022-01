Axie infinity (AXS) Mulai Pulih: Inilah Alasan Harganya Naik

Setelah turun tajam selama hampir 20 hari, Axie Infinity (AXS) berubah menjadi hijau dan melonjak 14% kemarin serta hari ini melanjutkan tren bullish.

Pada saat artikel ini ditulis, AXS naik 3,07% menurut CoinMarketCap . Harganya telah mencapai titik tertinggi di angka $52,59 dan terendah $49,58 dalam 24 jam terakhir.

Tetapi mengapa koin AXS reli? Untuk mengetahui apa yang terjadi di balik tren bullish Axie Infinity saat ini, gulir ke bawah.

Apa itu Axie infinity?

Sebelum mendalami tren bullish saat ini, penting bagi kami untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu Axie Infinity untuk siapa saja yang belum mengetahuinya.

Singkatnya, Axie Infinity adalah blockchain metaverse yang memungkinkan gamer untuk bermain game dan juga menghasilkan uang saat mereka bermain.

Pemain Axie Infinity mengumpulkan, membiakkan, membesarkan, bertarung, dan memperdagangkan makhluk berbasis non-fungible token (NFT) yang disebut Axies. Dan mata uang kripto atau token yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam ekosistem Axie Infinity dilambangkan sebagai AXS.

Axie infinity berubah menjadi hijau setelah berita bahwa ia telah ditambahkan ke daftar mata uang kripto yang dapat ditukar dan dipinjam pada platform Nexo.

Get in the game! $AXS is now on Nexo!

Press play and buy, top up or swap for @AxieInfinity’s token to earn up to 36% APR, paid out daily!

You can also borrow against #AXS at industry-best rates.https://t.co/NSc4gPWeTs

— Nexo (@Nexo) January 25, 2022