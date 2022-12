CEO Binance Bisa Dituntut Pidana – Apa Artinya Bagi Kripto?

Aduh, terjadi lagi. Menurut laporan Reuters , jaksa Departemen Kehakiman terpecah atas langkah selanjutnya yang harus diambil terkait penyelidikan Binance .

Pertukaran tersebut telah diselidiki sejak 2018 karena diduga gagal mematuhi undang-undang dan sanksi anti pencucian uang.

Laporan tersebut mengklaim bahwa beberapa jaksa federal ingin bergerak maju secara agresif melawan Binance. Mereka yakin memiliki cukup bukti untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap eksekutif individu, termasuk CEO Changpeng Zhao (CZ).

Binance mengkritik laporan tersebut, tidak mengejutkan siapa pun.

“Reuters salah lagi. Sekarang mereka menyerang tim penegakan hukum kami yang luar biasa”, cuitnya.

Jadi, apakah ini badai terbaru di dunia kripto? Apakah Binance dalam masalah?

Yah, mudah untuk melompat ke reaksi spontan mengingat kejahatan di industri tersebut dari aktor lain (kami tidak perlu menyebutkan nama, saya muak berbicara tentang orang-orang tertentu). Tetapi ini bukan hal tersebut.

Ini telah menjadi investigasi jangka panjang, dimulai pada 2018. Perselisihan Binance dengan regulator bukanlah rahasia. Brian Brooks, mantan CEO anak perusahaan Amerika, Binance.US, mengundurkan diri hanya tiga bulan setelah regulator ditutup.

CZ mengatakan pada saat itu bahwa Binance “akan berubah menjadi lembaga keuangan yang teregulasi penuh di masa depan” dan bahwa dia akan “sangat terbuka” untuk mengundurkan diri jika menemukan CEO pengganti dengan pengalaman regulasi yang lebih banyak.

Oleh karena itu, ini bukanlah perkembangan yang sepenuhnya tidak terduga, dengan publik yang sangat sadar bahwa ini adalah penyelidikan yang sedang berlangsung.

Namun, meskipun ini bukan situasi darurat, ini merangkum masalah besar dalam industri kripto. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dari penyelidikan ini, dan itulah intinya – Binance jauh dari transparan yang jelas tidak sehat untuk industri pada umumnya.

Kripto sekarang juga berada pada titik di mana CZ dan Binance sangat penting untuk industri tersebut secara luas. Salah langkah dari pertukaran tersebut bisa berakibat fatal. Kepentingannya tidak pernah lebih nyata daripada dengan melihat dana $1 miliar yang diciptakan oleh CZ untuk menopang para pemain yang berjuang di industri ini (dalam sebuah langkah yang secara mengejutkan mengingatkan pada barang bawaan Sam Bankman-Fried sebagai “pemberi pinjaman terakhir” di masa lalu. , omong-omong).

Sangat masuk akal bahwa regulator datang untuk pertukaran “yang tidak memiliki kantor pusat” sebelumnya (yang tampaknya masih belum memiliki kantor pusat resmi), mengingat dominasi pasar ini dan kurangnya transparansi.

Binance, bersama Coinbase, sekarang mungkin menjadi perusahaan paling penting di seluruh industri kripto. Tetapi mereka sangat berbeda. Coinbase terdaftar secara publik dan pada tingkat yang sama sekali berbeda dalam hal transparansi. Pengungkapan yang diperlukan dan rintangan lain yang harus dilalui oleh perusahaan publik mungkin memberatkan, tetapi hal itu memberikan ketenangan dan pikiran bagi pelanggan.

Binance, di sisi lain, telah melewati hukum selama beberapa tahun keberadaannya yang sangat sukses. Bukannya ini adalah kritik terhadap mereka – industri ini benar-benar muncul dari ketiadaan, dengan regulasi yang sama sekali tidak ada. Tidak mungkin melakukan apa pun di masa lalu.

Tetapi industri kripto telah berkembang, dan Binance masih menjadi misteri yang lengkap dalam hal keuangannya. Ini terlepas dari beberapa klaim sebaliknya.

Proof of reserves mereka sebagian besar dimaksudkan untuk mengatasi masalah transparansi ini. Namun, proses mereka jauh dari memuaskan. Saya menghabiskan beberapa jam selama akhir pekan mencoba untuk memikirkannya, dan berakhir semakin bingung daripada ketika saya masuk.

Jesse Powell, CEO Kraken, sangat kritis terhadap hal ini, dan saya yakin dia mengemukakan poin-poin bagus.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️

Sejujurnya, CZ mengatakan bahwa dia akan meningkatkan ini, dan ini masih awal. Tetapi informasi yang telah dipublikasikan sejauh ini hampir tidak mengungkapkan apa-apa tentang cara kerja internal, atau kesehatan keuangan, Binance.

CZ sekarang adalah orang paling penting dalam kripto, mengingat dominasi pasar Binance yang luar biasa.

Kisah-kisah lanjutan ini tidak melakukan apa-apa selain menyeret reputasi kripto ke arah yang lebih buruk, yang merupakan masalah terbesarnya saat ini. Institusi, media arus utama, dan orang-orang yang tidak berasal dari dunia kripto akan melihat kisah-kisah ini dan memutar mata mereka. Banyak yang akan takut mendekati industri ini sekarang.

Dalam pandangan saya, akan menyenangkan melihat Binance melakukan upaya bersama untuk membangun transparansi yang sebenarnya. Saya pikir upaya mereka sejauh ini sangat di bawah standar, dan hanya karena mereka lebih baik dibandingkan dengan beberapa aktor buruk di industri tidak berarti mereka melakukannya dengan baik dalam hal ini.

Mengingat kekacauan di industri sepanjang tahun, dan terutama baru-baru ini dengan FTX, Binance berkewajiban untuk mempertahankan standar yang lebih tinggi, apakah pantas atau tidak. Kejadian seperti di bawah ini – meski mungkin benar-benar sah – mengkhawatirkan industri, karena apa yang mungkin menjadi arti dari semua itu.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022