CEO Robinhood Vladimir Tenev percaya bahwa Dogecoin (DOGE-USD) dapat menjadi “mata uang internet” sehari-hari.

Menurut pimpinan Robinhood tersebut, yang diperlukan hanyalah beberapa perbaikan yang dapat mengubah koin meme tersebut menjadi mata uang pembayaran yang lebih cepat dan bahkan lebih murah.

Dia menguraikan pemikirannya melalui pembahasan Twitter , memberikan beberapa saran tentang apa yang dapat diterapkan oleh pengembang Dogecoin untuk menjadikan DOGE sebagai “mata uang rakyat.”

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take.

Tenev mengatakan biaya transaksi Dogecoin sudah “menjadi semakin kecil” setelah pembaruan 1.14.5 November lalu. Biaya transaksi rata-rata jaringan tersebut berada di angka $0,003, jauh lebih kecil daripada biaya hingga 3% yang dibebankan oleh penyedia pembayaran kartu terkemuka.

Dalam hal ini, ia mengusulkan bahwa yang perlu ditingkatkan adalah ukuran blok dan waktu pemrosesan blok DOGE. Dengan melakukan ini, katanya, dapat membuat Dogecoin meningkatkan total throughput-nya ke level yang saat ini dapat dicapai oleh Visa.

Tenev menunjukkan bahwa saat ini, throughput Dogecoin adalah sekitar 40 transaksi per detik (TPS). Memang, ini tergantung pada ukuran blok 1MB dan waktu blok 1 menit dari mata uang kripto tersebut.

Sebagai perbandingan, Visa dapat menangani hingga 65.000 TPS. Untuk mengungguli VISA, Dogecoin perlu meningkatkan throughput-nya 10.000 kali lipat. Kelihatannya mungkin seperti permintaan yang berlebihan. Namun, eksekutif Robinhood percaya bahwa pengembang DOGE dapat dengan mudah menyelesaikan ini dengan meningkatkan ukuran blok.

“ Pindah ke batas ukuran blok 1GB (dan kemudian 10GB) akan memberikan semua throughput yang dibutuhkan mata uang global di masa mendatang. Solusi lapisan dua tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini ,” katanya.

Pengembang Dogecoin juga harus mengeksplorasi bagaimana membuat Dogecoin tidak begitu cepat mengalami inflasi seperti saat ini, tambahnya. Hal ini, katanya, dapat dilakukan dengan mengadopsi pasokan terbatas, seperti batasan 21 juta Bitcoin (BTC). Jika ini masalahnya, tingkat inflasi Dogecoin dapat berkurang seiring waktu.

Pasokan 132 miliar DOGE saat ini menghasilkan tingkat inflasi di atas 5%. Tenev berpendapat bahwa memiliki pasokan tetap dapat menguranginya menjadi 2%.

Beberapa saran telah menarik kritik pada CT, terutama seputar peningkatan ukuran blok yang kemungkinan besar akan mengorbankan desentralisasi.

Tenev mengakui ukuran blok 10GB dapat memerlukan perangkat keras yang lebih canggih dari penambang jika mereka ingin menjalankan node penuh, sesuatu yang mungkin membuat beberapa penggemar tidak dapat berpartisipasi dalam mengamankan jaringan. Hal ini, menurut beberapa pengamat, tidak dapat diterima karena akan mengarah ke jaringan yang lebih terpusat.

Tenev menyarankan bahwa ini bisa menjadi pengorbanan yang mungkin harus diingat oleh pengembang Dogecoin jika mereka memilih untuk mempertimbangkan pendapatnya.

It's definitely NOT a good tradeoff. If you want independent decentralized money you need to be as robust as possible. You're defending the network against well funded and connected massive entities. If you make such tradeoffs in this battle, you lost before you enter the ring.

— Bitcoin LightningNetwork+ (@BTC_LN) April 15, 2022