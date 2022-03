Pasar kripto secara umum sangat menghindari risiko. Meskipun kita telah melihat banyak volatilitas, tren umum di pasar tetap bearish. Ethereum Classic (ETC) adalah salah satu koin yang terpengaruh oleh hal ini, dan tampaknya koin tersebut memiliki momentum bullish yang sangat kecil saat ini. Berikut adalah beberapa sorotan:

ETC telah berhasil mempertahankan pergerakan harganya di atas support $25 untuk saat ini.

Token ini sekarang diperdagangkan pada $26,56, hampir tidak berubah dalam 24 jam terakhir.

Meskipun demikian, ETC tetap sangat rentan terhadap tekanan jual.

Sumber Data: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Ke mana arah pergerakan harganya?

Melihat pergerakan harga selama beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa ETC diperdagangkan dalam pola symmetrical triangle. Ini berarti bahwa koin berosilasi antara support dan resistance dalam napas yang hampir sama. Jadi, bahkan jika ETC entah bagaimana mampu membangun lintasan ke atas, koin tersebut kemungkinan akan mundur ke $28 dan kembali ke support $25.

Inilah mengapa kami merasa hanya ada sedikit momentum bullish saat ini. Tetapi bahkan dengan pola symmetrical triangle ini, ETC masih tetap sangat rentan terhadap tekanan jual. Faktanya, dengan volatilitas pasar saat ini, akan sangat tidak masuk akal untuk mengharapkan ETC mempertahankan support $25 di hari-hari mendatang. Akibatnya, kami percaya bahwa satu-satunya cara agar symmetrical triangle pecah adalah jika ETC mengalami tren penurunan.

Mengapa membeli Ethereum Classic?

Selalu sulit bagi sebagian besar investor untuk membeli koin yang pergerakannya tampak datar atau yang tampaknya tidak memiliki momentum kenaikan yang cukup. Tetapi pada akhirnya, prospek jangka panjang adalah yang benar-benar penting bagi investor kripto.

Sementara saat ini, Ethereum Classic (ETC) tampaknya kesulitan mendapatkan momentum bullish, dalam jangka menengah dan panjang, koin ini masih akan memberikan nilai bagi investor.