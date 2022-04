Ethereum Classic (ETC) telah memberikan kinerja yang cukup mengesankan selama sebulan terakhir. Koin ini telah berhasil naik dari posisi terendah tahunan dan mencapai level tertinggi baru untuk tahun ini. Pada satu titik, ETC bahkan menguji $60, yang merupakan hal besar. Tetapi ETC tampaknya telah turun sejak saat itu. Berikut adalah beberapa perkembangan utama:

Setelah memuncak pada sekitar harga $54 dalam beberapa minggu terakhir, koin ini telah turun sekitar 20%.

ETC juga kesulitan untuk menemukan momentum kenaikan dan terus diperdagangkan sideways.

Koin in menghadapi risiko nyata dari pembalikan tren yang dapat mendorong harga turun lebih jauh.

Sumber Data: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Apakah pembalikan tren akan terjadi?

Tren kenaikan baru-baru ini sebagian besar didorong oleh penambang Ethereum yang membeli koin tersebut untuk mengantisipasi Ethereum 2.0. Faktanya, melihat kemajuan antara ETH dan ETC, jelas bahwa permintaan sebagian besar lebih mengarah pada Ethereum Classic.

Misalnya, ETH telah berada dalam tren bullish besar-besaran sejak pertengahan Maret dan telah naik sekitar 30%. Selama periode yang sama, ETC telah naik hampir 80%. Intinya, ETC telah mengungguli ETH dua kali lipat. Tetapi tren kenaikan ini berbalik dengan cepat.

Misalnya, meskipun reli, ETC telah gagal menembus SMA 200-hari. Juga, jarak antara SMA 50-hari (posisi yang sudah dilewati ETC saat ini) dan SMA 200-hari sangat tinggi. Ini biasanya menunjukkan momentum bullish yang melambat. Kami memperkirakan ETC akan mengalami penurunan tajam, dan setelah menembus support $38, penurunannya akan jauh lebih besar.

Apakah ETC layak dibeli?

Untuk saat ini, tampaknya ETC telah kehilangan potensi kenaikannya. Anda tidak ingin membeli aset yang sedang menghadapi pembalikan tren.

Strategi yang baik adalah menunggu sekitar satu minggu. Jika ETC turun hingga ke $38, maka aksi jual akan terjadi, setelah itu harganya akan berkonsolidasi. Itu akan menjadi waktu terbaik untuk membeli ETC.