Kasus Ripple vs. SEC Kemungkinan akan Diputuskan Awal 2023

Pertarungan Ripple untuk mengalahkan Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dalam kasus yang telah berlangsung sejak Desember 2020 akan dimulai pada awal 2023, menurut pembaruan yang dibagikan oleh Stuart Alderoty, Penasihat Umum di Ripple.

Kasus ini berputar pada XRP, mata uang kripto yang diluncurkan oleh Ripple Labs.

Pada 22 Desember, SEC mengumumkan telah menagih Ripple Labs Inc. dan dua eksekutif puncak atas penjualan sekuritas tidak terdaftar senilai $1,3 miliar. Regulator tersebut mengatakan penawaran sekuritas sedang “ berlangsung ”, yang diduga merujuk pada penjualan XRP Ripple.

Pada dasarnya, SEC mengatakan bahwa XRP adalah sekuritas. Ripple dan eksekutif puncaknya telah menyatakan bahwa tuduhan pengawas sekuritas itu benar-benar salah. Begitu banyak lagi yang muncul, termasuk komentar dari mantan pejabat SEC.

Pembaruan hari Sabtu dari Alderoty, dan pengacara pembela James K. Filan, berarti ini akan menjadi dua tahun penuh untuk menunggu penyelesaian kasus.

” Sekarang sepertinya resolusi akan datang pada tahun 2023 – dan setiap hari yang berlalu menyakiti warga AS yang pada dasarnya adalah korban rug pull oleh SEC ,” kata Alderoty di utas Twitter .

Filan menunjukkan kemungkinan yang sama ini, menyatakan dalam sebuah tweet bahwa SEC dan Ripple telah mengajukan surat penjadwalan bersama untuk mencari penyelesaian kasus tersebut. Menurut dia, para pihak telah mengusulkan argumen pembuka untuk putusan tanpa sidang dimulai pada Agustus.

Jadwal tersebut juga menanggapi setiap keberatan dari para ahli, dengan argumen penutup yang diperkirakan ” beberapa hari sebelum Natal .”

Taktik penundaan yang jelas dari SEC selama kasus ini seolah-olah memainkan peran dalam keputusan Ripple untuk menyetujui pengajuan bersama. Itulah alasan mengapa pemegang XRP harus bertahan lama menunggu resolusi potensial.

Alderoty berkata:

“ Bagi mereka yang bertanya apakah ini pengajuan bersama – ya. Tetapi, berdasarkan rekam jejak SEC, jika kami tidak menyetujui ini, iterasi berikutnya kemungkinan besar akan lebih lama lagi .”

To all that have been following the case thus far – thank you. Know that Ripple is pushing hard (and the Court is working hard) to resolve the case as soon as possible, despite the SEC time and again doing everything they can to delay. https://t.co/bP0shaNBOa

