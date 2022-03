Qredo terus meningkat selama beberapa minggu terakhir. Kapitalisasi pasarnya yang sepenuhnya terdilusi telah meningkat sebesar 28% hari ini, dan volume perdagangannya – sebesar 163%. Artikel ini menjelaskan apa itu Qredo, apakah itu akan menjadi investasi yang berharga, dan tempat terbaik untuk membeli Qredo sekarang.

Qredo adalah ekosistem yang mengklaim merancang ulang kepemilikan aset digital dan konektivitas blockchain. Qredo telah memelopori jaringan kustodian komputasi multi-pihak (MPC) terdesentralisasi pertama.

Kemajuan ini memungkinkan Qredo untuk menawarkan penyimpanan terdesentralisasi, pertukaran lintas rantai asli, dan akses likuiditas lintas platform. Dengan memanfaatkan inovasi terbaru dalam kriptografi dan teknologi buku besar terdistribusi, Qredo menghadirkan jaringan global yang kuat untuk mengamankan dan memperdagangkan aset digital.

Token ekosistem QRDO menyediakan sarana utilitas dan tata kelola ke jaringan Qredo. Qredo dirancang untuk menyertakan struktur insentif "berpusat pada pengguna" yang secara ekonomis menguntungkan para peserta jaringan Qredo, mendorong adopsi pengguna dan pemanfaatan jaringan.

Qredo bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan melakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hati.

Wallet Investor memperkirakan peningkatan jangka panjang. Qredo akan diperdagangkan seharga $12,60 lima tahun dari sekarang, sesuai dengan pendapatan sekitar +346%. Investasi $100 di Qredo yang dilakukan sekarang bisa naik menjadi $446 dalam 5 tahun jika prediksi analis ini akurat.

In fact, @QredoNetwork's entire history has been DOUBLE PUMPS — if I'm analyzing this correctly — between $QRDO's Head&Shoulder drops.

This makes #Qredo quite enticing when the market goes bull, bc its very well-traded/controlled.#QredoArmy heads up to you. https://t.co/mvek7hBAdZ pic.twitter.com/CNSUKoB247

— SkyFi (@BlokTech_io) March 1, 2022